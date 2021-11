CABIO Biotech (Wuhan) Co, Ltd

CABIO erhält USDA-Bio-Zertifizierung für seine Algenölprodukte mit Docosahexaensäure

Am 18. November 2021 erhielt CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd ("CABIO"), das erste Unternehmen, das ARA-Produkte in China vertreibt, von der Bio-Zertifizierungsorganisation Ecocert SA die Mitteilung, dass es die USDA-Bio-Zertifizierung für sein Docosahexaensäure-Öl, seine Wasserpflanzen-Algen und sein DHA-Algenöl erhalten hat.

CABIO-Algen-DHA-Öl (Docosahexaensäure) ist eine mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäure, die von einzelligen Algen synthetisiert wird. Im Vergleich zu anderen DHA-Quellen wird der gesamte Produktionsprozess von CABIO Algen-DHA-Öl in einer geschlossenen und sauberen Umgebung durchgeführt, die von der US FDA GRAS genehmigt wurde. Mit Stärken wie kontrollierbare Lebensmittelsicherheit und -qualität, Rückverfolgbarkeit und ohne Beschränkung der Ressourcen hat CABIO eine grüne und nachhaltige Lieferkette.

Die USDA-Bio-Zertifizierung, eine der maßgeblichen Bio-Zertifizierungen in den Vereinigten Staaten, stützt ihre äußerst strengen Zertifizierungsstandards nicht nur auf die Analyse und Bestimmung der Qualität des Produkts vor seiner Bereitstellung, sondern auch auf die Kontrolle der Herstellung, der Verarbeitung und des Transports des Bio-Produkts.

Die Verbrauchernachfrage nach ökologisch erzeugten Waren wächst weiterhin zweistellig und bietet Marktanreize für eine breite Palette von Produkten. Die Erteilung der USDA-Bio-Zertifizierung zeigt, dass CABIO DHA-Produkte nicht nur in mehreren traditionellen Bereichen, einschließlich Säuglingsnahrungspulver und Gesundheitsnahrung, sicher verwendet werden können, sondern dass sie auch die Anwendung des Produkts auf den globalen Sektor der biologischen Lebensmittelzusatzstoffe ausweiten und so die Bedürfnisse der nachgelagerten Kunden erfüllen, die bei der Auswahl der Komponenten von biologischen Rohstoffen nachhaltige Kriterien anlegen.

Informationen zu CABIO

CABIO war das erste Unternehmen der Lebensmittelbiotechnologie, das an der Börse notiert wurde. Als Hightech-Unternehmen konzentriert sich das Unternehmen seit 20 Jahren auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf von mehrfach ungesättigten Fettsäuren (ARA), Algen-DHA-Öl, Sialinsäure, ?-Carotin auf natürlicher Basis und andere durch Mikroorganismen fermentierte Nährstoffprodukte. CABIO dominiert den heimischen Markt und exportiert - in Zusammenarbeit mit vielen multinationalen Unternehmen in der Welt - in mehr als 20 Länder.

Mit der Biotechnologie als Pfeiler des Unternehmens bietet CABIO seinen Kunden kontinuierlich professionelle, sichere und hochwertige Nährstoffprodukte und -lösungen. Durch die Förderung der öffentlichen Gesundheit über die Regulierung der Ernährung strebt CABIO an, ein Biotechnologieunternehmen mit fortschrittlicher Technologie, globaler Tätigkeit und nachhaltiger Entwicklung zu werden.

