BingX erhält Compliance-Lizenzen in den Vereinigten Staaten und Kanada zur weiteren Verbesserung des globalen Sicherheitssystems

Singapur (ots/PRNewswire)

Soziale Krypto-Handelsplattform BingX hat in den Vereinigten Staaten und Kanada die offizielle Genehmigung erhalten, als Money Services Business (MSB) Exchange unter behördlicher Kontrolle zu arbeiten.

BingX ist stolz darauf, die gesetzlichen Vorschriften und Industriestandards in allen Bereichen einzuhalten. Der Erhalt der US-amerikanischen und kanadischen Lizenzen stellt einen wichtigen Meilenstein für BingX dar, das nun als vollständig konformes Institut in die Mainstream-Märkte eintreten kann.

Insbesondere die Finanzmärkte entwickelter Länder wie der Vereinigten Staaten und Kanadas verfügen über ein strenges und komplexes regulatorisches Ökosystem. Die Anerkennung in diesen Ländern ist für das künftige Wachstum von BingX von entscheidender Bedeutung, ganz zu schweigen davon, dass sie ein hohes Maß an Sicherheit für alle Vermögenswerte der BingX-Nutzer gewährleistet.

Derzeit ist BingX US Limited als Money Services Business (MSB) beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums registriert und hat die Genehmigung, Devisengeschäfte zu tätigen. BingX CA Limited ist als Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) sowohl für den Devisenhandel als auch für den Handel mit virtuellen Währungen registriert. Als autorisierter MSB wird BingX in der Lage sein, konforme Produkte und Dienstleistungen mit staatlicher Genehmigung sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada anzubieten.

„Die USA und Kanada sind zweifellos riesige Märkte und werden für BingX in vielerlei Hinsicht von Vorteil sein. Der größte Vorteil ist vielleicht die einfache Tatsache, dass wir neue Nutzer in beiden Ländern erreichen können. Die Wahl einer hochgradig kompatiblen Handelsplattform ist eine der wichtigsten Entscheidungen für die Nutzer. BingX verfolgt seine globalen Initiativen und ist bestrebt, bei neuen Produkten und Dienstleistungen strenge Compliance- und Regulierungsstandards einzuhalten. Unsere Priorität ist es, ein hohes Maß an Vertrauen in der Branche aufzubauen, damit sich die Nutzer unserer Handelsplattform sicher fühlen." - Elvisco Carrington, Global Communications Manager bei BingX.

BingX basiert auf einem breiteren globalen Markt und genießt das Vertrauen von Anlegern weltweit. Die soziale Krypto-Börse arbeitet hinter den Kulissen daran, Finanzlizenzen in weiteren Ländern zu erhalten, in der Hoffnung, einen offenen, inklusiven, vermögenden Kryptowährungs-Investmentmarkt aufzubauen, der allen Investoren weltweit dient und letztlich einen Paradigmenwechsel im sozialen Handel bewirkt.

Informationen zu BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate, die ein nutzerzentriertes und offenes Ökosystem mit intuitiven sozialen Handelsfunktionen bietet. BingX hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, der Europäischen Union, Australien, Hongkong und Taiwan. In den Ländern und Regionen, in denen BingX tätig ist, ist das Unternehmen registriert oder anerkannt und wird von den örtlichen Behörden reguliert. BingX wurde gegründet, um die gesamte Kryptowährungsbranche zu bereichern, und ist ein sicherer, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Ort, an dem die Benutzer ihre bevorzugten Vermögenswerte handeln können, wie z.B. Safemoon , ATOM, BAT, Ripple, Celsius & Luna-Münze.

