Das Geheimnis für optimales Tonmischen: LANDR FX führt fünf grundlegende Multieffekt-Plug-ins ein

Montreal (ots/PRNewswire)

LANDR (landr.com) hat eine neue Tool-Suite, LANDR FX, auf den Markt gebracht, die Mixing-Feinheiten auf Studio-Expertenniveau für jedermann bieten soll. FX bietet mehr Effizienz für Workflows auf Studio-Expertenniveau und neue Ebenen für professionelle Entwickler, die an einem Heim-Setup arbeiten. LANDR FX passt sich perfekt an eine Vielzahl von Genres an und verwendet eine intuitive Benutzeroberfläche, die es den Musikmachern ermöglicht, in kürzester Zeit einen großartigen Mix zu erstellen, egal wieviel Erfahrung er oder sie damit hat.

Die LANDR FX Suite verwebt fünf Plug-ins, die jeweils über einen einzigen Regler verfügen und alles Wichtige miteinander vereinen, um ganz einfach einen Mix zum Leben zu erwecken. Jedes Plug-in, unterstützt von Audified, bietet bis zu 50 Voreinstellungen, die sorgfältig von den erfahrenen und preisgekrönten Ingenieuren von LANDR entwickelt wurden.

„LANDR FX, das sind mit die einfachsten und leistungsfähigsten Multi-Effekt-Plug-ins, die es überhaupt gibt. Wählen Sie einfach das Plug-in, das am besten zu dem jeweiligen Instrument passt, an dem Sie arbeiten, wählen Sie eine Voreinstellung, und drehen Sie den großen Knopf", erklärt Daniel Rowland, Produzent/Ingenieur von Oscar-prämierten, GRAMMY-nominierten Projekten und Produktionsleiter bei LANDR. „Die besten Audio-Ingenieure und -Produzenten haben uns für diese Voreinstellungen, bei denen Dutzende von FX-Einstellungen im Hintergrund angepasst werden, ihre bewährten Geheimtipps verraten. Das Ergebnis ist ein zuverlässiger Profi-Sound in Sekundenschnelle."

LANDR-Benutzer können die FX-Plug-ins entweder einzeln oder als Paket kaufen oder diese Plug-ins im Rahmen eines All-Access-Pass-Abonnements nutzen, mit dem sie Zugriff auf die gesamte LANDR-Plattform erhalten. Die LANDR FX-Plug-ins decken alles ab, was die meisten Produzenten, Künstler und andere Kreative benötigen, um ihren Mix aufzupolieren oder im Handumdrehen einen tollen Sound zu mixen. Zu den Plug-ins gehören:

Acoustic: Werten Sie Ihre akustischen und orchestralen Instrumenten-Spuren und Samples mit lebendigen Tönen und einen reichen Charakter auf.

Electric: Verleihen Sie Ihren E-Gitarren- und Synthesizer-Tracks verschiedenster Stile und Genres Fülle, Glanz oder klassische Effekte.

Bass: Lassen Sie die Wände beben, perfektionieren Sie das Low-End oder verbessern Sie den Groove mit klaren und eingängigen Bass-Effekten.

Beats: Perfektionieren Sie den Beat mit epischen Voreinstellungen und verleihen Sie dem Schlagzeug Schlagkraft, von einzelnen Kicks und Snares bis hin zu voll beladenen Bussen.

Voice: Perfektionieren und polieren Sie Ihre Gesangsaufnahmen mit Hilfe von professionell gestalteten Equalizer-, Hall-, Sättigungs-, Verzögerungs- und anderen Effekten auf.

LANDR FX ist Teil des „All Access Pass" von LANDR, einem einfachen, hochwertigen monatlichen Abonnement, das Entwicklern eine breite Palette an inspirierenden Tools, Vertrieb und Mastering für nur 9,99 USD/Monat bietet, die einmal im Jahr in Rechnung gestellt werden. Alle Details finden Sie hier.

Informationen zu LANDR

LANDR wurde 2014 gegründet und ist eine Plattform, auf der Musikschaffende ihre Musik erstellen, mastern und vertreiben können. LANDR beschäftigt ein leidenschaftliches Team aus Ingenieuren, Produzenten und Musikern und setzt seine bahnbrechende Arbeit an der Schnittstelle von Musik und Technologie fort und vereint das breiteste Angebot an Tools und Dienstleistungen der Branche unter einer Plattform, um sowohl aufstrebende als auch professionelle Künstler zu unterstützen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1699586/LANDR_Blue_Logo.jpg

