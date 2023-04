VRgineers

Mixed Reality Tracking-System für zukünftige Pilotenschulungen durch Vrgineers und ART

Vrgineer und Advanced Realtime Tracking demonstrieren die Kombination aus XTAL 3 Headset und SMARTTRACK3/M in einem Mixed Reality-Pilotentrainer. Die Partnerschaft zwischen diesen beiden Technologieunternehmen begann im Jahr 2018. Auf der IT2EC 2023 in Rotterdam wird das in einen F-35-nachgebauten Klassenraumtrainer integrierte SMARTTRACK3/M ausgestellt sein, das für die USAF und die RAF hergestellt und geliefert wurde.

Diese einzigartige Kombination aus der neuesten ART-Infrarot-All-in-One-Hardware und den Algorithmen von Vrgineers für den Cockpit-Bewegungsausgleich schafft ein unsichtbares Eintauchen in jedes Mixed Reality-Training. Eine der Herausforderungen bei der Pilotenausbildung der nächsten Generation, bei der virtuelle Technologien und Bewegungsplattformen eingesetzt werden, ist die Ausrichtung der Position des Piloten im Cockpit. Durch die Überwindung dieses Problems macht die Simulatorindustrie Fortschritte bei der Beseitigung der Nachteile der simulierten Ausbildung.

„Wir arbeiten kontinuierlich daran, die technologischen Herausforderungen moderner Simulatoren zu beseitigen, zu denen auch die Position der nach vorne gerichteten Kamera im Abstand zu den Augen der Nutzer zählt. Wir entwickeln fortschrittliche Algorithmen für den Bewegungsausgleich, um die Verschiebung zwischen virtueller und physischer Szene zu minimieren und die Erfahrung realistisch zu gestalten," so Marek Polcak, Geschäftsführer von Vrgineers, und er fügt hinzu: ,,Die Langlebigkeit und die kompakte Größe von SMARTTRACK3/M, das für den Einsatz im Cockpit optimiert wurde, ermöglicht es uns, dieses als Integrator von Trainingsgeräten zu einem umfassenden Bestandteil einer Simulation zu machen, was den Komfort bei der täglichen Nutzung erhöht."

SMARTTRACK3/M, in das zwei Infrarotkameras mit LEDs integriert sind, ist ein vorkalibriertes System, das sofort einsatzbereit ist und eine Haltbarkeit aufweist, die eine kontinuierliche Nutzung von mehr als 5 Jahren ohne Wartung ermöglicht. Es schafft die perfekte Lösung, um in professionelle Trainingsplattformen eingebettet zu werden.

Es ist ein voll funktionsfähiges 6DOF-System, das Übergangs- und Rotationsdaten in Echtzeit mit bis zu 240 Hz liefert. Alle Berechnungen der Datenbewegung und -rotation werden vom SMARTTRACK3/M-Gerät selbst durchgeführt, was die Computerleistung entlastet, die für grafisch anspruchsvollere Anwendungen genutzt werden kann. Dank seiner Ethernet-Verbindung entlastet es den USB-Datenverkehr, der bei der Verwendung von hochauflösenden Mixed Reality-Kameras oftmals überlastet ist. ,,Dies ist die Anwendung, für die SMARTTRACK3/M konzipiert wurde," erklärt Andreas Werner, Business Developer Manager für Simulationen bei ART. „Wir haben die bewährte Hardware des SMARTTRACK3 übernommen und an die begrenzten Platzverhältnisse angepasst. Das Ergebnis ist die Präzision und Zuverlässigkeit eines bewährten Systems in einem Formfaktor, der in ein Simulatorcockpit passt."

