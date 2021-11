Exclusive Networks

Exclusive Networks unterzeichnet eine globale Vereinbarung mit Infinipoint zur Ausweitung der Zero-Trust-Sicherheit auf die Geräteidentität

Paris und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Infinipoint bringt neuen Wert für die Zero-Trust-Herausforderung; ergänzt das bestehende ID-Anbieter-Portfolio von Exclusive; erhöht die Möglichkeiten für SASE und andere Infrastrukturen

Exclusive Networks, ein globaler Spezialist für vertrauenswürdige Cybersicherheit für digitale Infrastrukturen, gab heute seine weltweite Vertriebsvereinbarung mit Infinipoint bekannt, einem Anbieter einer bahnbrechenden Device-Identity-as-a-Service (DIaaS)-Sicherheitslösung, die die kritische Gerätesäule des Zero-Trust-Cybersicherheitsansatzes auf einzigartige Weise ermöglicht. Exclusive konzentriert sich auf Partner aus dem mittleren Marktsegment - zunächst in Europa (Frankreich, Deutschland und Großbritannien) und soll ab Anfang 2022 auf die gesamte Welt ausgeweitet werden - und unterstützt die Wachstumsziele von Infinipoint sowohl durch neue Geschäftsmöglichkeiten als auch durch die Nutzung von Technologie-Integrationen (z. B. SASE, MFA, ZTNA usw.) und Allianzen innerhalb des Anbieterportfolios.

Andy Travers, EVP Worldwide Sales & Marketing bei Exclusive Networks, kommentiert die Ankündigung wie folgt: "Von den sieben Säulen, die das Konzept der Zero-Trust-Architektur (ZTA) stützen, hatten Partner bisher die größten Schwierigkeiten, eine überzeugende Story rund um Zero-Trust für den Gerätezugang zu positionieren, da es einfach keine speziellen Lösungen gab. Das hat sich mit Infinipoint und DIaaS geändert. Unternehmen wissen, dass die richtige Implementierung des Nullvertrauens für Geräte von entscheidender Bedeutung ist - und mit Infinipoint durchbrechen wir diese Barriere. Es ist eine großartige Lösung und passt perfekt in unser Cyber-Ökosystem. DIaaS unterstützt natürlich auch eine Vielzahl von Nutzungsmodellen und ist damit für eine globale Skalierung über unsere X-OD On-Demand-Plattform prädestiniert."

DIaaS wurde im Juli dieses Jahres eingeführt und hat auf dem Markt stark an Attraktivität gewonnen. Exclusive wird auf dieser Nachfrage aufbauen, um die Entwicklung zu beschleunigen und global zu skalieren, und zwar durch seine spezialisierten Go-to-Market-Services und sein Ökosystem von über 18.000 Vertriebspartnern.

Ariel Kriger, Global VP, Sales & Business Development bei Infinipoint, sagte: "Infinipoint leistet Pionierarbeit in der Sicherheitskategorie Device-Identity-as-a-Service und ist die erste und einzige Lösung, die Single-Sign-On (SSO)-Autorisierung mit risikobasierten Richtlinien und Self-Service-Sanierung mit einem Klick für nicht konforme und gefährdete Geräte bietet.

Exclusive Networks war die natürliche Wahl, um unsere Marktbeschleunigung zu unterstützen, da es über

die notwendige Cyber-Expertise besitzt soqwie die globale Reichweite, um Partner für diese Lücke auf dem Zero-Trust-Markt zu begeistern, auszubilden und zu bedienen. Die Ausweitung einer Zero-Trust-Sicherheitsstrategie auf Geräte bleibt eine wesentliche und dringende Anforderung für alle Mitarbeiter, die von überall aus arbeiten. Und wenn man es richtig machen will, muss man es so konzipieren, dass adaptive Zugriffskontrollen auf den Gerätekontext reagieren und die Lage des Geräts kontinuierlich und nicht nur beim Zugriff überprüfen - und das alles, ohne die IT-Abteilung zu belasten oder die Produktivität der Endbenutzer zu beeinträchtigen. Nichts davon ist einfach zu bewerkstelligen, aber wir haben es geschafft, und jetzt können unsere Partner und ihre Kunden davon profitieren."

Informationen zu Exclusive Networks

Exclusive Networks ist ein globaler Spezialist für vertrauenswürdige Cybersicherheit für digitale Infrastrukturen, der dazu beiträgt, den Übergang zu einer vollkommen vertrauenswürdigen digitalen Zukunft für alle Menschen und Organisationen voranzutreiben. Unser unverwechselbarer Vertriebsansatz bietet unseren Partnern mehr Möglichkeiten und mehr Kundenrelevanz. Unsere Spezialisierung ist ihre Stärke - wir rüsten sie aus, um aus den sich schnell entwickelnden Technologien und transformativen Geschäftsmodellen Kapital zu schlagen.

Die Geschichte von Exclusive Networks ist eine globale Geschichte, in deren Mittelpunkt eine serviceorientierte Ideologie steht, die sich Innovationen und Störungen zunutze macht, um Partnern einen Mehrwert zu bieten. Mit Niederlassungen in 40 Ländern und der Möglichkeit, Kunden in mehr als 150 Ländern auf fünf Kontinenten zu betreuen, verfügt Exclusive Networks über ein einzigartiges "lokaler Verkauf, globales Ausmaß"-Modell, das den extremen Fokus und den Wert lokaler Unabhängiger mit dem Ausmaß und der Serviceleistung eines einzigen weltweiten Vertriebsunternehmens verbindet. Mehr auf www.exclusive-networks.com.

Informationen zu Infinipoint

Infinipoint ist ein Pionier in der Sicherheitskategorie Device-Identity-as-as-Service, um eine echte Zero-Trust-Sicherheitshaltung auf Geräte auszuweiten. Infinipoint ist die einzige Lösung, die eine Single Sign-On (SSO)-Autorisierung mit risikobasierten Richtlinien und einer Ein-Klick-Beseitigung für nicht konforme und anfällige Geräte bietet. Dies verringert das Risiko durch den Schutz des Zugriffs auf die Daten und Dienste eines Unternehmens, während die Geräte so umgestaltet werden, dass sie eine erstklassige Sicherheitslage unterstützen. Infinipoint ist in der Lage, all dies in einer produktiven Art und Weise zu tun, die die Geschäftskontinuität ohne Unterbrechung für die Belegschaft aufrechterhält. Für weitere Informationen besuchen Sie www.infinipoint.io.

Exklusiv Networks PR Kontakt:

Mark Waite, Cohesive +44 (0)7774 265444 exclusivegroup@wearecohesive.com

Original-Content von: Exclusive Networks, übermittelt durch news aktuell