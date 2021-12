Snowfall

Snowfall ruft Junction ins Leben - die Reiseplattform für eine neue Generation

- Junction schafft ein neues Reiseökosystem, das Personalisierung, Komfort und Flexibilität mit nur einem Klick ermöglicht

Snowfall, das Reisetechnologieunternehmen, hat heute die Einführung von Junction angekündigt, einer innovativen Reiseplattform, die Lieferanten, Vertriebspartnern und Partnern das Bereitstellen eines ganz neuen Reiseerlebnisses ermöglicht.

Junction bietet den Reisenden mehr Kontrolle, Auswahl und Sicherheit, ermöglicht die Buchung mehrerer Fortbewegungsmittel über ein einziges Ticket und unterstützt die Reisenden während der gesamten Reise. Die Plattform bietet eine breite Palette an Inhalten, Diensten und Vorteilen, stellt eine neue Möglichkeit dar, alle Teilnehmer der Branche miteinander zu verbinden und bietet eine innovative Art und Weise, Reisen zu buchen und zu erleben.

Die Einführung von Junction erfolgt zu einer Zeit, in der veraltete Infrastrukturen und ältere Systeme oftmals zu einer ungenügenden Erfahrung für den Verbraucher führen. Der Online-Recherche- und Buchungsprozess für Reisende ist zu einem Labyrinth geworden, in dem man sich nur schwer zurechtfindet. Mit einem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit - der Sustainable Travel Report 2021 von Booking.com hat ergeben, dass 81 % der Reisenden in nachhaltigen Unterkünften übernachten möchten - vereinfacht Junction den Buchungsvorgang und weist den Weg zu nachhaltigeren Reisearten, indem es jeden Tag bewusste Entscheidungen ermöglicht.

Junction ermöglicht es Lieferanten, Vertriebspartnern und Partnern, dem Reisenden mehr Auswahl zu bieten, indem alle Reisemodi in einem einzigen Betriebssystem integriert werden und die Komplexität älterer Generationen beseitigt wird. Junction wird von vier Cloud-basierten Modulen betrieben: Exchange, Pay, Boost und Plus. Diese Technologien gewährleisten:

· eine kosteneffiziente Verteilung (Exchange)

· einen App-Store mit offener Architektur für die Zusammenarbeit in der gesamten Branche (Boost)

· nahtlose Zahlungen (Pay)

· revolutionierte Branchenworkflows und Reiseerlebnisse (Plus)

Diese vier Module modernisieren die Vernetzung, Interaktion und Wertsteigerung im gesamten Ökosystem und schaffen einen ganz neuen Standard in der Branche.

Snowfall, das Unternehmen hinter Junction, ist ein britisches Unternehmen für Reisetechnologie, das Produkte, Dienstleistungen und Partnerschaften anbietet. Snowfall stützt sich auf seine Erfahrung aus allen wichtigen multimodalen Reiseunternehmen und ist eines der wenigen Unternehmen, die diese umfassende Expertise einbringen können. In Partnerschaft mit über 40 führenden Reiseunternehmen haben die Lösungen von Snowfall, wie etwa das ticketlose Reisen, konsequent den Weg für Innovationen in der weltweiten Reisebranche geebnet.

Stefan Cars, CEO und Gründer von Snowfall, erklärte:

"Wir haben Junction gegründet, weil wir glauben, dass es bessere Möglichkeiten gibt, Reisen zu buchen. Junction erschließt die Kraft der Technologie und bietet barrierefreies, flexibles und unkompliziertes Reisen. Dank der Integration aller Fortbewegungsmittel in einem einzigen, dynamischen Betriebssystem machen wir die komplexe Reisebranche einfacher und geben Lieferanten, Vertriebspartnern und Partnern die Möglichkeit, das Reiseerlebnis von Grund auf zu verändern. Mit Junction können Lieferanten und Vertriebspartner ihren Kunden über deren jeweilige Lieblingskanäle ein neuartiges, innovatives Angebot machen.

