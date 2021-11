Auralis

Auralis: Einführung einer neuen integrierten Beleuchtungszentrale

Mailand

ALS REIN ITALIENISCHES INDUSTRIEUNTERNEHMEN UNTER DER LEITUNG VON ANDREA CITTERIO STELLT DAS HUB DIE WEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT DES BELEUCHTUNGSSEKTORS UND STREBT EINE BÖRSENNOTIERUNG AN

"Der heutige Tag markiert die Gründung von AURALIS, Italiens führendem integrierten Industriezentrum im Bereich der Beleuchtung, das die Zukunft des gesamten Beleuchtungssektors definiert", sagte Andrea Citterio, CEO der neuen Gruppe, die die Unternehmen Penta, das auf zeitgenössisches Design spezialisiert ist, Castaldi, das technisch-architektonische Innen- und Außensysteme anbietet, und Arredoluce, das sich auf die Neugestaltung der Werke großer Meister wie Gio Ponti, Castiglioni und Angelo Lelii konzentriert, kontrolliert.

Die Gruppe wurde 2015 mit der Übernahme von Penta durch Andrea Citterio gegründet. Später wurde das Netzwerkprojekt mit der Hinzufügung der historischen Marke Arredoluce im Jahr 2018 und dem Erwerb von Castaldi im Jahr 2020 fortgesetzt. Die Anstrengungen, die unternommen wurden, um diesen Knotenpunkt zu etablieren, haben zu einem konsolidierten Umsatz von etwa 20 Millionen Euro und zum Beitritt von AURALIS zu ELITE, dem privaten Markt der Borsa Italiana, geführt, der nun Teil der Euronext-Gruppe ist, mit dem Ziel, innerhalb der nächsten drei Jahre an der italienischen Börse notiert zu werden.

Mit diesen drei Unternehmen kann die Gruppe alle Beleuchtungsanforderungen erfüllen, von technischen Lösungen für den Innen- und Außenbereich über Projekte für den Wohn- und Objektbereich bis hin zu modernen Designerkollektionen und großen Beleuchtungsklassikern. Ein solch offenes und vielseitiges System spiegelt sich im Slogan Limitless Lighting wider, mit dem die Unternehmensidentität der Marke kommuniziert wird", so Andrea Citterio weiter.

Unter dem Dach der Muttergesellschaft AURALIS bleiben Penta, Castaldi und Arredoluce drei unabhängige Unternehmen mit jeweils eigener Identität, eigenem Marktsegment und eigenem Management. Durch eine synergetische Neugestaltung und Zusammenlegung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und des Technischen Büros wurde jedoch das Ziel erreicht, die Grenzen zwischen den Unternehmen zu verwischen. Diese Einrichtung geht auf die Vision von CEO Andrea Citterio zurück. Neben dem Hauptsitz in Meda verfügt AURALIS über weitere Standorte in der Umgebung von Varese und in der Region Venetien für die Produktion von Außenbeleuchtungssystemen. Das Einzelhandelsnetz erstreckt sich auf 95 Länder, auch über die Niederlassungen in Miami und Singapur und die Büros in London und Deutschland.

Angetrieben von dem Wunsch, die Bedürfnisse der Nutzer zu interpretieren und einer großen Offenheit für Innovationen, investiert die Gruppe auch in Start-ups, die in den Bereichen Internet der Dinge (IoT), intelligente Städte und intelligente Gebäude tätig sind. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Nachhaltigkeitsplan zu Themen wie Verpackung, Einsatz von Elektrofahrzeugen und schrittweiser Umstellung auf die Nutzung erneuerbarer Energiequellen für die Stromversorgung seiner Gebäude aufgestellt.

"AURALIS ist eine einzigartige, vertikale und vollständige industrielle Einheit, die eine neue Ära im Beleuchtungssektor einleiten wird. Obwohl wir stark von technologischen Innovationen angetrieben werden, bemühen wir uns ständig, die Ästhetik unserer Sammlungen zu verbessern und die Kultur des Lichts als Mittel zur Verbesserung der Lebensqualität zu fördern. Alles hat seinen Ursprung im Licht; mit dem Licht moduliert der Mensch die Zeit und verwandelt den Raum. Der Name AURALIS ergibt sich aus der Kombination der Wörter Aurora und Borealis, die das Konzept eines Neubeginns widerspiegeln", so Andrea Citterio, CEO von AURALIS.

Original-Content von: Auralis, übermittelt durch news aktuell