Best Places To Work

Die 17 besten Arbeitsplätze in Europa für 2022 bekannt gegeben

London (ots/PRNewswire)

Die Organisation The Best Places to Work hat heute die 17 besten Arbeitgeber in Europa für 2022 bekannt gegeben. Auf dem ersten Platz der diesjährigen Rangliste steht Takeda, das führende multinationale Pharmaunternehmen, gefolgt von MSD, dem forschungsintensiven biopharmazeutischen Unternehmen. Doctolib, das führende europäische Unternehmen für Gesundheitstechnologie, sicherte sich den dritten Platz unter den 17 leistungsstärksten Unternehmen in Europa.

Um in Betracht gezogen zu werden, müssen Unternehmen zumindest in einem der europäischen Länder als herausragende Arbeitgeber identifiziert werden.

In den letzten Jahren hat das Programm Best Places to Work führende Arbeitgeber auf der ganzen Welt gewürdigt, unterstützt durch eine mehrjährige Bewertung der Arbeitsplatzkultur und eine globale Datenbank mit mehr als 25 Millionen Mitarbeitern.

Angesichts des aktuellen Geschäftsumfelds und des Fachkräftemangels haben Forschung und Analyse im Rahmen des Programms Best Places to Work in jüngster Zeit mehrere kritische Unterscheidungsfaktoren von führenden Unternehmen in Europa identifiziert. Dazu gehören inspirierende Führungsqualitäten, Orientierung auf Talent, Gemeinschaftsengagement und Agilität. In diesem Jahr zeigten die 17 besten Unternehmen eine starke Kultur der Mitarbeiterbetreuung, wobei 88 % der Mitarbeiter angaben, dass Sie ein Gefühl des Stolzes auf ihre Arbeit haben, dass das Führungsteam inspirierend sei und dass sie sich hinsichtlich der Art und Weise, wie das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und zur Umgebung leistet, gut fühlen.

Die Liste der 17 Best Places to Work in Europa:

Takeda MSD Doctolib Comdata Huboo Technologies Medist Group Servier Coptrz Wisecom Tangelo Games Dipharma A/S Sentor Farm Aptiekas Cetelem Alten Olea Medical Bossard Freudenberg Sealing Technologies

Best Places to Work ist ein internationales Zertifizierungsprogramm, das als „Platin Standard" bei der Identifizierung und Anerkennung von Spitzenarbeitsplätzen auf der ganzen Welt gilt und Arbeitgebern die Möglichkeit bietet, mehr über das Engagement und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu erfahren und diejenigen zu würdigen, die eine hervorragende Arbeitserfahrung mit den höchsten Standards in Bezug auf die Arbeitsbedingungen bieten.

Jedes Jahr arbeitet das Programm in Europa mit über 500 Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen, um ihnen zu helfen, ihre Personalmethoden zu messen, zu bewerten, zu verbessern und Zugang zu den Tools und dem Fachwissen zu erhalten, die Sie benötigen, um effektive und nachhaltige Veränderungen in ihren Unternehmen umzusetzen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.bestplacestoworkfor.org. Treten Sie unserer Community bei auf LinkedIn, Twitter, Facebook

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-17-besten-arbeitsplatze-in-europa-fur-2022-bekannt-gegeben-301711632.html

Original-Content von: Best Places To Work, übermittelt durch news aktuell