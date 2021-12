Luka Belardi Office

Luca Belardi veröffentlicht einen Dokumentarfilm über die Kinder in der vom Krieg gezeichneten Donbass-Region

Der italienische Storyboard-Künstler Luca Belardi und die ungarische Dokumentarfilmerin Maia Nogradi haben den Film "For the Children of Donbass" am 21. November auf Visione TV ausgestrahlt. In der ersten Woche verzeichnete der Film mehr als 26 Tausend Aufrufe.

Luka Belardi, der vor allem für seine Arbeit in der Werbung bekannt ist, widmete den Dokumentarfilm dem Schicksal der Kinder aus der vom Krieg gezeichneten Donbass-Region. Die erste Geschichte handelt von Andrey, der während der Maidan-Proteste zufällig in Kiew war und sich unter dem Einfluss dieser Erfahrung für eine Seite im Konflikt entschieden hat. Die zweite Geschichte handelt vom jungen Vladik, einem Teenager, der seine Mutter im Krieg verloren hat und immer noch versucht, stark zu bleiben. Die dritte Filmheldin ist Taisia, eine Balletttänzerin des Donezker Theaters, die nur wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt lebt, aber ihren großen Traum vom Tanzen nicht aufgibt.

Der Film zeigt die Realität, mit der Tausende von Menschen seit dem Ausbruch des Krieges im Jahr 2014 konfrontiert sind, den täglichen Kampf, den sie führen, und die Hoffnung auf Frieden, die sie noch haben. Der Konflikt im Donbass hat Tausende von Menschenleben gefordert, darunter auch Kinder.

Die Geschichte wird von einem italienischen Professor, einem Anthropologen mit Schwerpunkt auf den Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine, der den Maidan und den Donbass in den Jahren 2014-2016 miterlebt hat, erzählt und von Kindern und Erwachsenen aus der Donbass-Region, die als Freiwillige im Konfliktgebiet arbeiten, kommentiert.

Der Film wurde im November 2021 eine Woche lang in Donezk und Gorlowka (Ukraine) gedreht.

"Menschliche Geschichten sind einfach und tiefgründig zugleich und zeigen die Realität des Geschehens. Keine Politik, keine Geschäftsinteressen, nur echte menschliche Emotionen", teilt Luka Belardi mit.

