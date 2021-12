Eskute

Eskute feiert Weihnachten: Großer Rabatt auf sein Wayfarer E-Citybike

London (ots/PRNewswire)

Angesichts der überwältigenden Nachfrage nach seinen Produkten während des Black Friday hat Eskute, das schnell wachsendes E-Bike-Unternehmen, angekündigt, dass auch über die kommenden Feiertage großzügige Rabatten und Angebote zur Verfügung stellt. Zwischen dem 6. Dezember und dem 10. Januar können Eskute-Kunden beim Kauf des Wayfarer-E-Bikes mit Hecknabenmotor viel sparen.

Vor dieser Weihnachtsaktion hatte Eskute zu Thanksgiving und zum Black Friday die Preise für seine E-Bikes mit Heckmotor, Voyager und Wayfarer, und die Bikes mit Mittelantriebsmotor Voyager Pro und Wayfarer Pro, stark reduziert. Innerhalb der Black Week verdoppelten sich die Verkäufe der beiden Heckmodelle im Vergleich den bisherigen durchschnittlichen Monatsumsätzen, und Hunderte Voyager Pro waren innerhalb von 24 Stunden in Großbritannien ausverkauft. Auch der Gesamtumsatz von Eskute in Europa hat sich im Vergleich zum bisherigen Monatsdurchschnitt verdoppelt.

„Wir, das ganze Team von Eskute, bedanken uns herzlich bei unseren Kunden für das Vertrauen und die Unterstützung. Unsere Black-Friday-Aktion hat die breite Unterstützung für unsere Marke in ganz Europa deutlich gezeigt. Jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht, aber die neue Omikron-Variante breitet sich auch aus, möchten wir mehr Menschen helfen, die Feiertage mit einer sicheren und bequemen Verkehrsmöglichkeit zu begehen und dabei die Vorteile der Eskute-Produkte zu entdecken", so erklärte Alan, CEO von Eskute.

„Ich habe zwei Voyager während Black Friday Sale bestellt, nach 3 Tage zugestellt, genau wie von Eskute versprochen, sogar schneller. Es ist unser erste Mal, E-Bikes auszuprobieren: Meine Frau und ich sind beide 60, also brauchen wir etwas Komfort, und fit bleiben. Gute Qualität, super Kundendienst! Danke, Eskute", kommentierte ein Kunde namens Jeff.

Ob Familienfeiern oder Weihnachtsmarkt-Besuche – die Weihnachtszeit ist unsere schönste Zeit. Allerdings werfen verstopfte Straßen und die Bedrohung durch Omikron einen Schatten auf diese ansonsten so fröhliche Zeit. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Menschen für E-Citybike als bevorzugtes Verkehrsmittel in der Stadt. E-Bikes stellen zudem die gesündere und umweltfreundlichere Verkehrslösung dar, vor allem in der Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus und der Weihnachtszeit.

Eskute möchte die Menschen dabei unterstützen, an Weihnachten mit Spaß, umweltfreundlich und gleichzeitig gesund unterwegs zu sein und bietet seinen Kunden große Rabatte auf sein heckgetriebenes E-Bike, Wayfarer. So können die Kunden entweder 100€ auf das Modell Wayfarer sparen, das jetzt für 999€ angeboten wird, oder ein Paket für 1099€ kaufen, das eine kostenlose Batterie im Wert von 239€ enthält. Sowohl der hochwertige E-Bike-Akku als auch der im Paket enthaltene Akku sind für zwei Jahre garantiert.

Trotzdem Feiertage Hochdruck auf die Logistikbranche bringen, wird Eskute den Versand schnellstmöglich abwickeln, damit die Kunden ihr E-Bike rechtzeitig zu den Feiertagen erhalten können. Darüber hinaus wird das Kundenservice-Team von Eskute den Kunden auch in diesem Zeitraum den besten Service bieten.

Die Weihnachtsaktion von Eskute läuft noch bis zum 10. Januar 2022. Für weitere Informationen und zum Bestellen gehen Sie bitte auf https://www.eskute.de/

Eric Chen

support@eskute.de

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1707297/Eskute_xMAS_PIC.jpg

Original-Content von: Eskute, übermittelt durch news aktuell