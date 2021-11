Asia Youth Leaders Forum (AYLF) 2021

Erfolgreiches Asia Youth Leaders Forum (AYLF) 2021 in Guangzhou Nansha

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Das Asia Youth Leaders Forum (AYLF) 2021, das unter dem Motto "Open and Innovate - Cultivating Asia?s Future through the Strength of Our Youth" stand, wurde vom 26. bis 29. November 2021 im Nansha-Distrikt von Guangzhou erfolgreich abgehalten, wobei fast 300 Jugendleiter aus ganz Asien sowohl online als auch offline teilnahmen. Die "Asia Youth Development Initiative 2021" wurde von Liu Haijiang, Generalsekretär der AYLF, vorgestellt und verlesen. Auf dem Forum tauschten die Teilnehmer ihre Ansichten aus und diskutierten eingehend über Themen wie Technologieinnovation und Smart City, Kultur, Sport und Tourismusentwicklung, internationale Finanz- und Investitionskooperation, internationaler Handel und Connecting Asia, Gesundheitsversorgung und Wohltätigkeit sowie Zusammenarbeit und Entwicklung im Großraum Guangdong-Hongkong-Macao, was zu einem breiten Konsens führte.

Die "Asia Youth Development Initiative 2021" sah wie folgt aus:

Die Jugend von heute ist die Zukunft Asiens. Mit gemeinsamen Anstrengungen zur Förderung des kulturellen Austauschs und des gegenseitigen Lernens zwischen den Ländern wird die Jugend einen großen Beitrag zur weiteren Entwicklung Asiens, unserer gemeinsamen Heimat, leisten. Sie ist von großer Bedeutung für die Zukunft Asiens und der Welt sowie für das Wohlergehen der Menschheit.

Wir schlagen vor, dass die asiatische Jugend den Geist des Multilateralismus hochhält, die Kommunikation stärkt, die Zusammenarbeit ausbaut und die Möglichkeiten zur Erreichung einer Win-Win-Kooperation nutzt, indem sie sich aufgeschlossen an das Konzept der Konsultation, des Beitrags und des gemeinsamen Nutzens hält. Die Jugend sollte ihre Verantwortung übernehmen und ihr Engagement für die Wiederbelebung Asiens würdigen. Indem wir Hand in Hand arbeiten, um Innovationen sowie den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern in den Bereichen Wissenschaft und Bildung, Tourismus und Kultur sowie medizinische Versorgung zu fördern, werden wir ein Asien der Solidarität, der Entwicklung und des Wohlstands aufbauen.

Wir schlagen vor, dass die asiatische Jugend eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der technologischen Innovation anstreben sollte, um den Gesamtwohlstand der Menschheit zu mehren, soziale Konflikte zu entschärfen und einen größeren Beitrag zum Fortschritt der menschlichen Zivilisation und zu den globalen Bemühungen um die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen zu leisten.

Wir schlagen vor, dass sich die asiatische Jugend zusammentut, um sich den gemeinsamen Herausforderungen für die menschliche Gesundheit zu stellen, wie zum Beispiel dem neuen Coronavirus. Wir sollten bei der Bekämpfung der Epidemie den Weg der Zusammenarbeit beschreiten und die Sicherheitssteuerung im Bereich der globalen öffentlichen Gesundheit verstärken und uns Versuchen widersetzen, die Covid-19-Pandemie zu politisieren oder falsch zu etikettieren.

Wir schlagen vor, dass die asiatische Jugend den geistigen Reichtum der Menschheit, der in Sportwettbewerben enthalten ist, voll zur Geltung bringt, aktiv an großen Sportereignissen wie den Olympischen Winterspielen in Peking teilnimmt und der Welt die Dynamik der asiatischen Jugend und das Bild eines offenen, integrativen und fortschrittlichen Asiens vor Augen führt.

Wir schlagen vor, dass die asiatische Jugend ein Gefühl für die Achtung und den Schutz der Natur entwickelt, den Weg einer grünen, kohlenstoffarmen und nachhaltigen Entwicklung einschlägt, unser Heimatland mit gemeinsamen Anstrengungen schützt und die Kraft der Jugend zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit beiträgt.

