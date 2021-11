xydrobe

JW Anderson und xydrobe enthüllen den NFT, der am 12.12.21 versteigert wird

Der erste NFT aus der kürzlich angekündigten Partnerschaft zwischen dem Modehaus JW Anderson und xydrobe kann als #harrystylescardigan enthüllt werden, dessen Erlös an die LGBTQ+ Wohltätigkeitsorganisation akt gespendet wird.

Der Colourblock Patchwork Cardigan aus der Herrenkollektion Frühjahr/Sommer 2020 der Marke wird der erste NFT von JW Anderson, das erste Auktionslos von xydrobe und der erste NFT eines bereits bestehenden Sammlerstücks sein.

Der Cardigan, der jetzt im Londoner Victoria & Albert Museum ausgestellt ist, sorgte für Aufsehen in den sozialen Medien, nachdem die Sängerin ihn im Februar 2020 bei den Proben für die Today-Show des US-Senders NBC getragen hatte. Während des Lockdowns kreierte eine Tik Tok-Nutzerin ihre eigene Version des Pullovers und postete das Video, was Tausende von anderen dazu inspirierte, dasselbe zu tun. Daraufhin veröffentlichte Jonathan Anderson, der Kreativdirektor von JW Anderson, online das Schnittmuster und eine Anleitung für die Herstellung. Der Hashtag #harrystylescardigan, der überall lief, hat mittlerweile über 86 Millionen Aufrufe erreicht und ist weithin als kulturelles Phänomen anerkannt.

In seiner letzten Version wurde der Colourblock Patchwork Cardigan in einen NFT verwandelt, der von xydrobes hauseigenem Team von VFX-Künstlern erstellt wurde. In 300 Stunden akribischer Arbeit wurde jedes Teil des Garns in 3D konstruiert, bevor es prozedural für jedes der sechs verschiedenen Strickmuster, aus denen das Stück besteht, zusammengewebt wurde. Jede absichtliche Unvollkommenheit, jede Farbe und jede Entscheidung beim Anfertigen dieses Cardigans wird gewürdigt und perfekt wiedergegeben.

Die xydrobe-Auktion für das erste Archive Collectible der Plattform wird am Sonntag, den 12. Dezember um 19:00 Uhr UTC eröffnet und läuft 48 Stunden lang. Dies ist das erste NFT seiner Art, eine hyperrealistische digitale 3D-Nachbildung eines bestehenden Modeartikels. Es wird nur einen NFT des JW Anderson Colourblock Patchwork Cardigan geben, der mit einem Mindestpreis von GBP10.000 exklusiv über xydrobe verkauft wird.

Informationen zu xydrobe

Wir sind die erste NFT-Auktionsplattform, die hyperrealistische digitale Sammlerstücke von international bekannten Designs aus den Bereichen Mode und Luxusgüter verkauft. Auf unserer Auktionsplattform finden Sie eine unvergleichliche und kuratierte Auswahl aus jeder unserer Sammlerkategorien: Laufsteg, Ikonen, Archive und Markteinführungen.

