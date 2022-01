Access Advance

Access Advance gibt die erste Gruppe von VVC/H.266 Video-Patentpool-Lizenzgebern bekannt

Boston (ots/PRNewswire)

Achtundzwanzig (28) Patentinhaber wurden zu Lizenzgebern

Access Advance gab heute bekannt, dass achtundzwanzig (28) Unternehmen, die zusammen schätzungsweise einen beträchtlichen Prozentsatz der erwarteten VVC-Standardpatente („SEP") ausmachen, als Lizenzgeber dem VVC Advance Patent Pool beigetreten sind. VVC („Versatile Video Coding") ist der Videocodec-Standard der nächsten Generation, der vor weniger als achtzehn (18) Monaten fertiggestellt wurde. Er bietet erhebliche Verbesserungen bei der Videokomprimierung von bis zu 50 % im Vergleich zu HEVC und ermöglicht eine neue Generation von Produkten, noch schönere Videos, schnellere Downloads, geringere Latenzzeiten und größere Einsparungen bei der Speicherung.

Die Liste der VVC-Vorab-Lizenzgeber umfasst die folgenden:

Alibaba Singapore Holding Private Limited

ARRIS Enterprises LLC, a CommScope Company

B1 Institute of Image Technology, INC.

Company to be disclosed at a later date

Dolby Laboratories, Inc.

Electronics and Telecommunications Research Institute

GE Video Compression, LLC

Godo Kaisha IP Bridge 1

HFI Innovation Inc.

IDEAHUB Inc.

Industry-Academy Cooperation Foundation of Sejong University

Intellectual Discovery Co., Ltd.

IUCF-HYU (Industry-University Cooperation Foundation Hanyang University)

JVCKENWOOD Corporation

KDDI Corporation

Koninklijke Philips N.V.

Korea Advanced Institute of Science & Technology

Korean Broadcasting System

Kuaishou Technology

Kwangwoon University, Industry-Academic Collaboration Foundation

Mitsubishi Electric Corporation

OP Solutions, LLC

Panasonic Corporation

SK Telecom Co., Ltd.

Sungkyunkwan University (SKKU) Research & Business Foundation

Toshiba Corporation

University-Industry Cooperation Group of Kyung Hee University

XRIS Corporation

„Dies ist eine enorme Bestätigung für den VVC Advance Patent Pool und unsere Video Codec Platform Initiative, und wir danken allen Patentinhabern, die ihr Vertrauen in Access Advance gesetzt haben, um ihre VVC SEP-Patente zu lizenzieren", sagte Pete Moller, CEO von Access Advance. „Die Gründung eines Patentpools für eine bahnbrechende Technologie wie VVC ist ein langer und mehrstufiger Prozess. Wir haben mit über 50 Patentinhabern mehr als 18 Monate lang an der Struktur des Programms gearbeitet und den VVC Advance Patent Pool planmäßig am 1. Juli 2021 gestartet. Wir freuen uns, dass eine große Mehrheit dieser Patentinhaber nun offiziell dem Programm als Lizenzgeber beigetreten ist. Diese Lizenzgeber stellen eine kritische Masse an VVC SEPs zur Verfügung und geben dem Markt die wichtige Zusicherung, dass VVC Advance, genau wie HEVC Advance, durch ein ausgewogenes und erfolgreiches Programm einen langfristigen Wert schaffen wird."

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den verbleibenden Patentinhabern, die sich noch im Entscheidungsprozess befinden, und erwarten, dass viele von ihnen in den nächsten sechs (6) Monaten die Entscheidung treffen werden, sich VVC Advance anzuschließen", so Moller weiter. „Für Patentinhaber und Patentverwerter, die sich bis zum 30. Juni 2022 an dem Programm beteiligen, gibt es erhebliche Anreize. Dazu gehören Bonus-Patentpunkte für Lizenzgeber und erhebliche Anreize für Lizenznehmer, sich frühzeitig zu registrieren

Der VVC Advance Patent Pool ist Teil der Access Advance Video Codec Platform Initiative, die HEVC- und VVC-Technologien nahtlos in eine einzige vergünstigte Lizenzgebührenstruktur mit vereinfachten Berichts- und Zahlungsverpflichtungen für Lizenznehmer einbindet, deren Produkte beide Codecs enthalten. Diese Innovation entspricht dem Wunsch des Marktes nach einer noch effizienteren Pool-Lizenzierungsstruktur der nächsten Generation. Lizenznehmer, die sowohl die HEVC Advance Platform Patent Portfolio License („PPL") als auch die VVC Advance Platform PPL abgeschlossen haben, haben die Möglichkeit, durch den Abschluss des neuen Multi-Codec Bridging Agreement („MCBA") zusätzliche Vorteile zu genießen. Der MCBA ist keine dritte Lizenz, sondern eine Verwaltungsvereinbarung, die eine Brücke zwischen der HEVC-Vorablizenz und der VVC-Vorablizenz für Implementierer bildet, die beide Lizenzen und den MCBA selbst abgeschlossen haben. Diese Lizenznehmer kommen in den Genuss eines ermäßigten Lizenzsatzes für jeden der HEVC- und VVC-Codecs in ihren Multicodec-Produkten, die nach der Durchführung der MCBA verkauft werden, so dass sie denselben Lizenzsatz zahlen, den sie für ein Produkt zahlen würden, das nur VVC enthält.

Lizenzzahlungen im Rahmen der VVC Advance Platform PPL sind für Verkäufe von VVC-Produkten ab dem 1. Januar 2022 erforderlich. Access Advance ermutigt Interessenten, schnell zu handeln, um die oben genannten Anreize und ermäßigten MCBA-Tarife in Anspruch zu nehmen.

Informationen zu Access Advance:

Access Advance LLC (ehemals HEVC Advance LLC) ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten standardbasierten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer. Access Advance leitet und verwaltet derzeit den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie wesentlich sind, und den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie wesentlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.accessadvance.com.

