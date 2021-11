Choco

Choco unterstützt DoorDash mit internationaler Expansion in Deutschland, beginnend in Stuttgart

Berlin (ots)

Choco, das Unternehmen, das die Lebensmittelversorgungskette digitalisiert, um nachhaltiger und weniger verschwenderisch zu sein, freut sich darauf, DoorDash, einen der größten Lebensmittel-Lieferdienste, bei seinen internationalen Ambitionen zu unterstützen.

Der Aufbau eines nachhaltigen globalen Lebensmittel-Systems steht im Mittelpunkt der Mission von Choco. Aus diesem Grund hat das Unternehmen eine große Auswahl an klimaneutralen Lebensmittelverpackungen eingekauft und mit seinem eigenen Lieferantennetzwerk in Deutschland verhandelt, um diese zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. DoorDash-Händler können nun über die Choco-App von diesem exklusiven Service profitieren.

Mehr als 100 Verpackungsprodukte stehen zur Verfügung, von Pizzakartons bis zu Essstäbchen, um alle Bedürfnisse von Restaurants abzudecken. Ein spezielles Choco-Supportteam steht DoorDash-Händlern rund um die Uhr zur Verfügung, um ihre Fragen zu beantworten.

"Zusammen mit DoorDash können wir den Restaurants von beiden Seiten einen echten Mehrwert bieten. Während DoorDash es Restaurants ermöglicht, mehr Mahlzeiten zu verkaufen und ihre Einnahmen zu steigern, helfen wir ihnen, nachhaltige Zutaten für die Zubereitung dieser Mahlzeiten zu beschaffen", sagte Daniel Khachab, CEO und Mitbegründer von Choco. "Durch diese Partnerschaft unterstützen wir den Start von DoorDash in Deutschland, indem wir allen DoorDash-Händlern in Stuttgart einen einfachen Zugang zu Verpackungslösungen mit minimaler Umweltbelastung und minimalem Fußabdruck ermöglichen. Dies ist nicht nur ein Gewinn für die Restaurantbranche, sondern auch für den Planeten, da wir schädliches Aluminium und Styropor aus der Essensauslieferung entfernen. Wir freuen uns sehr, mit einem Partner wie DoorDash zusammenzuarbeiten."

Choco hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist in sechs Märkten tätig, darunter in der USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich und Belgien; Choco gestaltet die Lebensmittelbranche neu und beschleunigt ihre Digitalisierung. Die Plattform bietet einen Bestell- und Kommunikationsprozess für Hersteller und Restaurants, ein Mechanismus, der darauf abzielt, traditionelle Betriebsausgaben zu reduzieren, wenn nicht gar zu eliminieren und die Verschwendung von Lebensmitteln zu vermeiden.

Bildmaterial (Credit: Saskia Uppenkamp)

Porträt: Daniel Khachab, CEO und Mitbegründer von Choco

Über Choco

Choco wurde 2018 von den Serial-Tech-Unternehmern Daniel Khachab und Julian Hammer mit der Vision gegründet, die Lebensmittelverschwendung auf globaler Ebene zu reduzieren, indem die Lebensmittelindustrie für eine nachhaltigere Zukunft digitalisiert wird. Das Unternehmen hat bis heute insgesamt 175 Millionen Dollar von Investoren wie Insight Partners, Bessemer Venture Partners, Coatue Management und Left Lane Capital erhalten. Choco hat sich zum Ziel gesetzt, die globale Lebensmittelversorgungskette zu rationalisieren und es jedem Restaurant auf der Welt zu ermöglichen, die erforderlichen Lebensmittel schnell und effizient einzukaufen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie choco.com.

Über DoorDash

DoorDash ist ein Technologieunternehmen, das Verbraucher mit ihren bevorzugten lokalen und nationalen Geschäften in mehr als 7.000 Städten verbindet. In den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan und jetzt auch in Deutschland. Das 2013 gegründete Unternehmen ermöglicht es lokalen Geschäften, die neuen Verbraucherwünsche nach einer einfachen und unmittelbaren Bestellung und Lieferung zu erfüllen und so trotz der großen Web-Konkurrenz und der Convenience Economy, zu florieren. Mithilfe von smarter Logistik auf der letzten Meile verbindet DoorDash den lokalen Handel mit seiner direkten Nachbarschaft.

Original-Content von: Choco, übermittelt durch news aktuell