Axios Systems kündigt Umzug des Nordamerika-Büros zur Unterstützung des weiteren Wachstums an

Axios Systems, der weltweit führende Anbieter für IT Service Management (ITSM) und IT Operations Management (ITOM), hat seine Nordamerika-Zentrale in eine hochmoderne Einrichtung im illustren Dulles Corridor in Herndon (VA) verlegt. Der Umzug folgt auf eine Periode des beträchtlichen Wachstums und der fortgesetzten Expansion von Axios Systems.

Das neue, rund 2.415 Quadratmeter (26.000 Quadratfuß) umfassende, geräumige und hochmoderne Büro im Open-Floor-Konzept verfügt über eine luxuriöse Ausstattung und Best-in-Class-Konnektivität. Das Gebäude an der Adresse 2411 Dulles Corner Park bietet ein Konferenzzentrum von Weltklasse, Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie ansprechende Außenanlagen, und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen Giganten der Technologiebranche wie Accenture, Cisco, Microsoft, Unisys und weiteren prominenten Namen. Das neue Büro wird es Axios Systems ermöglichen, seine Expansionspläne weiterzuentwickeln und umzusetzen.

Der neue Standort ist ein Beweis für den anhaltenden Erfolg von Axios Systems und seiner langjährigen Vorreiterrolle im Feld IT. Das kürzlich als Enterprise Service Management (ESM) Leader in einem prominenten Branchenanalystenbericht von Forrester Research ausgezeichnete Unternehmen entwickelt sich rasant weiter und erobert den US-Markt mit seiner leistungsstarken, intuitiven und hoch konfigurierbaren ITSM Softwarelösung assyst im Sturm.

Im Technologiesektor, der sich ständig verändert und schnell weiterentwickelt, behält Axios Systems seinen Vorsprung mit Innovationen für künstliche Intelligenz, Chatbots und mobile Funktionen bei. Dem globalen Trend zur Einführung der Cloud entsprechend hat das Unternehmen vor kurzem die ITSM-Plattformen zahlreicher Organisationen von On-Premise auf die Cloud migriert. Fortschrittliche Weiterentwicklungen wie diese sind nur einige der Gründe dafür, dass Kunden traditionellen Legacy-Anbietern wie ServiceNow und BMC den Rücken kehren, um ein umfassenderes, sofort einsatzbereites Angebot zu erhalten, das keine umfangreichen Anpassungen und Programmierungen erfordert.

Markos Symeonides, Regional CEO bei Axios Systems, kommentiert: "Der Umzug an den neuen Standort spiegelt den anhaltenden Erfolg unseres Unternehmens und den Erfolg der 100%igen Konzentration auf den ITSM-Markt wider. Wir werden immer stärker und befinden uns in der beneidenswerten Position, viel größere Wettbewerber verdrängen zu können".

Markos erläutert "Durch einen dienstleistungsorientierten Ansatz für die Vorgänge und Prozesse, die den Arbeitsalltag ausmachen, ermöglicht Axios assyst dem Unternehmen, schneller zu arbeiten und agiler als je zuvor zu sein. Mit einer Omni-Channel-Service Anwendererfahrung hilft assyst die Arbeit zu detaillieren, zu organisieren und zu automatisieren, manuelle Eingriffe zu eliminieren und die Benutzererfahrungen von Geschäfts- und IT-Mitarbeitern zu digitalisieren".

Informationen zu Axios Systems:

Axios Systems engagiert sich seit über 30 Jahren dafür, Kunden durch die effektive und effiziente Verwaltung ihrer IT-Dienstleistungen und Systeme zum Geschäftserfolg zu verhelfen. Seine umfassende, zweckmäßige ITSM-Lösung assyst ist darauf ausgerichtet, die operative Effizienz seiner Kunden innerhalb der IT zu verbessern und die Dienstleistungserbringung in einer Vielzahl von Geschäftsfunktionen einschließlich HR, Facility Management und Finanzen zu optimieren.

Die assyst ITSM-Lösung erlaubt ein einheitliches IT-Management, um Ergebnisse in der gesamten IT-Organisation zu erzielen, schnell neue Workflows zu erstellen, schnellere und hochwertigere Dienstleistungen zu liefern und - was noch wichtiger ist - diese IT-Dienstleistungen so zu verwalten, dass sie die Geschäftsziele unterstützen.

Axios Systems hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit mehr als 1.000 Kunden aus über 80 Ländern in allen Branchen, darunter zahlreiche Fortune-500-Unternehmen und große Regierungsbehörden.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier, oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1095182/Axios_Systems__Office.jpg

