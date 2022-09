Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

Nonstop-Pilotreform und Innovation markiert den 1. Jahrestag des Qianhai-Plans

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Als „Testfeld" für China bei der umfassenden Vertiefung der Reform und Öffnung hat Qianhai eine eine robuste Entwicklungsdynamik gezeigt, seit der Plan zur umfassenden Vertiefung der Reform und Öffnung der Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone (Qianhai Plan) von der chinesischen Zentralregierung am 06. September letzten Jahres herausgegeben wurde.

Die Vitalität von Qianhais Entwicklung wird der Welt durch die allseitige Öffnung ständig präsentiert. Im ersten Halbjahr dieses Jahres betrug die tatsächliche Verwendung von ausländischem Kapital in der Region USD 3,53 Mrd., ein Anstieg um 17,4 % gegenüber dem Vorjahr, so die Behörde von Qianhai.

Qianhai hat bei der Pilotreform und Innovation größere Fortschritte gegenüber dem Vorjahr erzielt. „Qianhai zeichnet sich durch die Pilotreform und Innovation aus", sagte Xu Weiyu, Senior Manager von Shenzhen Qianhai PwC Business Consulting Services Co., Limited.

Die Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong hat sich vertieft, da die Qianhai Authority and Financial Services und das Treasury Bureau of Hong Kong Special Administrative Region (FSTB) vor kurzem ein 18-Maßnahmen-Programm zur Unterstützung der Entwicklung von Venture Capital in der Region gestartet haben. Mit der Einführung von Pilotprojekten und Maßnahmen für die Zusammenarbeit hat Qianhai 725 institutionelle Innovationen in den Bereichen Investitionen, Handel, Finanzen und Rechtsstaatlichkeit auf den Weg gebracht, von denen 65 landesweit für die Nutzung dupliziert wurden.

Der Qianhai-Plan wird weithin als eine weitere Gelegenheit für Qianhais Entwicklung und als ein gutes Fenster für die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong angesehen. Qianhai ist nicht auf die „geographische Erweiterung" beschränkt, ansonsten hat es auch eine „politische Erweiterung" vorgenommen.

Im Juli dieses Jahres gründete Standard Chartered Bank die Standard Chartered Private Equity Fund Management (Shenzhen) Co., Ltd. in Qianhai, und der gesetzliche Vertreter des Unternehmens, Lin Ximing, sagte, dass in der Zukunft, in Kombination mit Qianhais vorteilhaftem Umfeld, immer mehr ausländische Institutionen über Qianhai auf das Festland kommen würden.

„Sowohl die Gestaltung als auch die Umsetzung der Politik haben eine Ausrichtung auf die Entwicklung und Erleichterung von Branchen gezeigt, so dass die Unternehmen in der Lage waren, Geschäfte mit Leichtigkeit und Vertrauen zu machen," sagte Owen Wang, Vizepräsident der Greater Bay Area von Li & Fung Qianhai Supply Chain Management (Guangdong) Co., Ltd., einem von Hongkong finanzierten Unternehmen.

Dank der doppelten Vorteile der Freihandelszone und der umfassenden Zollzone verwaltet und betreibt die Li & Fung-Lieferkette in Qianhai derzeit Lager mit einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern und hat globale oder asiatisch-pazifische Service Handels- und Lieferketten-Center für eine Reihe von international bekannten Marken. Die in Qianhai eingeführte Politik stehe „im Einklang mit der industriellen Entwicklung", sagte Wang. Dank dieser Richtlinien können die Projekte für die Logistikbranche „effizient verbunden" werden, sobald sie implementiert sind und die Zollabfertigung „schnell und reibungslos" ist, fügte er hinzu.

Es besteht kein Zweifel, dass Qianhai immer offener und internationaler wird. Im vergangenen Jahr hat Qianhai viele Innovationen und Pilotprogramme gestartet: Übernahme der Führung bei der Realisierung des Benachrichtigungs- und Verpflichtungssystems für die Genehmigung des Überseegeschäfts von Seeleuten, Holding Shanghai Cooperation Organization (SCO) Youth Technology and Innovation Forum, Durchführung des Cross-Boundary Wealth Management Connect (WMC) Pilot Scheme in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA), Umsetzung von neun Unterstützungsmaßnahmen, die Hongkong konkrete Vorteile bringen, Aufbau des GBA International Arbitration Centre, Durchführung der GBA Union of Innovation China, Bau des E-Links Qianhai-Hong Kong-Macau und Veröffentlichung eines Pakets von 100 One-Stop-Services für internationale Fachkräfte usw.

