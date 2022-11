Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

Zentraler Motor für moderne Dienstleistungen in der Greater Bay Area: Qianhai ruft Global Service Providers Program ins Leben

Die Qianhai Global Investment Promotion Conference 2022 wurde am 8. November in Shenzhen, China, eröffnet. Auf dieser Konferenz wurde das Programm Qianhai Global Service Providers (QGSP) vorgestellt, das eine breite Palette von Anreizen zur Unterstützung der Dienstleistungsbranche vorsieht. Nach Angaben der Qianhai-Behörde wird es jedes Jahr einen industriellen Unterstützungsfonds von mindestens einer Milliarde Yuan und eine Industriefläche von über 200.000 Quadratkilometern bereitstellen. Bis zum Jahr 2025 soll das Programm mehr als 300 moderne Dienstleistungsunternehmen in der ganzen Welt umfassen und einen Mehrwert von über 100 Milliarden Yuan im Bereich der modernen Dienstleistungen erzielen.

Angesichts der kontinuierlichen Optimierung des Geschäftsumfelds in Qianhai haben immer mehr Unternehmen die Verbesserungen bemerkt und betrachten das Gebiet als idealen Standort für ihre Geschäfte. „Die Zahl der Private-Equity-Firmen, die sich in Qianhai niederlassen, hat stark zugenommen. Dadurch können wir mit unseren Kunden und Partnern häufiger, bequemer und effizienter als je zuvor kommunizieren", erklärte ein Vertreter von SC Ventures in einem Interview. „Wir stellen fest, dass viele Start-up-Teams aus Hongkong, Macao und Übersee von Qianhai angelockt wurden, vor allem wegen der perfekten Büro- und Lebensbedingungen, der hervorragenden Bedingungen für wissenschaftliche und technologische Innovationen und der fairen Marktchancen. Dies gibt uns die Möglichkeit, mehr herausragende Start-up-Teams anzusprechen."

Qianhai hat ein vollwertiges, mehrstufiges professionelles Rechtssystem zur Beilegung von Streitigkeiten in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, geistiges Eigentum und anderen wichtigen Bereichen aufgebaut. Darüber hinaus hat es ein innovatives Mediationsverfahren erprobt, das die internationale Wirtschaftsmediation mit der Anwendung von ausländischem Recht kombiniert. Das Shenzhen Qianhai International Commercial Mediation Center und das Benchmark Chambers International & Benchmark International Mediation Center wurden eigens für diesen Zweck eingerichtet.

Um der dringenden Nachfrage der Unternehmen nach qualifizierten Fachkräften gerecht zu werden, entwickelte Qianhai das International Talent Hub und das International Talent One-stop Service Center und ermöglichte es damit qualifizierten Fachkräften aus Hongkong und Macao, sich in 16 Kategorien wie Bauwesen und Steuern in Qianhai zu registrieren. Darüber hinaus bietet Qianhai integrierte Dienstleistungen für internationale Fachkräfte an, die 451 Bereiche umfassen, unter anderem Behördendienste und Unternehmensdienstleistungen. Ferner bietet es maßgeschneiderte Dienstleistungen für sechs Arten von qualifizierten Berufen, wie zum Beispiel für führende Wissenschaftler und Technologen.

Durch eine Vertiefung der Reformen zur Vereinfachung von Investitionen und Handel, durch die Beschleunigung von Innovationen im Finanzwesen und bei der Legalisierung sowie durch die Entwicklung von Pilotprogrammen im Personalwesen hat sich Qianhai zu einem günstigen Nährboden für Investitionen und Geschäftsvorhaben entwickelt.

Der Vertreter von SC Ventures fügte hinzu: „Qianhai bietet außergewöhnliche Maßnahmen zur Unterstützung von QFLP-Unternehmen in Bereichen wie Unternehmensgründung, Marktzugang, Investitionsmöglichkeiten, Devisenabwicklung und effiziente Zollabfertigung. Daher ist die Gründung einer QFLP-Verwaltungsgesellschaft mit Hilfe der zuständigen Abteilungen von Qianhai reibungslos verlaufen."

Owen Wang, stellvertretender Betriebsleiter von LF Logistics, der seit Jahren in der Logistikbranche in Qianhai tätig ist, erklärte: „Dank der Unterstützung des Zolls und der Qianhai-Behörde konnte LF Logistics seinen Umsatz seit dem Beitritt zur Freihandelszone Qianhai im Jahr 2015 fast jedes Jahr verdoppeln."

Liu Guilin, stellvertretender Generaldirektor der Qianhai-Behörde, betonte, Qianhai werde auch in Zukunft die Anwerbung von Talenten und Investitionen fördern, um Fachleute und Experten aus aller Welt zu ermutigen, hier Unternehmen anzusiedeln. Infolgedessen wird Qianhai die Entwicklung von Talenten umfassend unterstützen und aktiv umfangreiche Möglichkeiten für Geschäftswachstum schaffen.

