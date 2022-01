BingX

BingX schließt sich mit Sumsub zusammen, um seine Compliance und KYC zu verbessern

BingX ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit Sumsub bekannt zu geben, einer All-in-One-Suite für Identitätsüberprüfung, Compliance und automatisierten Betrugsschutz.

Als soziale Kryptobörse operiert BingX in einem regulatorisch sensiblen Bereich, in dem Sicherheit, Compliance und KYC an erster Stelle stehen. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, wird BingX das KYC-System von Sumsub integrieren, das fortschrittliche KI-Technologie zur Erkennung und Verhinderung potenzieller Cyberkriminalität einsetzt.

BingX-Benutzer durchlaufen nun einen zweistufigen Verifizierungsprozess, bei dem sie 1) ein Foto ihres Ausweises einreichen und 2) eine biometrische Identitätsprüfung (Liveness Check) bestehen. Für die Nutzer ist dieser Prozess schnell, transparent und einfach. Für BingX verspricht es, Vertrauen aufzubauen und die globale Expansion zu beschleunigen.

„Eines der übergreifenden Ziele von BingX in diesem Jahr ist es, seine Dienste leichter zugänglich zu machen. Mitunter können die KYC- und Compliance-Anforderungen ermüdend sein und neue Nutzer davon abhalten, die Registrierung abzuschließen. Wir möchten, dass unsere Nutzer von Anfang bis Ende die beste Erfahrung machen. Es gibt keinen besseren Weg, das Jahr zu beginnen, als die KYC-Schritte für unsere Nutzer einfacher zu gestalten. Die Partnerschaft zwischen Sumsub und BingX ist ein strategischer Schritt, der den KYC-Prozess vereinfacht, mehr Nutzer auf unsere Plattform lockt und uns einen Wettbewerbsvorteil auf dem Kryptomarkt verschafft." - Communication & Partnership Manager bei BingX, Elvisco Carrington

„Wir freuen uns, die Mission von BingX zu unterstützen, ein führendes soziales Krypto-Börsennetzwerk zu schaffen, indem wir Verifizierungsverfahren anbieten, die mit den lokalen und internationalen AML-Vorschriften konform sind. Wir sind hier, damit BingX sich ganz auf die Verbesserung seiner Produkte und Dienstleistungen für seinen wachsenden Kundenstamm konzentrieren kann." - Mitbegründer von Sumsub, Jacob Sever

Informationen zu BingX

Das 2018 gegründete Unternehmen BingX (www.bingx.com) ist eine globale Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate, die ein nutzerzentriertes und offenes Ökosystem mit intuitiven sozialen Handelsfunktionen bietet. BingX wurde gegründet, um die gesamte Kryptowährungsbranche zu bereichern, und ist ein sicherer, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Ort, an dem die Nutzer ihre bevorzugten Vermögenswerte handeln können, wie z. B Cosmos, AXS, Chiliz & DAO.

Informationen zu Sumsub

Sumsub wurde 2015 gegründet und ist eine führende Plattform zur Identitätsüberprüfung, die ein umfassendes technisches und rechtliches Toolkit für KYC/AML-Anforderungen bietet. Sumsub hilft Unternehmen, mehr Kunden zu konvertieren, die Verifizierung zu beschleunigen, Kosten zu senken und digitalen Betrug zu bekämpfen. Die auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz basierende Lösung arbeitet weltweit und unterstützt 6.500 Dokumententypen aus über 220 Ländern und Gebieten.

