BingX führt innovatives Spot Grid Copy Trading ein, damit jeder konsistente Handelsstrategien ausführen kann

Singapur, 30. März 2022 (ots/PRNewswire)

BingX, die führende Krypto-Social-Trading-Plattform, hat eine neue Spot Grid Copy Trading-Funktion eingeführt, die den Nutzern eine noch nie dagewesene Flexibilität bietet.

Wie der Name schon sagt, kombiniert das System die Vorteile des Grid Trading mit denen des Copy Trading, indem es Strategien von professionellen Händlern nutzt, um mit der Volatilität von Kryptowährungen Geld zu verdienen. Der Grid-Handel ähnelt der Bereitstellung von Liquidität auf den AMM DEXs, da er schrittweise Kauf- und Verkaufsaufträge in einer bestimmten Preisspanne einrichtet. Solange sich der Preis innerhalb der Bandbreite bewegt, können die Nutzer zuverlässig von diesen Schwankungen profitieren.

Die Strategien werden von professionellen Händlern erstellt, die von BingX einer strengen Prüfung unterzogen werden. Bis zu 8 % des Gewinns der Follower werden an den Ersteller der Strategie ausgeschüttet, um ihm einen Anreiz zu geben, so effizient und effektiv wie möglich zu arbeiten. Der Benutzer hat die Wahl zwischen mehreren Strategien, die anhand von Anlagebeträgen, vergangenen Erträgen, prognostizierten annualisierten Erträgen und vielem mehr bewertet werden können.

Für neue Krypto-Nutzer ist das Spot Grid Copy Trading besonders wertvoll, da es einfach zu bedienen ist und sich leicht einrichten lässt. Das konstante Einkommen kann unglaublich wertvoll sein, vor allem in einem flachen Markt, wie dem von Anfang 2022.

„Wir freuen uns sehr über die Einführung unserer Spot Grid Copy Trading Funktion. Wir haben versprochen, unseren Nutzern im Jahr 2022 neue, innovative Funktionen zu bieten, und genau das tun wir auch. In einer Branche, in der die Innovation auf dem Höhepunkt ist, ist es für BingX von entscheidender Bedeutung, durch Innovation wettbewerbsfähig zu bleiben. Sowohl unsere Produkt- als auch unsere Marketingteams haben unermüdlich hinter den Kulissen gearbeitet, um den Mehrwert für Händler zu erhöhen, wobei der Spothandel im Mittelpunkt steht. Wir sind uns auch bewusst, dass ein Vorreiter in der Branche mehrere Vorteile mit sich bringt, die wir zu nutzen hoffen. Nutzer können sich darauf einstellen, dass weitere Spothandelspaare aufgelistet werden sowie andere neue innovative Tools von BingX." - Elvisco Carrington, Public Relations & Communications Director bei BingX,

Über 300 Spot-Kryptowährungen wie Ape Coin, Chainlink, Shakita, STAKE, CVX und IDEX sind bereits auf BingX gelistet, und es ist geplant, die Spot-Investment-Erfahrung für die Nutzer weiter zu optimieren.

Informationen zu BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate, die ein nutzerzentriertes und offenes Ökosystem mit intuitiven sozialen Handelsfunktionen bietet. BingX wurde mit dem Ziel gegründet die gesamte Kryptowährungsbranche zu bereichern, und ist ein sicherer, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Ort, an dem die Nutzer ihre bevorzugten Vermögenswerte handeln können.

