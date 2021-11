Smith & Nephew plc

Smith+Nephew führt in Deutschland ein "schlüsselfertiges" robotergestütztes System für verbesserte Knieprothesen ein[1], das Chirurgen die neueste Digitaltechnologie für individuellere und präzisere Behandlungen bereitstellt[2]-4

Smith+Nephew (NYSE:SNN;LSE:SN), das weltweit tätige Unternehmen für Medizintechnik, gibt heute die Markteinführung des CORI? Handroboters in Deutschland bekannt, einem modernen System für Total- und -Teilendoprothesen des Knies.

Das CORI-System ist eine kompakte und vollständig mobile5 Lösung, die ein intraoperatives 3-D-Bildgebungssystem mit einem modernen robotergestützten Modellierwerkzeug verbindet. Das Robotersystem ermöglicht die Vermessung, Planung und Durchführung einer auf die individuelle Anatomie des Patienten im OP abgestimmte Knieoperation.

Das System von Smith+Nephew ist wesentlich kompakter6* als alternative Robotersysteme, erfordert nur eine minimale Einrichtungszeit und ist so mobil, dass es zwischen Operationssälen transportiert werden kann und so den Patientendurchlauf in den Operationseinheiten optimiert.

Professor Dr. Max Ettinger, Leitender Oberarzt Leitung Fachbereich Knie-Endoprothetik, Sektionsleiter Computerassistierte Chirurgie & Tumororthopädie, dazu:

"Ich denke, dass Chirurgen, die Handroboter einsetzen, ihren Patienten eine individualisierte Kniegelenkersatzoperation anbieten können, die nicht nur gleichwertige Langzeitergebnisse, sondern auch optimalere Genesung und höhere Zufriedenheit im Anschluss an eine Operation ermöglicht.

Die Einführung dieser digitalen Technologien wird unser Wissen darüber, wie wir für jeden Patienten die bestmögliche Lösung finden können, nur verbessern. Deutschland steht seit langem an der Spitze medizinischer Innovation, doch der Einsatz der Roboterchirurgie hat sich bei uns bisher noch nicht durchgesetzt. Zum Vergleich: In Australien werden mehr als 30 Prozent der orthopädischen Operationen robotergestützt durchgeführt - in Deutschland sind es derzeit etwa 10 Prozent."

Behandlungsergebnisse: Weniger Schmerzen, weniger Korrekturen und höhere Zufriedenheit nach der Operation

Bis zu 20 Prozent der Patienten sind nach der Operation mit ihrem Kniegelenkersatz unzufrieden7-12 und leiden unter Schmerzen, langwieriger Genesung und eingeschränkter Beweglichkeit.[3] In Extremfällen ist eine Nachoperation erforderlich.

Knieprothesenoperationen gehören mit über 435.000 Fällen pro Jahr zu den häufigsten Eingriffen in Deutschland13, sodass die Beseitigung solcher Unzufriedenheiten von entscheidender Bedeutung ist.

Der Nutzen robotergestützter Chirurgie für Patienten ist vielseitig und umfasst eine signifikante Verbesserung der von den Patienten berichteten Ergebnisse (PROMs)14,15 ?? sowie einen kürzeren Krankenhausaufenthalt16?, wobei eine Studie eine frühere Rückkehr zu einer aktiven Lebensweise ergab17??.

Mit der handgeführten CORI-Robotik können Chirurgen mit einer geringeren Anzahl von Korrekturen und Komplikationen18 sowie einer kürzeren Dauer des Krankenhausaufenthalts rechnen, sodass Patienten schon nach weniger als 24 Stunden entlassen werden können19.

"Das CORI-System ermöglicht einen chirurgischen Plan für den Gelenkersatz, der auf Physiologie und Lebensweise des Patienten abgestimmt ist, sodass sich Ergebnisse sowohl für Patienten als auch für Chirurgen verbessern. Die Implantattechnologie ist modern, doch zusammen mit chirurgischer Robotik rückt die Möglichkeit eines besseren Ergebnisses noch näher.

CORI fügt sich nahtlos in das landesweite Bestreben ein, den Zugang zu medizinischen Innovationen zu verbessern und Digitaltechnologien für einen individuelleren Ansatz in der Gesundheitsversorgung zu integrieren", so Kenneth Garcia, Managing Director DACH bei Smith + Nephew.

Innovation bei Smith + Nephew

Dieses System ist die erste mehrerer Markteinführungen von Technologie und Software in den nächsten fünf Jahren und unterstreicht das Engagement von Smith+Nephew zum Verbessern der chirurgischen Erfahrung durch digitale und technologische Innovationen über alle Behandlungsphasen hinweg.

Weitere Informationen zum CORI-Chirurgiesystem von Smith + Nephew finden Sie unter: robotics-surgery.com

Über Smith+Nephew

Smith+Nephew ist ein globales Medizintechnikunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Körper und das Selbstvertrauen der Menschen wiederherzustellen, indem es Technologien einsetzt, die ein Leben ohne Grenzen ermöglichen. Wir nennen dieses Ziel "Life Unlimited". Unsere 18.000 Mitarbeiter setzen diese Mission jeden Tag um, indem sie das Leben von Patienten durch unser exzellentes Produktportfolio und die Erfindung und Anwendung neuer Technologien in unseren drei globalen Geschäftsbereichen Orthopädie, Advanced Wound Management und Sportmedizin & HNO verbessern. Das 1856 in Hull, Großbritannien, gegründete Unternehmen ist heute in mehr als 100 Ländern tätig und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von 4,6 Milliarden US-Dollar. Smith+Nephew ist ein Bestandteil des FTSE100 (LSE:SN, NYSE:SNN).

Die Begriffe "Gruppe" und "Smith+Nephew" beziehen sich auf Smith & Nephew plc und seine konsolidierten Tochtergesellschaften, sofern der Kontext nichts anderes erfordert

