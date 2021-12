LANDR

Die Farbe der Kreativität: LANDR stellt Chromatic vor, sein neues, von Künstlern gesteuertes Streaming-Instrument

LANDR erweitert seine kreative Plattform für die Herstellung und Veröffentlichung von Musik und präsentiert Chromatic, ein einzigartiges virtuelles Instrument mit exklusiven, von Künstlern erzeugten Sounds. LANDR arbeitet mit Künstlern, renommierten Studiomusikern und Produzenten zusammen, um die Chromatic Sound Sets Library zu erstellen. Mit täglichen Inhaltsupdates können LANDR-Benutzer auf ein ständig wachsendes Spektrum neuer Klänge zugreifen, die nach Künstlern, Farben und Stimmungen gruppiert und über eine intuitive, leistungsstarke Benutzeroberfläche abspielbar sind.

Ein von einem Künstler erstelltes Chromatic-Sound-Set bietet nicht nur Zugang zu inspirierenden, spielbaren Instrumenten-Loops, Vocal-Hooks, One-Shots und Soundscapes, sondern auch zu der Geschichte hinter den Sounds. Die visuell auffällige Präsentation erweitert das Erlebnis mit unverwechselbaren stilisierten Kunstwerken für jeden Künstler, einer Biografie und Links zu ihrem LANDR-Profil und sozialen Netzwerken für diejenigen, die sich mit ihnen verbinden oder sogar zusammenarbeiten möchten. Jede Woche wird das Instrument um zahlreiche unterschiedliche Soundsets erweitert. Künstler wie der 2020 für den Grammy nominierte D Smoke (Bester neuer Künstler, Bestes Rap-Album) und die mit Platin ausgezeichnete Singer-Songwriterin Ariane Moffatt aus Montreal (mit ihrem SOMMM-Kollektiv) steuern exklusive Inhalte bei und bereichern die Chromatic-Bibliothek mit ihren eigenen, einzigartigen Farben.

"Chromatic ist ein Instrument, mit dem man Originalklänge von Künstlern und Produzenten erforschen, spielen und manipulieren kann, um sie sich zu eigen zu machen", erklärt Pascal Pilon, CEO von LANDR.

"Wir haben Chromatic entwickelt, um das menschliche Element zurück in dein virtuelles Studio zu bringen, eine einzigartige Möglichkeit, mit den Schöpfern deiner Lieblingssongs und -musikstile zusammenzuarbeiten und zu interagieren."

Von Künstlern für Künstler gemacht, ist Chromatic eine ständig wachsende Plattform, auf der Künstler ihre kreative Identität teilen können und gleichzeitig an den monatlichen Einnahmen des Instruments beteiligt werden. Die Benutzer von Chromatic werden durch diese fesselnden, interaktiven Inhalte inspiriert, neue Musik zu kreieren, während sie sich sofort mit einer ständig wachsenden globalen Gemeinschaft von professionellen Sängern, Beatmakern, Musikern und Sounddesignern verbinden. Im Falle bedeutender Künstler wird sogar eine Aufteilung der Tantiemen für abgeleitete Werke möglich sein, und zwar in einem einzigartigen Arrangement, von dem sowohl der Künstler als auch der kreative Nutzer von Chromatic profitieren.

Wie alle Ersteller-Tools von LANDR ist auch Chromatic in das immer umfangreichere Angebot der Plattform für professionell arbeitende Kreative integriert. Chromatic, das jetzt vollständig im All Access Pass enthalten ist, bringt eine neue Dimension in die kreative Landschaft von LANDR. Mit dem All Access Pass, der in den ersten 6 Monaten 9,99 $/Monat und danach 14,99 $ kostet, können die Benutzer alle LANDR-Dienste kostenlos nutzen. Dazu gehören eine umfangreiche lizenzfreie Sample-Library, das hochgelobte KI-gestützte Mastering, der Musikvertrieb, der Sessions-Kollaborationsservice und jetzt auch ein einzigartiges virtuelles Instrument mit einer exklusiven, von Künstlern erstellten Content-Library. Chromatic ist auch separat als kostenloser Download erhältlich, wobei der Zugriff auf die gesamte Bibliothek mit lizenzfreien Soundsets nur 9,99 $ monatlich kostet.

"Wir wollen den Standard für die Wertschöpfung bei den Tools für Musikproduzenten setzen", erklärt Pilon. "LANDR möchte Musikschaffenden bei der Verwirklichung ihrer Projekte behilflich sein, und das bedeutet auch, inspirierende, schöne Orte zu schaffen, die sie aufsuchen können, wenn sie kreativ nicht weiterkommen. Chromatic wird Künstler dazu inspirieren, ihre eigene kreative Stimme zu finden, und ihnen einen neuen Weg geben, einander zu erreichen, und sie dabei die Klänge spielen und nutzen lassen, die sie lieben."

Was bietet Chromatic?

Als erstes virtuelles Instrument, das eine auf Künstler ausgerichtete Plattform für die Veröffentlichung von Inhalten bietet, wurde Chromatic entwickelt, um sowohl die Werkzeuge als auch die Möglichkeiten, die Künstlern zur Verfügung stehen, auf einfachste und wirkungsvolle Weise zu erweitern.

Chromatic als Musikproduzent verwenden:

Beim Erstellen von Musik mit Chromatic ist die Inspiration nie weit von den Fingerspitzen des Benutzers entfernt.

Dank seines intuitiven Designs ist Chromatic für jeden sofort spielbar und bietet Zugang zu großartig klingenden Inhalten aus allen Musikgenres. Mit Hilfe von farbcodierten Moodboards können Anwender einzelne Soundsets schnell anhören oder vormerken und sie jederzeit in ihren Workflow einfügen, abgestimmt auf das Tempo und die Tonart eines jeden Projekts (powered by élastique Pro V3 von zplane.development).

Beitrag zu Chromatic als Künstler, Label oder Kollektiv:

Chromatic bietet Künstlern eine neue potenzielle Einnahmequelle, da die Abonnementeinnahmen jeden Monat mit den Content-Partnern auf der Grundlage der Downloads ihrer Soundsets im Instrument geteilt werden. Gleichzeitig werden Künstler dabei unterstützt, ihre Marken zu erweitern und sich auf neue Weise mit der florierenden Künstlergemeinschaft zu verbinden.

Für eine begrenzte Gruppe von Künstlern und Labels wird die LANDR Splits von Werken unterstützen, die mit ihren Chromatic-Soundsets erstellt wurden. Mit diesem einzigartigen Arrangement wird Chromatic als Grundlage für aufstrebende Produzenten dienen, mit den vorgestellten Künstlern zusammenzuarbeiten, was zu einer geteilten Veröffentlichung und Promotion eines neuen Werks führt, das mit ihren Chromatic-Inhalten produziert wurde. Aufstrebende Produzenten haben die Chance, ihre Fangemeinde und ihren Bekanntheitsgrad durch die Zusammenarbeit zu vergrößern und gleichzeitig an den Einnahmen aus der neuen Veröffentlichung teilzuhaben. LANDR sucht derzeit nach Partnern für die Teilnahme an Splits, die Anfang 2022 starten sollen.

Egal, ob Sie als Künstler oder Label nach neuen Wegen suchen, um kreative Inhalte zu monetarisieren, oder als Musikproduzent auf der Suche nach dem nächsten virtuellen Instrument sind, das Ihre Inspiration freisetzt - überzeugen Sie sich auf der Website von LANDR von der Einfachheit und Leistungsfähigkeit von Chromatic.

Direkter Ansprechpartner für Künstler- und Labelanfragen: Daniel Rowland unter chromatic@landr.com

Informationen zu LANDR

Gegründet im Jahr 2014,ist LANDR eine Plattform, auf der Musikschaffende ihre Musik erstellen, meistern und vertreiben können. Angetrieben von einem leidenschaftlichen Team aus Ingenieuren, Produzenten und Musikern, setzt LANDR seine bahnbrechende Arbeit an der Schnittstelle von Musik und Technologie fort und vereint das breiteste Angebot an Tools und Dienstleistungen der Branche unter einer Plattform, um sowohl aufstrebende als auch professionelle Künstler zu unterstützen.

