Smith & Nephew plc

Smith+Nephew kündigt Innovationszentrum für digitale Chirurgie und Robotik in München an

London (ots/PRNewswire)

Smith+Nephew (LSE:SN, NYSE:SNN), das weltweit tätige Medizintechnikunternehmen, gibt bekannt, dass es ein auf digitale Chirurgie und Robotik ausgerichtetes Innovationszentrum in München aufbaut.

Das neue Innovationszentrum wird medizinisches Fachpersonal aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika mit den F&E- und Medical Education Teams von Smith+Nephew zusammenbringen, um digitale Chirurgie- und Robotiktechniken und -technologien zu vermitteln. Im Mittelpunkt steht dabei Real Intelligence, das digitale Ökosystem von Smith+Nephew, einschließlich des neuen hochmodernen robotergestützten Chirurgiesystems CORI?.

Dies ist eines unserer Zentren, welches über eine spezielle medizinische Ausbildungseinrichtung verfügt, in der Chirurgen Techniken verfeinern und neueste Technologie durch praktisches Lernen und immersive Simulationstechnologie kennenlernen können.

Dort wird auch das Forschungs- und Entwicklungsteam für digitale Chirurgie und Robotik von Smith+Nephew beheimatet sein. In diesem Zentrum werden Chirurgen, Wissenschaftlern und Ingenieuren zusammenarbeiten, um Innovationen zu offenen klinischen Fragestellungen voranzutreiben. Ein Großteil dieses Teams kam im Rahmen einer 2019 angekündigten Kooperationsvereinbarung von Brainlab zu Smith+Nephew.

Peter Coenen, President EMEA, Smith+Nephew, sagt hierzu, "Wir sind stolz darauf, dass wir diese hochmoderne Einrichtung ankündigen können, die sich auf Entwickeln und Bereitstellen von Technologien und Verfahren für die digitale Chirurgie konzentriert. Wir freuen uns, dass wir unsere Pläne mitteilen können, während wir unsere technologische Vision vorantreiben, genauso wie auf unsere Kunden. Diese sollen einen neuen Ansatz für die medizinische Ausbildung erleben, wenn wir nächstes Jahr eröffnen."

Die neue Einrichtung wird voraussichtlich Ende 2022 eröffnet und im Rhythm-Komplex im Kustermann-Park im Zentrum Münchens untergebracht sein. Sie ist an die kürzlich eröffnete Forschungs- und Entwicklungseinrichtung für Robotik und medizinische Ausbildung von Smith+Nephew in Pittsburgh (USA) angeschlossen. Das ermöglicht einen einzigartigen kollaborativen Ansatz für Kundenerfahrung und Produktentwicklung.

About Smith+Nephew

Smith+Nephew ist ein globales Medizintechnikunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Körper und das Selbstvertrauen der Menschen wiederherzustellen, indem es Technologien einsetzt, die ein Leben ohne Grenzen ermöglichen. Wir nennen dieses Ziel "Life Unlimited". Unsere 18.000 Mitarbeiter setzen diese Mission jeden Tag um, indem sie das Leben von Patienten durch unser exzellentes Produktportfolio und die Erfindung und Anwendung neuer Technologien in unseren drei globalen Geschäftsbereichen Orthopädie, Advanced Wound Management und Sportmedizin & HNO verbessern. Das 1856 in Hull, Großbritannien, gegründete Unternehmen ist heute in mehr als 100 Ländern tätig und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von 4,6 Milliarden US-Dollar. Smith+Nephew ist ein Bestandteil des FTSE100 (LSE:SN, NYSE:SNN).

Die Begriffe "Gruppe" und "Smith+Nephew" beziehen sich auf Smith & Nephew plc und seine konsolidierten Tochtergesellschaften, sofern der Kontext nichts anderes erfordert

Zukunftsgerichtete Aussagen

