Guangxi Science and Technology Museum

Das 5. Belt and Road Teenager Maker Camp und Lehrer-Workshop in Nanning, Guangxi eröffnet

Nanning, China (ots/PRNewswire)

Am 9. November wurde das 5. Belt and Road Teenager Maker Camp und der Teacher Workshop in Nanning eröffnet. Diese Veranstaltung wurde gemeinsam von der China Association for Science and Technology, dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie der Volksrepublik China, der Stadtregierung von Chongqing und der Autonomen Region Guangxi Zhuang gesponsert, von der Guangxi Zhuang Autonomous Region Science and Technology Association organisiert und vom Guangxi Science and Technology Museum durchgeführt.

Die Veranstaltung wurde im September dieses Jahres ins Leben gerufen und wird bis Ende November mit einer Kombination aus Online- und Offline-Aktivitäten stattfinden. Auf der Online-Plattform wurden die "Belt and Road Teenagers in the Same Class" vorgestellt, die zehn Wissenschafts- und Technologieklassen und Experten aus neun Ländern zusammenbrachte. Professor David, ein Experte für Wissenschaftspopularisierung, führte eine Wissenschaftsshow im Internet durch und leistete Pionierarbeit für einen neuen Ansatz der Wissenschaftsbildung in den Ländern entlang der Belt and Road, der von Bildungsexperten aus verschiedenen Ländern positiv aufgenommen wurde. Die Veranstaltung umfasste auch die Online-Aktivität "Dialog mit Wissenschaftlern" und bot mehr als hundert wissenschaftliche und technologische Kurse sowie Materialien zur Popularisierung der Wissenschaft wie "Space Maker", "Low Carbon and Energy Saving" und "Images of Science". Die Universität Guangxi und die Nanning No.3 Middle School veranstalteten eine Online-Live-Show, in der der Stickereiball von Guangxi, der Zhuang-Tanz, die Landschaft von Guilin und andere landschaftlich reizvolle Orte durch Videos und VR vorgestellt wurden. Die Veranstaltung zog insgesamt eine Million Lehrer und Schüler aus 53 Ländern, Regionen und internationalen Unternehmen an.

In den letzten Jahren hat Guangxi den Austausch mit den ASEAN-Ländern, Hongkong, Macao und Taiwan zur Popularisierung der Wissenschaft unter Jugendlichen intensiviert und erfolgreich das 3. Belt and Road Teenager Maker Camp und den Teacher Workshop, den Guangxi Adolescent Robot Competition und den ASEAN & Guangdong-Hong Kong-Macao Adolescent Robotic Invitational Competition, das Guangxi Adolescent Science Festival und den ASEAN Adolescent Science and Technology Exchange durchgeführt. Durch diese Bemühungen hat die Provinz eine internationale Plattform für den Austausch von Wissenschaft und Technologie, Bildung und Kultur unter jungen Menschen geschaffen. Im November 2020 fand im Wissenschafts- und Technologiemuseum von Guangxi die Einweihungszeremonie des China-ASEAN International Science Popularization and Exchange Center statt. Indem die Guangxi Zhuang Autonomous Region Science and Technology Association und das Guangxi Science and Technology Museum die Rolle des Austauschzentrums voll ausschöpfen, bauen sie weiterhin eine hochkarätige internationale Plattform für den Wissenschafts- und Technologieaustausch auf, die in Guangxi angesiedelt ist, sich an die ASEAN-Länder richtet und die Länder entlang der Belt and Road einbezieht, um so einen größeren Beitrag zum globalen Austausch über die Verbreitung der Wissenschaft zu leisten.

Links zu Bildanhängen:

Bildunterschrift: Eröffnungsfeier des 5. Belt and Road Teenager Maker Camp und Lehrerworkshop

Bildunterschrift: Popularisierung der Wissenschaft

Original-Content von: Guangxi Science and Technology Museum, übermittelt durch news aktuell