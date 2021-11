TiNDLE

Next Gen Foods stellt pflanzliches Hähnchen "TiNDLE" in Amsterdam vor

- Ab heute ist das Produkt des Food-Tech-Unternehmens, TiNDLE, exklusiv in sechs der bekanntesten Restaurants in Amsterdam erhältlich, darunter CIRCL, Coffee & Coconuts und Rotisserie

- Zubereitet als köstliche Tacos, Baos und Sliders, wird das beliebte pflanzliche Hähnchen schnell zu einem Favoriten unter Amsterdams zukunftsorientierter kulinarischer Gemeinschaft - weitere Restaurantpartner werden in Kürze bekannt gegeben

- Nach dem Start in den Niederlanden plant Next Gen Foods, die Präsenz von TiNDLE bis 2022 auf ganz Europa auszuweiten

Next Gen Foods gibt heute bekannt, dass TiNDLE - sein beliebtes, pflanzliches Hähnchen aus einfachen Zutaten - jetzt exklusiv in sechs Amsterdamer Spitzenrestaurants erhältlich ist.

TiNDLE wird aus nur neun Zutaten hergestellt und ist das erste Produkt von Next Gen Foods, einem vor einem Jahr gegründeten Startup-Unternehmen für Lebensmitteltechnologie, das dazu beiträgt, das globale Lebensmittelsystem mit köstlichen Lebensmitteln nachhaltig zu gestalten. TiNDLE ist ein vielseitiges, leicht zu verarbeitendes Hähnchen auf pflanzlicher Basis, das in jedem Gericht die Hauptrolle spielen kann, von Satay bis Schnitzel, aber auch in Lieblingsgerichten wie Brathähnchen oder Hähnchen Cordon Bleu.

Ohne Kompromisse bei Geschmack, Textur oder Vielseitigkeit enthält TiNDLE keine Antibiotika, Hormone, Cholesterin oder genetisch veränderte Zutaten und ist reich an Proteinen und Ballaststoffen.

TiNDLE ist bereits ein Favorit unter anspruchsvollen Feinschmeckern in kulinarischen Destinationen wie Singapur, Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo es Anfang des Jahres mit begeisterten Kritiken eingeführt wurde. Ab heute können Gäste in ganz Amsterdam TiNDLE in einer Reihe von köstlichen Zubereitungen in sechs Lokalen probieren, darunter

· Box Sociaal: In der beliebten Bruncherei im australischen Stil bereitet Küchenchef und Inhaber Alex Than Aye TiNDLE in drei herausragenden Gerichten zu: Kim's Tacos (ein süßes und würziges koreanisches glasiertes Taco-Trio), Social Standaard (ein mit Buttermilch gebratener Burger mit zähflüssigen Cheddar und Senfgurken auf einem hausgemachten Milchbrötchen) und The Parmy (die berühmte Hähnchenparmigiana des Restaurants, zubereitet mit gebratenem, paniertem TiNDLE und gekrönt mit hausgemachter Marinara und geschmolzenem Mozzarella).

· Cabrón: Der gebratene TiNDLE-Taco von Chefkoch Armando Sacksioni in der beliebten mexikanischen Bar und dem Restaurant wird mit einer einzigartigen Hafermilchpökelung und drei Mehlsorten zubereitet und mit einer Michelada-Mayonnaise, eingelegten Gurken, rosa Pfefferkörnern, Dill, Mikro-Daikon-Blättern und Krautsalat serviert.

· CIRCL: Das Restaurant unter der Leitung von Küchenchef Rudolf Brand ist für seine nachhaltige Beschaffung und sein Menüangebot bekannt. Es bereitet die charakteristische Roasted TiNDLE Roulade zu - eine beeindruckende gebratene Roulade, gefüllt mit Shiitake-Pilzen, Kimchi, eingelegtem Rotkohl und paniert mit Panko-Krümeln, die zusammen mit einem Linsensalat und geröstetem Gemüse serviert wird.

· Coffee & Coconuts: In dem luftigen, vom Strand inspirierten Café bietet Küchenchefin Kimberly Stubing neben ihrem Angebot an hausgerösteten Kaffees auch das TiNDLE Vegan Bao an (mit Teriyaki mariniertes TiNDLE, gefüllt mit Gemüse, eingelegter Gurke, knusprigen Zwiebeln, Gochujang-Mayo und einer hausgemachten Teriyaki-Sauce, serviert auf zwei flauschigen Baos), das ganztägig serviert wird.

· Rotisserie: Das Hähnchenrestaurant, das für seine saftigen Burger und seine Rotisserie am Spieß bekannt ist, bietet ein knusprig gebratenes TiNDLE-Brötchen an, das mit seiner berühmten Marinade und Beschichtung zubereitet und mit Salat, Gurken und Mayonnaise belegt wird.

· SOIL: Im SOIL VEGAN CAFE stellt Chefkoch Gustavo Bottini den neuen TiNDLE Katsu Burger vor - ein paniertes Schnitzel mit der charakteristischen süß-sauren BBQ-Sauce, Radieschen und einem asiatischen Krautsalat - auf einem pflanzlichen Brioche-Brötchen mit veganer Mayonnaise.

"Das Erstaunliche an TiNDLE ist seine Textur - es hat Fasern! Das Produkt ist in der Küche unglaublich vielseitig einsetzbar, und jedes Mal, wenn ich damit gekocht habe, hat es mich umgehauen", erzählt die Küchenchefin Kimberly Stubing von Coffee and Coconuts. "Im Restaurant haben wir uns für einen gebratenen TiNDLE Bao entschieden, der vollständig pflanzlich ist, aber man würde den Unterschied nicht einmal bemerken."

Chefkoch Rudolf Brand vom CIRCL fügt hinzu: "Es ist immer schwierig, eiweißreiche Zutaten für eine pflanzliche Ernährung zu finden. Jetzt kann ich mit dem eiweißreichen TiNDLE zusammen mit Gemüse das Beste aus beiden Welten kombinieren."

Zur Feier des ersten TiNDLE-Wochenendes in Amsterdam bietet Next Gen Foods in Zusammenarbeit mit Box Sociaal kostenlose Kostproben des Social Standaard Buttermilk TiNDLE-Burgers in der Größe eines Sliders auf dem IJ-Hallen, dem größten Flohmarkt in Europa, an. Die Besucher finden den TiNDLE x Box Sociaal Foodtruck am Eingang des Flohmarkts, wo sie an die ersten 300 Verbraucher Kostproben ihres brandneuen TiNDLE-Gerichts verteilen - und zwar am gesamten Wochenende vom 13. bis 14. November, jeweils ab 11.00 Uhr.

Nächster Halt des TiNDLE-Zugs: Europa

Amsterdam gilt als eines der weltweit führenden Zentren für Lebensmittelinnovation und -technologie und ist die erste Stadt auf der europäischen Landkarte für Next Gen Foods.

"Amsterdam ist eine bahnbrechende Stadt, wenn es um Lebensmittelinnovation und Nachhaltigkeit auf dem Teller geht", sagt Andre Menezes, CEO und Mitbegründer von Next Gen Foods. "Wir freuen uns sehr, dass TiNDLE jetzt in Restaurants in Amsterdam erhältlich ist - in einigen der besten und innovativsten kulinarischen Einrichtungen der Stadt. Wir sind zuversichtlich, dass TiNDLE, das von unserem niederländischen Chief Technology Officer entwickelt wurde und derzeit in den Niederlanden produziert wird, auch hierzulande bei den Verbrauchern beliebt sein wird."

Das Unternehmen hat seine Wurzeln in Europa, wo der Vorstandsvorsitzende und Mitbegründer Timo Recker als Gründer und CEO des deutschen Unternehmens LikeMeat für pflanzliches Fleisch tätig war, bevor er nach Singapur zog, um Next Gen Foods zu gründen. Der Chief Technology Officer von Next Gen Foods, John Seegers, stammt aus den Niederlanden und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Lebensmittelinnovation in der pflanzlichen Lebensmittelindustrie - zuvor war er neben Recker Geschäftsführer von LikeMeat und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Meatfree.

Darüber hinaus stellt Next Gen Foods TiNDLE in einer hochmodernen Lebensmittelproduktionsanlage in den Niederlanden her und beliefert damit über 150 Restaurants auf der ganzen Welt.

Rasantes Wachstum und globale Perspektiven

Next Gen Foods wurde 2020 von dem in Brasilien geborenen Geflügelexporteur und Veteranen der Lebensmittelindustrie Andre Menezes und dem in Deutschland geborenen Timo Recker gegründet, dessen Familienunternehmen seit drei Generationen Schnitzel und andere Fleischprodukte herstellt.

Nach einem zufälligen Treffen in einem Gründerzentrum beschlossen sie, an Produkten zu arbeiten, die die Abhängigkeit der Menschheit von der Tierhaltung verringern. Sie nannten ihr erstes Produkt TiNDLE als moderne Referenz an den irischen Physiker John Tyndall aus dem 19. Jahrhundert, der den Zusammenhang zwischen atmosphärischem CO2 und dem Treibhauseffekt nachgewiesen hatte.

Next Gen Foods wird durch eine Investition von 30 Millionen Dollar von asiatischen und amerikanischen Risikokapitalgebern finanziert, die größte Finanzierungsrunde, die jemals für ein Startup-Unternehmen im Bereich pflanzlicher Lebensmittel durchgeführt wurde. Zu den Investoren gehören Temasek, K3 Ventures, NX-FOOD und der Global Fund GGV Capital - sowie prominente Persönlichkeiten wie der Wirtschaftsguru Chris Yeh. Darüber hinaus wächst die Unterstützung für TiNDLE in Europa, denn der berühmte englische Fußballspieler Dele Alli ist kürzlich als unabhängiger Investor zu Next Gen Foods gekommen.

TiNDLE wird inzwischen in über 150 Restaurants in Amsterdam, Singapur, Hongkong, Macau, Kuala Lumpur und den Vereinigten Arabischen Emiraten angeboten. Das Unternehmen plant außerdem, TiNDLE im Jahr 2022 im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in den Vereinigten Staaten einzuführen.

Um zu erfahren, wo TiNDLE derzeit in Amsterdam zu finden ist, besuchen Sie www.tindle.com.

