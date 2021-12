Sekisui House, Ltd.

Sekisui House: Seit 20 Jahren arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um mit dem einheimischen Landschaftsgestaltungskonzept „Gohon no Ki" (Fünf Bäume) die städtische Artenvielfalt zu erhalten

- Öffnung des Weges zur finanziellen Bewertung der biologischen Vielfalt durch Veröffentlichung einer naturfreundlichen Methodik -

Sekisui House, Ltd. setzt sich seit 2001 für die Erhaltung der Artenvielfalt ein, indem es im Rahmen seines Konzepts „Gohon no ki" (Fünf Bäume) einheimische Landschaftsgestaltung in städtischen Wohngebieten schafft. Gemeinsam mit der University of the Ryukyus (*1) hat das Unternehmen die Ergebnisse des Gohon no ki-Projekts analysiert, das es über einen Zeitraum von 20 Jahren mit einer Million Kundenhaushalten (*2) durchgeführt hat, und das weltweit erste Verfahren zur quantitativen Bewertung der biologischen Vielfalt in Städten entwickelt. Sie hat diesen qualitativen Bewertungsmechanismus als eine naturfreundliche Methode zur Förderung der Erhaltung der biologischen Vielfalt veröffentlicht.

Gohon no ki Projekt

Seit den 1970er Jahren hat die unaufhörliche Stadtentwicklung den Lebensraum für Flora und Fauna in den Städten drastisch reduziert. Sekisui House startete 2001 das Gohon no ki-Projekt als Initiative zur Erhaltung der Artenvielfalt durch umweltfreundliche Landschaftsgestaltung und Begrünung der Gärten seiner Kunden. Auf der Grundlage des Konzepts, fünf einheimische Bäume zu pflanzen, drei für Vögel und zwei für Schmetterlinge, schlägt das Gohon no ki-Projekt vor, Gärten und Gemeinden mit einheimischen Baumarten zu begrünen, die an das örtliche Klima angepasst sind und Vögeln, Schmetterlingen und anderen einheimischen Tierarten zugute kommen. Das Projekt orientiert sich an der Gartengestaltung nach dem Vorbild des traditionellen japanischen „satoyama" (was in etwa „Dorfwald" bedeutet).

In den 20 Jahren von 2001 bis 2020 wurden im Rahmen des Projekts mehr als 17 Millionen Bäume gepflanzt. Das Unternehmen hat auch die städtische Begrünung in ganz Japan gefördert, indem es das Gohon no ki-Konzept in die Planung von Grünflächen in seinen Wohnungsbau- und Gemeindeentwicklungsinitiativen einbezogen hat.

Quantitative Bewertung der biologischen Vielfalt

Sekisui House arbeitet seit 2019 mit dem Kubota Laboratory, Faculty of Science, University of the Ryukyus, und Think Nature Inc. zusammen, um den Beitrag dieser netzwerkartigen Begrünung zur städtischen Artenvielfalt quantitativ zu bewerten. Auf der Grundlage des Japan Biodiversity Mapping Project (J-BMP), einer von Think Nature Inc. verwalteten und betriebenen Website, die von Professor Yasuhiro Kubota eingerichtet wurde, haben die Partner die in den 20 Jahren des Sekisui House Gohon no ki-Projekts gesammelten Daten zu Anzahl, Arten und Standorten der Bäume analysiert, um die Wirksamkeit des Projekts bei der Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt quantitativ zu bewerten.

Ergebnisse der quantitativen Bewertungsanalyse (2):

Diese quantitative Bewertung ergab, dass die Anpflanzung einheimischer Baumarten im Rahmen des Gohon no ki-Projekts im Vergleich zur Anpflanzung konventioneller Gartenbauarten und exotischer Arten in Gärten in städtischen Gebieten, in denen die biologische Vielfalt erheblich zurückgegangen ist (drei große Ballungsgebiete in Japan), folgende Vorteile für die biologische Vielfalt mit sich bringt (*3).

Die Zahl der einheimischen Baumarten in jeder Region - die Grundlage der regionalen Artenvielfalt - hat sich verzehnfacht.

Die Zahl der Vogelarten, die Wohngebiete anziehen können, hat sich verdoppelt.

Die Zahl der Schmetterlingsarten, die Wohngebiete anziehen können, hat sich verfünffacht.

Die biologische Vielfalt in den drei Ballungsgebieten hat sich auf 30 % des Niveaus von 1977 erholt, für das die ersten verlässlichen Daten zur biologischen Vielfalt vorliegen.

Dies ist das weltweit erste Verfahren zur quantitativen Bewertung der biologischen Vielfalt in Städten und seine Anwendung auf einen konkreten Fall. Die Offenlegung numerischer Daten ermöglicht es, die biologische Vielfalt in einem finanziellen Wert auszudrücken und so den Beitrag des privaten Sektors zur biologischen Vielfalt zu veranschaulichen.

Naturbejahende Methodik

In den letzten Jahren werden zunehmend Anstrengungen unternommen, um die biologische Vielfalt zu erhalten. Im Juni dieses Jahres wurde die Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) ins Leben gerufen, und im Oktober fand die 15. Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (COP15) statt. Auch in Japan hat eine ernsthafte Diskussion über andere wirksame flächenbezogene Erhaltungsmaßnahmen (OECMs) begonnen, um die Unterstützung des Privatsektors für die städtische Begrünung zu gewinnen.

In diesem gesellschaftlichen Kontext stellt das Sekisui House seine 20-jährige Initiative zur Erhaltung der biologischen Vielfalt der Öffentlichkeit als eine naturfreundliche Methode zur Verfügung. Die naturbejahende Methodik des Gohon no ki-Projekts ist ein Mittel, um der städtischen Biodiversität Ausdruck zu verleihen. Sekisui House stellt diese Methode der Öffentlichkeit zur Verfügung, um das Bewusstsein zu schärfen und den Wissens- und Erfahrungsschatz von Sekisui House zu nutzen, um die Begrünung zu fördern und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beizutragen.

Website zur naturbejahenden Methodik:

Auf der Grundlage einer gemeinsamen Überprüfung der verfügbaren Daten setzten das Sekisui House und seine Partner die Anzahl der Baum-, Vogel- und Schmetterlingsarten, den Diversitätsindex und die Anzahl der einzelnen Bäume, Vögel und Schmetterlinge im Jahr 1977 auf 100 % fest und simulierten auf der Grundlage des Jahres 2000, dem Jahr vor dem Start des Gohon no ki-Projekts, die Veränderungen bis zum Jahr 2070 in den drei größten Ballungsgebieten Japans (Kanto, einschließlich Tokio, Kinki, einschließlich Osaka, und Chukyo, einschließlich Nagoya), die den größten Rückgang der biologischen Vielfalt zu verzeichnen haben. Diese Simulation ergab, dass die Anpflanzung einheimischer Baumarten, die der lokalen Fauna zugute kommen (das Gohon no ki-Konzept), im Vergleich zum Jahr 2000, dem Jahr vor dem Start des Gohon no ki-Projekts, eine Erholung der biologischen Vielfalt auf 37,4 % des Niveaus von 1977 bis 2030 (Zieljahr für die Erhaltung der biologischen Vielfalt auf internationaler Ebene), 40,9 % bis 2050 und 41,9 % bis 2070 ermöglichen würde.

Wenn das Gohon no ki-Konzept, bei dem einheimische Bäume gepflanzt werden, in Zukunft auf 30 % aller neu gebauten Grundstücke in Japan angewandt würde, würde die biologische Vielfalt in den Städten voraussichtlich auf 84,6 % des Niveaus von 1977 ansteigen. Sekisui House ist der Ansicht, dass der Rückgang der biologischen Vielfalt umgekehrt werden kann, wenn der private Sektor mit der Öffentlichkeit zusammenarbeitet, um das Ziel der Wiederherstellung der biologischen Vielfalt nach 2020 zu erreichen, das Thema der COP15 ist, und dass sein Gohon no ki-Konzept zu diesem Ziel beitragen kann.

Hr. Makoto Haraguchi, Fellow, MS & AD InterRisk Research Institute and Sustainability Section SVP for TNFD, MS & AD Insurance Group Holdings

Hr. Teppei Dohke, Executive Secretary General of the Japan Committee for the International Union for Conservation of Nature

Fr. Mariko Kawaguchi, Specially Appointed Professor, Rikkyo University / Executive Advisor to CEO, Fuji Oil Holdings Inc.

Hr. Yasuhiro Kubota, Professor, Faculty of Science, University of the Ryukyus / Representative Director, Think Nature Inc.

Anmerkungen:

(*1) Dies ist eine gemeinsame Forschungsarbeit mit dem Kubota-Labor der naturwissenschaftlichen Fakultät der University of the Ryukyus.

(*2) Die kumulierte Zahl der Haushalte von Februar 2001 bis Januar 2021 beträgt 1.001.977.

(*3) Vergleich der Beibehaltung der Anpflanzung herkömmlicher Gartenbaumarten mit der Anpflanzung von Baumarten nach dem Gohon no ki-Konzept in den 20 Jahren von 2001 bis 2020

