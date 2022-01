JA Lifestyle Blogs

Lotto Jackpot bei 42 Millionen - Lose kaufen, Preise vergleichen und Lotto 6 aus 49 spielen

Berlin (ots)

Lotto Jackpot Höhe bei 42 Millionen EUR / Ziehung Samstag 8. Januar 2022 / Alle Informationen zur Lotto 6 aus 49 Ziehung

Lotto 6 aus 49 hat in diesen Tagen einen der höchsten Jackpots überhaupt: ganze 42 Millionen EUR sind am kommenden Samstag im Jackpot zu knacken. In den vergangenen Wochen hatte sich der Rekordjackpot bereits abgezeichnet, denn immer wieder wurde der Hauptgewinn nicht geknackt und erhöhte sich somit immer weiter. Kein Wunder also, dass nun ein wahres Lottofieber ausbricht und viele Spieler für den kommenden Lotto 6 aus 49 Jackpot auf den Plan ruft. Noch bis Samstag, 19 Uhr, können Sie dabei sein.

Lotto 6 aus 49 spielen und gewinnen

Wenn Sie immer schon einmal Lotto spielen wollten oder bereits regelmäßig dabei sind: jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sich ein Los zu sichern und einen Tipp abzugeben. Denn selten wächst der Lotto Jackpot auf eine Summe von 42 Millionen EUR an. Das Spiel ist denkbar einfach und das Prinzip ist schnell erklärt:

Beim Lotto 6 aus 49 tippt man - wie der Name schon verrät - auf 6 Zahlen aus dem Bereich von 1-49. Gezogen werden dann die 6 Gewinnzahlen als auch eine Zusatzzahl, auch Superzahl genannt, die benötigt wird, um den Jackpot zu knacken. Sie findet sich auf dem jeweiligen Tippschein oder kann beim Spiel im Internet auch frei gewählt werden. Für eine einfache Übersicht haben wir Ihnen hier alle Lotto Gewinnchancen und Quoten aufbereitet:

6 Richtige + Superzahl (Jackpot) mit Chance von 1:140 Mio.

6 Richtige mit Chance von 1:15,5 Mio.

5 Richtige + Superzahl mit Chance von 1:542.008

5 Richtige mit Chance von 1:60.223

4 Richtige + Superzahl mit Chance von 1:10.324

4 Richtige mit Chance von 1:1.147

3 Richtige + Superzahl mit Chance von 1:567

3 Richtige mit Chance von 1:63

2 Richtige + Superzahl mit Chance von 1:76

Lotto Jackpot Samstag 8.1. - darum ist er so besonders

Schon im Normalfall ist Lotto ein spannendes Spiel. Doch diesen Samstag, am 8. Januar 2022, wartet ein absolutes Lotto-Highlight, welches es so oft nicht gibt: Der Jackpot kletterte auf ein Rekordniveau von 42 Millionen EUR. Wer also mal so richtig absahnen möchte, hat nun die einmalige Chance, an einem der höchsten 6 aus 49 Jackpots aller Zeiten teilzunehmen. Entsprechend hoch wird auch der Andrang auf die Lose ausfallen. Bis zum Annahmeschluss um 19 Uhr sollten Sie sich Ihren Schein zum Glück gesichert haben.

Hier gibt es noch Lose für den Rekordjackpot

Diese Lotto Jackpot Gewinner gab es bisher

Zum Lotto 6 aus 49 gibt es ein paar interessante Fakten. So beträgt der bisherige Rekord-Einzelgewinn 42,6 Millionen EUR und ist somit ganz nah an der aktuellen Höhe des Jackpots. Gewonnen wurde dieser Jackpot von einer Spielerin aus Baden-Württemberg am 10.10.2020. Der bisher höchste Lotto Jackpot aller Zeiten betrug 45,4 Millionen und wurde von drei Spielern geknackt.

Was kostet ein Los für Lotto 6 aus 49?

Lotto spielen ist günstiger als man denkt: Für nur 1,20 EUR pro Feld können Sie bereits einen Tipp abgeben. Hinzu kommen optional die Gebühren für das Spiel77, die SUPER6 oder die Glücksspirale, bei der Sie eine Sofortrente von 10.000 EUR im Monat gewinnen können. Mit einem Lotto Gutschein können insbesondere Neukunden viel Geld beim Einsatz sparen.

Lotto 6 aus 49: wo bekomme ich Lose?

Lose für den Rekordjackpot am Samstag in Höhe von 42 Millionen EUR bekommen Sie an jeden bekannten Vorverkaufstellen von Lotto, so zum Beispiel auch an Tankstellen oder Kiosken. Einfacher, bequemer und übrigens auch sicherer gestaltet sich die Teilnahme über das Internet. Wir erklären Ihnen, warum das so ist. Online-Anbieter für Lotto bieten das Spiel einfach und bequem über die eigene Webseite an und bieten eine Gewinnbenachrichtigung, so dass man keinen Gewinn mehr verpassen kann. Hier hat sich besonders Lottoland als zuverlässig und sichererwiesen und erfreut sich in Deutschland seit vielen Jahren großer Beliebtheit.

Lotto 6 aus 49 FAQ - Häufige Fragen

Wie hoch ist der Lotto Jackpot Samstag?

Am kommenden Samstag wartet ein Jackpot von 42 Millionen EUR auf einen Gewinner.

Wie viel kostet ein Lotto Los?

Lose für Lotto 6 aus 49 kosten 1,20 EUR pro Feld zzgl. einer Tippscheingebühr von 50 Cent.

Wann findet die Ziehung statt?

Lotto Ziehungen finden für Lotto am Samstag um 19:25 Uhr und das Mittwochslotto um 18:25 Uhr statt. Die Ziehungen können auch per Livestream oder in der ARD Mediathek verfolgt werden.

Wann ist der Annahmeschluss?

Annahmeschluss für Lotto 6 aus 49 ist Samstag um 19:00 Uhr.

Original-Content von: JA Lifestyle Blogs, übermittelt durch news aktuell