Sawayo GmbH

Einrichtungsbezogene Impflicht

Compliance-Startup Sawayo bietet einfache Lösung für digitales Impfstatus-Management

Rostock (ots)

Wenn am 15. März die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft tritt, müssen betroffene Unternehmen fehlende oder zweifelhafte Impfnachweise ihrer Mitarbeiter*innen dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Einrichtungen, die bereits jetzt unter einer dünnen Personaldecke leiden, setzt die zusätzliche zeitliche und finanzielle Belastung durch Kontrolle und Dokumentation weiter unter Druck. Eine digitale Lösung bietet nun Sawayo: Die einfach zu bedienende Software dokumentiert effizient alle benötigten Impfnachweise und erinnert zuverlässig an Fristen.

Mit der Mitarbeiter-App scannen die betroffenen Mitarbeiter*innen selbstständig ihre Impfzertifikate und lassen sie datenschutzkonform in der Übersicht für Arbeitgeber*innen hinterlegen. Wer kein Smartphone besitzt, gibt seine Impfdaten einfach in der Browserversion von Sawayo ein. Unkompliziert erhalten Arbeitgeber*innen auf diese Weise einen Überblick in Echtzeit darüber, wer wann geimpft wurde und bei wem dieser Nachweis noch fehlt. Automatisch und frühzeitig warnt die Software, bevor Zertifikate ihre Gültigkeit verlieren. Und auch die Echtheit von Impfzertifikaten lässt sich mühelos überprüfen: Sawayo greift auf die gleiche Datenbank zurück wie etwa die CovPassCheck-App des RKI. Eine auditfähige Übersicht in gängigen Formaten können Arbeitgeber*innen abschließend herunterladen und an die jeweiligen Gesundheitsämter übermitteln.

"Schon bei der Umsetzung des 3G-Managements ist uns aufgefallen, dass sich viele Unternehmen mit unübersichtlichen Excel-Tabellen aufhalten, die sie bei Kontrollen mühsam zusammensuchen müssen. Da wir uns mit Sawayo der Vereinfachung und Digitalisierung von zeitaufwendigen bürokratischen Prozessen verschrieben haben, war es uns wichtig, auch hier eine einfache, praxistaugliche Lösung anzubieten", erklärt Co-Gründer Andreas Wieczorke.

Nicht nur Impfungen, sondern auch Genesenennachweise und Corona-Tests lassen sich mit der digitalen Lösung kontrollieren und dokumentieren. Damit erhalten Arbeitgeber*innen eine komfortable und aktuelle Auswertung aller gesetzlichen Anforderungen mit einem abteilungsübergreifenden Überblick über den gesamten Betrieb.

Das Impfstatus-Management lässt sich darüber hinaus auch für die Dokumentation von Impfungen gegen Masern oder Hepatitis A/B nutzen. Im Rahmen verschiedener Digitalisierungsprogramme von Bund und Ländern ist Sawayo sogar förderfähig.

Über Sawayo

Gegründet im Jahr 2020 in Rostock unterstützt Sawayo Unternehmen bei der digitalen Erfüllung von Arbeitgeberpflichten, hilft administrativen Aufwand zu reduzieren und Sicherheit durch klare Nachweise zu gewinnen. Mit seiner einfach zu bedienenden Compliance-Software ist das Unternehmen Gewinner des Digitalpreises der Ostsee-Zeitung sowie Preisträger des Innovationspreises der Technologiezentren des Landes MV. Sawayo schafft ein starkes, digitales Fundament für KMU - von Unternehmern für Unternehmer.

