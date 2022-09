Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

Qianhai in Shenzhen öffnet seine Rechtsdienstleistungen für eine breitere Welt, indem es institutionelle Barrieren durchbricht

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Im vergangenen September enthüllte die chinesische Regierung den Plan zur umfassenden Vertiefung der Reform und Öffnung der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone („Qianhai Plan"). Die Gesamtfläche der Qianhai-Kooperationszone soll laut Plan von 14,92 qkm auf 120,56 qkm erweitert werden, um einen Knotenpunkt für ein höheres Maß an Offenheit zu schaffen, auch an der Rechtsfront.

Drei der 21 Anwälte aus Hongkong und Macao, die kürzlich eine Anwaltslizenz in Shenzhen erhielten, kamen nach Qianhai. Es stellt eine institutionelle Innovation in Chinas Rechtsdienstleistungen und in Qianhais neuem Bestreben dar, Barrieren in diesem Bereich zu beseitigen.

Wu Jiansheng, Leiter der Qianhai Belt and Road Legal Services Federation, sagte: „Ein vernetzter Rechtsdienst ist für die Integration Hongkongs in die Entwicklung der Greater Bay Area (GBA) unerlässlich. Viele Hongkonger Anwälte sind weltweit zugelassen, und sie werden eine wichtige Kraft in der GBA sein, um die Belt and Road Initiative (neue Seidenstraße) zu fördern."

Um den Anwälten in Hongkong einen leichteren Zugang zum Festland zu ermöglichen, hat die Föderation mehrere Dialoge zwischen den Regierungsstellen von Hongkong und Qianhai für einen kontinuierlichen Dienst und politische Unterstützung organisiert, von den Lebensbedürfnissen bis zur Verfahrenshilfe. „Die Föderation hat eine vertiefte Kooperationszone zwischen Shenzhen und Hongkong für Rechtsdienstleistungen und internationale Zentren für die Zusammenarbeit von Rechtsdienstleistungen und kommerzieller Mediation eingerichtet", sagte Wu. Einige Anwälte aus Hongkong sagten, dass diese Plattformen Möglichkeiten einer beruflichen Entwicklung in Qianhai und sogar in der GBA bieten.

William Ng, ein in Hongkong geborener und aufgewachsener Anwalt, der kürzlich seine Zulassung als Anwalt in der GBA erhielt, sagte, er habe sich wegen der Nähe zu Hongkong für eine berufliche Karriere in Qianhai entschieden, „aber vor allem habe Qianhai in den letzten Jahren eine solide Entwicklung genossen."

„Die Rechtsdienstleistungen von Qianhai sind jetzt extrem beliebt geworden", sagte Wei Lin, Managing Partner bei PC Woo & Zhonglun WD LLP, einer Kanzlei mit Sitz in Qianhai, in einem Interview. „Immer mehr Privatpersonen und Institutionen, die Rechtsdienstleistungen anbieten, auch aus Hongkong, zieht es nach Qianhai. Und ich habe festgestellt, dass seit der Gründung unseres Unternehmens im Qianhai Kerry Center im Jahr 2021 viele weitere Anwaltskanzleien entstanden sind", fügte er hinzu.

Der Qianhai Shenzhen-Hong Kong International Legal-Services District wurde im Januar dieses Jahres in Betrieb genommen und beherbergt heute 122 Rechtsinstitutionen, darunter das China (Shenzhen) Intellectual Property Protection Center. Von 15 Kanzleien, die gemeinsam von Anwälten aus Guangdong, Hongkong und Macao geführt werden, haben sieben ihren Sitz in Qianhai. Im Mai dieses Jahres hat die Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone vorläufige Maßnahmen zur Bereitstellung von High-End-Rechtsdienstleistungen an den International Legal-Services District erlassen, um juristische Institutionen und talentierte Anwälte aus Hongkong und Macao zu gewinnen.

„In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Dienstleistungen mit Bezug zum Ausland erhöht und es kam zu einem Zustrom mehrsprachiger Anwälte mit Hintergrund in Rechtsangelegenheiten. Insgesamt sind wir optimistisch, dass Qianhai ein erstklassiges Zentrum für Rechtsdienstleistungen wird", sagte Lin.

