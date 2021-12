Polis Etica

„Polis Etica": Italienische Politiker und Wissenschaftler suchen nach einer friedlichen Lösung für den Konflikt in der Ostukraine

London (ots/PRNewswire)

Am 27. November veranstaltete die Schule für zivile und politische Bildung und Verfassungsreformen Polis Etica (Italien) eine Konferenz zum Thema „Ukraine: potenzielle geopolitische Rolle". Auf der Veranstaltung kamen Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und Aktivisten der Öffentlichkeit zusammen, um vier mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung der ukrainischen Außenpolitik zu diskutieren: Atlantisch, Europäisch, Ausgewogen, Unabhängig.

Senator Adolfo D'Urso, der Vorsitzende des italienischen parlamentarischen Ausschusses für die Sicherheit der Republik (COPASIR), wandte sich an die Redner der Konferenz, die die schwierige Aufgabe hatte, Lösungen für das unruhige osteuropäische Land zu erarbeiten. Der stellvertretende Direktor der Zeitschrift „Eurasia", Stefano Vernole, gab einen komplexen Überblick über die aktuelle politische Lage in der Ukraine und nannte den fehlenden politischen Willen zur friedlichen Konfliktlösung als eines der Hauptprobleme. Er betonte, dass die ausgewogene Haltung des russischen Präsidenten Putin es ermöglicht hat, trotz zahlreicher Anschuldigungen und Provokationen, die darauf abzielen, einen größeren militärischen Konflikt in der Region auszulösen, nicht in weitere Eskalationen zu geraten.

Eliseo Bertolasi, Antropologe und Journalist für internationale Angelegenheiten, hat auf den menschlichen Faktor und den hohen Preis hingewiesen, den die Bevölkerung des Donbass für die Spiele der Regierung zahlen muss. „Der Konflikt kann friedlich beigelegt werden, ohne dass die Regierung die Region bombardieren muss. Die militärische Aggression hat zu einer Zunahme der separatistischen Tendenzen geführt, was durchaus verständlich ist", sagte er.

Botschafter Maurizio Melani erwähnte die italienische Erfahrung im Umgang mit separatistischen Bewegungen in Trentino, Südtirol, Friaul-Julisch Venetien und den Inseln Sardinien und Sizilien als Beispiel für die Umsetzung einer regionalen Regelung mit Sonderstatus, die Italien vor territorialen Konflikten bewahrt hat. In Bezug auf die Krim sagte er, dass ein neues Referendum unter internationaler Aufsicht die verbleibenden Zweifel an ihrem Status als zu Russland gehörende Region ausräumen könnte.

Marco Ricceri, der Generalsekretär des EURISPES-Instituts, sprach über nachhaltige Entwicklung als Schlüsselkonzept für die Zukunft. „Dies könnte eine konstruktive Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und ihren Nachbarländern, einschließlich Russland, sein", sagte er.

Senator Luigi Marino sprach über die Geschichte der Beziehungen in den Regionen Kiew und Odessa und betonte, dass die weit verbreitete Russophobie angesichts der engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern völlig absurd, antihistorisch und sogar traumatisierend sei.

Botschafter Marco Carnelos konzentrierte sich auf die Politik der USA, die vom Vereinigten Königreich unterstützt wird und darauf abzielt, in der Region zu intervenieren, um Russland vom Rest Europas zu isolieren. Die finanzielle Unterstützung durch die USA habe die Russenphobie geschürt, während die USA sich wie ein „Papiertiger" verhielten, der sich nicht an direkten Konfrontationen beteilige, sondern andere zum Angriff benutze.

Marco Mayer, Professor an der LUISS, hat sich mit der Einmischung ausländischer Geheimdienste in die Angelegenheiten der EU und der Ukraine befasst. „Ein Dialog mit den Staats- und Regierungschefs der EU kann auch für die Ukraine nützlich sein, um Frieden zu schließen und den Konflikt mit Russland beizulegen", fügte er hinzu.

Der Verleger Sandro Teti teilte sein tiefes Wissen über die russische Kultur und konzentrierte sich auf den gegenseitigen Respekt, der die Beziehungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen bestimmen sollte, sowie auf die Rolle der „People-to-People"-Diplomatie.

Zum Abschluss der Diskussion äußerte das ehemalige Mitglied der Demokratischen Partei Italiens, Prof. Leonardo Dini, die Hoffnung, dass Zelensky und Putin einen konstruktiven Dialog beginnen, der durch einen interparlamentarischen Austausch unterstützt werden könnte. „Mario Draghi, der italienische Ministerpräsident, könnte dies erleichtern, indem er Deutschland und Frankreich in den Prozess der Deeskalation einbindet. Ein neues römisches Abkommen könnte der nächste Schritt nach den Minsker Vereinbarungen sein", sagte er.

Planet360.info

Anschrift: Via Savoia, 78 - 00198 Roma (RM) Italia (EU)

Foto:https://mma.prnewswire.com/media/1702776/Polis_Etica__Infographic.jpg

Original-Content von: Polis Etica, übermittelt durch news aktuell