DELTA APP: die weltweit erste App, die einen Überblick über Krypto- und Aktienanlagen in Echtzeit bietet

Integrationen von Brokerage-Konten machen den Investmenttracker von Opus labs N.V. zum umfangreichsten auf dem Markt

Das in Belgien ansässige digitale Anlageportfolio Delta ergänzt seine Smartphone-App um Integrationen von Brokerage-Konten. Durch diese Erweiterungen müssen Anleger:innen ihre Transaktionen nicht mehr selbst eingeben. Denn die Anwendung synchronisiert sie künftig automatisch. Damit ist das digitale Anlageportfolio Delta die weltweit erste App, die ihren Nutzer:innen einen Überblick über die Rendite ihrer Aktien, Fonds und Kryptowährungen in Echtzeit bietet. Aktuell hat die Delta App mehr als drei Millionen Nutzer:innen in über 115 Ländern und ist damit eine der am schnellsten wachsenden Apps auf dem Markt.

Ihr Erfolgsgeheimnis: Die Anwendung bündelt alle Investitionen an einem einzigen Ort. Auf diese Weise macht die Delta-App die Nutzung mehrerer Anwendungen oder Plattformen überflüssig. In den USA verschaffen sich mit ihr bereits mehr als 330.000 Anleger:innen einen klaren Überblick über die neuesten Entwicklungen ihrer Kryptowährungen, Investments, Aktien, Investmentfonds und ETFs. Damit wird die App noch benutzerfreundlicher, da sie die erste App auf dem Markt ist, die auch Anbindungen von Brokerage-Konten erlaubt.

Anbindung von mehr als 5.000 Banken und Broker:in

Mit der neuen Funktion können Nutzer:innen neue Transaktionen automatisch in ihre Portfolioübersicht importieren. Dafür stellt die Delta-App eine automatische Verbindung zu mehr als 5.000 Banken und Broker:innen her und gewährleistet damit, dass die Daten auf dem neuesten Stand sind. Diese Synchronisation der Daten ermöglicht es Nutzer:innen, schnell auf neue Chancen zu reagieren.

„Niemand muss sich mehr mit verschiedenen Aktien- und Krypto-Apps herumschlagen. Delta ist die einzige App, die einen kompletten Überblick in Echtzeit über alles bietet, was sich irgendwo in den Anlageportfolios befindet", sagt Nicolas Van Hoorde, der CEO von Delta.

Kunst und Immobilien in der Investmentübersicht

Die Nutzer:innen des Investmenttrackers können sich seit langem auf die neuesten Nachrichten zum Dow Jones und Einschätzungen des Wall Street Journals, die in die App integriert sind, verlassen. Täglich teilt die Delta-App die neuesten Updates für jedes Portfolio und Dank eines fortschrittlichen Algorithmus erhalten Anleger:innen zudem relevante Nachrichten über zu erwartende Veränderungen in ihrem Portfolio.

„In Zukunft wollen wir das Angebot um Investments wie Kunst und Immobilien erweitern, so dass Nutzer:innen sofort einen Überblick über alles erhalten, in das sie über in unsere App anlegen. Wir wollen ihnen das Leben erleichtern und dafür sorgen, dass sie über ihr Smartphone immer alle Finanzinformationen sofort zur Hand haben", so Nicolas Van Hoorde abschließend.

Delta ist die einzige App auf dem Markt, die Anleger:innen in Echtzeit einen Überblick über ihr gesamtes Portfolio bietet. Die in Gent ansässige Smartphone-Anwendung ist sowohl mit Krypto-Wallets als auch mit Aktienportfolios verknüpft. Diese fasst sie in einer praktischen und benutzerfreundlichen Übersicht zusammen, in der die Nutzer:innen auf einen Blick den Gesamtwert der einzelnen Elemente ablesen können. Delta wurde 2017 gegründet und unterstützt mit einem Team von 20 Mitarbeitenden mehr als drei Millionen Investor:innen weltweit dabei, auf einfache Weise die richtigen Entscheidungen zu treffen. Seit 2019 ist Delta Teil der eToro-Gruppe, einer der größten Krypto- und Aktieninvestmentplattformen der Welt. Delta ist für iOS und Android verfügbar.

