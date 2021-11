HKA

Der Aufschwung im Baugewerbe birgt das Risiko steigender Kosten für Zeitverluste und Bargeld

Philadelphia (ots/PRNewswire)

Das erstaunliche Ausmaß an Geld- und Zeitverlusten bei Bau- und Konstruktionsprojekten rund um den Globus wird in einer neuen Analyse von Forderungen und Streitigkeiten von HKA, einem führenden globalen Beratungsunternehmen für Risikominderung und Streitbeilegung mit über 1000 Experten, Beratern und Consultants in 40 Büros in 15 Ländern, deutlich.

CRUX Insight 2021 destilliert Erkenntnisse aus der Praxis von mehr als 1.400 Projekten in 94 Ländern, um die Hauptursachen für Überschreitungen zu ermitteln, die sich der Hälfte des Kapitalwerts von Projekten und drei Vierteln ihrer geplanten Programme nähern.

Der vierte CRUX-Jahresbericht kombiniert eine regionale Analyse dieser einzigartigen Wissensdatenbank mit umsetzbaren Erkenntnissen von branchenführenden Beratern.

CRUX 2021 Fakten und Ergebnisse

Zu den wichtigsten Statistiken gehören:

1.401 analysierte Projekte

2 Billionen Dollar - Kombinierte Investitionsausgaben

73 Milliarden Dollar - Gesamtwert der Forderungen

100 Millionen Dollar - Durchschnitt der strittigen Kosten pro Projekt

46,3 % - Wert der Forderungen im Verhältnis zu den geplanten Kosten

17 Monate - Durchschnittlich beantragte Fristverlängerung

71,4 % - Typische Verlängerung für Programme

750 Jahre - Kumulierte Überschreitungen bei allen Projekten

Die Hauptursachen für Ansprüche und Streitigkeiten sind: Änderungen des Umfangs, widersprüchliche Vertragsauslegungen, Konstruktionsfehler und Missmanagement von Unterauftragnehmern.

Die Covid-19-Pandemie hat zusätzliche Störungen verursacht, die den Zugang zu Baustellen und Arbeitskräften einschränkten, den Cashflow behinderten und die Grenzen der Vertragsbestimmungen über höhere Gewalt und Gesetzesänderungen aufzeigten.

Über Covid hinaus berichtet CRUX Insight, dass Fachkräftemangel, Störungen in der Lieferkette, Kosteninflation, erhöhte Marktvolatilität und die Klimakrise das Konfliktpotenzial bei Projekten erhöhen:

Fachkräfte: Mehr als ein Drittel der Projekte (35,6 %) wurde durch fehlende Qualifikationen und Erfahrungen und damit verbundene Ausführungsmängel behindert.

Mehr als ein Drittel der Projekte (35,6 %) wurde durch fehlende Qualifikationen und Erfahrungen und damit verbundene Ausführungsmängel behindert. Verbrauchsmaterial : Verspätete Material- und Ausrüstungslieferungen hatten Auswirkungen auf eines von neun Projekten (11,3 %) (noch vor dem im Bericht genannten Stichtag August 2021 und der anhaltenden weltweiten Materialknappheit).

: Verspätete Material- und Ausrüstungslieferungen hatten Auswirkungen auf eines von neun Projekten (11,3 %) (noch vor dem im Bericht genannten Stichtag August 2021 und der anhaltenden weltweiten Materialknappheit). Klima: Ein Zehntel der Projekte (10,3 %) war von außergewöhnlich ungünstigen Witterungsbedingungen betroffen. Wie andere globale Unwägbarkeiten erfordert auch der Klimanotstand eine Neukalibrierung der Risiken bei der Durchführung von Kapitalprojekten.

"Kapitalprojekte verlieren jedes Jahr Milliarden von Dollar durch wiederkehrende, vorhersehbare und oft vermeidbare Ansprüche und Streitigkeiten", sagte Renny Borhan, CEO von HKA. "CRUX Insight 2021 diagnostiziert nicht nur diese Versäumnisse und quantifiziert die Auswirkungen, sondern zeigt auch Korrekturmaßnahmen auf, um diese Verluste einzudämmen. Die Projektbeteiligten und die Branche können von CRUX lernen, um in dieser erhöhten Unsicherheit effektiver zu arbeiten."

