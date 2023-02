Unilumin Group., Ltd.

Die Unilumin Group war auf der ISE 2023 mit ihren Metasight-Produkten und -Lösungen vertreten

Vom 31. Januar bis 3. Februar nahm die Unilumin Group, ein bekanntes chinesisches LED-Unternehmen, an der ISE 2023 teil.

Unter dem Motto „Metasight Ecology, Enlightening the Future" präsentierte Unilumin UMicro, kommerzielle komplexe Lösungen, XR Workshop und andere Metasight-Produkte und -Lösungen für Kunden weltweit.

UMicro-Serie

Unilumin veröffentlicht UMicro weltweit auf der ISE-Messe. Die kleinste Teilung kann 0,4 mm betragen. Es wird berichtet, dass die neu herausgebrachte UMicro-Serie die EBL+ Mehrschicht-Optiktechnologie und die 3D-LUT-Farbkalibrierungstechnologie im intelligenten Herstellungsprozess anwendet. Mit den Vorteilen wie geringer Reflexion und geringem Moiré-Effekt kann UMicro in Kommandozentralen, kommerziellen Displays, innovativen Bereichen wie 3D mit bloßem Auge, AR, xR und Heimkino eingesetzt werden.

Kommerzielle komplexe Metasight-Lösungen

Nach Angaben von Grand View Research wird der Marktwert der kommerziellen Lösungen 779,47 Millionen erreichen.

Unilumin stellte auf der Messe die kommerziellen, komplexen Metasight-Lösungen vor. Es ist bekannt, dass die Metasight-Lösung LED-Soft- und Hardware sowie kreative Inhalte umfasst. Sie kann Kunden einen externen und internen immersiven Raum, ein interaktives Metasight-Erlebnis, eine kommerzielle XR-Anwendung und eine kreative Landschaft des neuen kommerziellen Komplexes bieten. Diese Lösung kann mehr Kunden anziehen, Geschäftsmöglichkeiten erschließen und die Wirtschaft fördern.

XR Workshop

Der virtuelle XR-Dreh wird nach und nach in der Filmproduktion eingesetzt, wodurch nicht nur die Produktionseffizienz verbessert, sondern auch die Kosten gesenkt werden können.

Auf dieser Ausstellung demonstrierte Unilumin zusammen mit den Industriepartnern Pixotope und ARRI den virtuellen Dreheffekt mithilfe von drei LED-Bildschirmen (doppelseitiger Bildschirm + Bodenbildschirm). Unilumin kann Bogen-Bildschirme, vierseitige und dreiseitige Bildschirme usw. für verschiedene Anwendungsszenarien anbieten.

Metasight-Lösungen umfassen „Hardware+Software+Inhalt+Interaktion", die die vielfältigen Anforderungen der Kunden in immer mehr Anwendungsszenarien erfüllen können.

Die im Jahr 2004 gegründete Unilumin Group Co., Ltd. wurde 2011 an der Börse von Shenzhen notiert (XSHE: 300232). Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von LED-Anzeigen und Beleuchtungsprodukten und -lösungen. Darüber hinaus belegt das Unternehmen weltweit den ersten Platz in der Branche, was den Verkaufswert und das Verkaufsvolumen von LED-Anzeigeprodukten angeht. Unilumin hat bereits erfolgreich Dienstleistungen für Huawei, Microsoft, Apple, Google, Disney und andere Fortune 500-Unternehmen erbracht.

