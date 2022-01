Eskute

Eskute: Neue Pläne zur Einführung von Mountain- und City-E-Bike-Modellen 2022

Nach der raschen Expansion des Marktes im Jahr 2021 hat Eskute, ein schnell wachsendes E-Bike-Unternehmen, spannende neue Pläne zur Aufrüstung seiner äußerst beliebten Serie an Citybikes und Mountainbikes im Jahr 2022 angekündigt. Die 2022er-Modelle werden im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen eine deutlich verbesserte Reichweite und Akkulaufzeit aufweisen. Zeitgleich will Eskute 2022 sein erstes Elektro-Fatbike auf den Markt bringen.

Da immer mehr Verbraucher nachhaltige Transportlösungen suchen, mit denen sie aktiv bleiben und die Umwelt schützen können, wächst die E-Bike-Branche rasant. Laut Statista wird der weltweite E-Bike-Markt bis 2030 voraussichtlich einen Wert von über 120 Milliarden USD erreichen, wobei allein die Europäer voraussichtlich 10 Millionen zusätzliche Fahrräder pro Jahr kaufen werden. Entsprechend den Marktchancen hat Eskute sein Geschäft im Jahr 2021 mit der Einführung von vier Produktmodellen, darunter zwei Urban Bikes und zwei Offroad-Mountainbikes, rasch ausgebaut.

Alle E-Bike-Modelle von Eskute vollständig beachten die europäische Vorschriften für Electronic Power Assisted Cycles (EPAC) und sind auf 250W Leistung beschränkt, so dass die Kunden keine Lizenz benötigen, um damit auf öffentlichen Straßen zu fahren. Die Einsteiger-Mountain- und City-E-Bikes verfügen über einen leistungsstarken Bafang-Hecknabenmotor mit 7-Gang-Getriebe, eine verbesserte Akkulaufzeit von bis zu 65 oder 70 Kilometer pro Ladung und pannensichere Bereifung.

Für diejenigen, die mehr Leistung wollen, sind die Pro-Modelle von Eskute mit Mittelantrieb für bessere Traktion und Stabilität auf der Straße und der Strecke sowie eine größere Batteriekapazität für Fahrbereiche über 80 Kilometer ausgestattet. Die Pro-Modelle haben einen zusätzlichen Drehmoment von bis zu 65 Nm. Das spart Zeit und Kraft beim Fahren, erhöht die Laufleistung und verlängert die Lebensdauer der Batterie. Sowohl die City- als auch die Mountain-E-Bikes sind auf ihre jeweiligen Einsatzszenarien ausgelegt, sodass die Kunden maximalen Nutzen aus ihrer Fahrt ziehen.

„Der Markt für E-Bikes hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erhalten. Bei Eskute haben wir die Loyalität der Kunden im Jahr 2021 mit unseren herausragenden F&E-Kapazitäten und unserer soliden Lieferkette gewonnen. Unsere 2022er-Modelle werden auf den soliden Grundlagen unserer bestehenden E-Bikes aufgebaut. Darüber hinaus, kombiniert mit Kundenfeedback, um Verbrauchern auf der ganzen Welt ein besseres Fahrerlebnis zu bieten", sagte Alan Chen, CEO von Eskute.

Eskute ist es gelungen, in den Online-Vertriebskanälen im Jahr 2021 ein schnelles Umsatzwachstum zu erzielen. Trotz der Pandemie und der weltweiten Herausforderungen in der Lieferkette bietet Eskute stets den besten Preis und konnte die ausreichende Versorgung der Kunden aufrechterhalten. Dieser Einsatz für guten Service hat dazu geführt, dass die Marke zwischen dem zweiten und vierten Quartal 2021 auf dem britischen Markt um 140 % und in der Europäischen Union um 175 % gewachsen ist.

Neben der Aufwertung der Produktpalette im Jahr 2022 strebt Eskute die Eröffnung von stationären Geschäften und Kundendienstzentren an, um die Zusammenarbeit mit Händlern und Geschäftspartnern zu beschleunigen. Damit hofft das Unternehmen, die lokale Produktion in Europa auszubauen und mehr Menschen dabei zu helfen, kostenlos, bequem und umweltfreundlich zu reisen.

