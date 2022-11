BingX

BingX begrüßt Trader weltweit mit fortschrittlichem Onboarding-System

Singapur (ots/PRNewswire)

BingX, die weltweit führende Krypto-Börse mit einzigartigen Funktionen für das Copy Trading, hat ihr aktualisiertes Onboarding-System für Händler angekündigt und als erstes Unternehmen das Intelligent Review System eingeführt, das den Einstieg und die Integration von Händlern erleichtert und beschleunigt. BingX ist stets bestrebt, ein führendes, innovatives und ökologisches System für das Copy Trading aufzubauen, bei dem Talent- und Technologieorientierung der Schlüssel zu einem stabilen und gesunden Wachstum mit geschlossenem Kreislauf für alle Händler sind.

BingX hat das Bewerbungsverfahren für Händler nach den Grundsätzen der Offenheit, Fairness, Wirtschaftlichkeit und Transparenz optimiert. Im Vergleich zu den üblichen manuellen Prüfungen auf dem Markt legt dieses erste intelligente Prüfsystem die erforderlichen Anforderungen und Dokumente im Voraus fest, so dass sie in einem einzigen Schritt zusammengestellt und eingereicht werden können. Qualifizierte Händler können damit innerhalb von Minuten statt Tagen online zugelassen werden. Danach erhalten sie einen detaillierten Leitfaden, der sie zu einem weltweiten Marktzugang und einem vielversprechenden Einkommen befähigt.

Als erste und größte Social-Trading-Plattform für Kryptowährungen lädt BingX Krypto-Händler auf der ganzen Welt ein, sich zu beteiligen und auf dieser Plattform ungeahnte Höhen zu erklimmen. Dank seiner langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet versteht es BingX, Händler auf ein neues Niveau zu bringen, und es werden maßgeschneiderte Strategien für Copy Trader in verschiedenen Phasen entwickelt.

So werden beispielsweise professionelle Copy Trader auf BingX reichlich belohnt. Laut dem BingX Elite Trader Program können Copy Trader aufsteigen, wenn sie weiter am Ball bleiben. Hochrangige Händler kommen in den Genuss einer höheren Gewinnbeteiligung beim Copy Trading. Händler mit Goldstatus und höher erhalten von BingX ein monatliches Gehalt von bis zu 1.000 USD. Außerdem haben Copy Trader auf BingX Anspruch auf eine exklusive Fondsmanagement-Vergütung, einen täglichen Bargeldbonus in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes des gesamten zu kopierenden Vermögens. Und auch dieser Prozentsatz steigt entsprechend an.

In der Zwischenzeit bietet BingX den Copy Tradern eine exklusive Präsenz auf Websites, Apps, Communities und SNS, was dazu beiträgt, potenzielle „Kopierer" zu finden. Das ist vor allem für neu hinzukommende Händler entscheidend. BingX wählt auch Copy Trader aus, um jede Woche Marketingaktionen durchzuführen. Dazu gehören unter anderem AMA und exklusive Poster. Die besten Copy Trader werden als Gäste eingeladen, um aufschlussreiche Erfahrungen zu teilen und dadurch ihren persönlichen Einfluss zu erhöhen.

Als einer der führenden Anbieter im Copy Trading hat BingX in diesem Bereich herausragende marktführende Ergebnisse erzielt. So ist BingX beispielsweise die einzige Kryptobörse, die Elite-Händler mit über 10.000 Copy-Anlegern ausbildet, und die einzige, die das Copy Trading sowohl auf BingX als auch auf anderen Plattformen durch API-Zugang unterstützt. BingX lotet weiterhin alle Möglichkeiten aus und bringt bahnbrechende Produkte auf den Markt, wie z. B. den Copy Trading Subsidy Voucher, der hilft, mögliche Handelsverluste zu decken, und das Elite Trader Program, das darauf abzielt, den Nutzern mehr Schutz und den Elite Copy Tradern auf BingX attraktive Belohnungen zu bieten.

„Wir heißen hervorragende Händler mit unterschiedlichen Handelsstrategien willkommen. Es ist spannend, eine breit gefächerte und fundierte Community aufzubauen, in der die Nutzer die Möglichkeit haben, Trader entsprechend ihrer Handelsvorlieben zu kopieren", erklärte Elvisco Carrington, PR- und Kommunikationsleiter bei BingX. „Für diejenigen, die eine sichere und stabile Plattform suchen, um ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern und Copy-Anlegern zu folgen, ist BingX die perfekte Wahl. Sie werden Teil einer führenden kollaborativen Gemeinschaft, in der Sie sich austauschen, lernen und Geld verdienen können. BingX empfängt Sie mit offenen Armen."

Informationen zu BingX

BingX ist eine führende Kryptobörse mit mehr als fünf Millionen Nutzern, die Spot-, Derivat-, Copy- und Grid-Handelsdienstleistungen in über 100 Ländern und Regionen weltweit anbietet. BingX verbindet die Nutzer auf sichere und innovative Weise mit erfahrenen Händlern und der Plattform.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1955026/BingX_Embraces_Worldwide_Traders_With_Advanced_Onboarding_System.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bingx-begruWt-trader-weltweit-mit-fortschrittlichem-onboarding-system-301687297.html

Original-Content von: BingX, übermittelt durch news aktuell