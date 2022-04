Ceres Nanosciences, Inc

Ceres Nanosciences richtet im Rahmen der NIH RADx-Initiative sechzehn abwasserbasierte Epidemiologie-Zentren ein

Manassas, Virginia (ots/PRNewswire)

Ceres Nanosciences (Ceres), ein privates Unternehmen, das innovative Produkte zur Verbesserung der biowissenschaftlichen Forschung und diagnostischen Tests herstellt, gibt die Einrichtung von sechs neuen Epidemiologie-Zentren auf Abwasserbasis bekannt. Die neuen Zentren kommen zu den neun bereits bestehenden Exzellenzzentren, die im November 2021 angekündigten wurden, sowie das von der Emory University betriebene Programm für Abwassertests im Großraum Atlanta. Alle Zentren werden mit einem 8,2 Millionen Dollar Preis von der Initiative Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx®) der National Institutes of Health (NIH) unterstützt.

Diese sechzehn Standorte umfassen gemeinnützige, universitäre, gesundheitspolitische und kommerzielle Prüflabore in vierzehn Staaten, darunter Arizona, Kalifornien, Connecticut, Illinois, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, New York, Texas, West Virginia und Wisconsin, und bieten Abwasserprüfdienste für vierzig Staaten an.

Die Zentren überwachen regelmäßig Abwässer aus einer Vielzahl von Quellen, z. B. aus Kläranlagen, um Informationen über allgemeine Virentrends in einem Bezirk oder einer Stadt zu erhalten, um die Entscheidungsfindung bei der Zuweisung von Ressourcen für die öffentliche Gesundheit auf Stadtteilebene zu unterstützen, und aus Gebäuden wie Studentenwohnheimen, Pflegeeinrichtungen, Justizvollzugsanstalten, K-12-Schulen, Ferienlagern und Flughäfen.

Jedes Zentrum wurde aufgrund seiner Fähigkeit ausgewählt, die erweiterten Kapazitäten zu nutzen, um die Dienstleistungen auf unterversorgte und unterprivilegierte Gemeinden auszuweiten. Es wird erwartet, dass es die Ergebnisse mit den lokalen und staatlichen Gesundheitsbehörden teilt und Daten an das CDC National Wastewater Surveillance System (NWSS) übermittelt.

Jedes Kompetenzzentrum erhielt die Materialien und eine Schulung vor Ort, um ein automatisiertes Nanotrap®-Partikelprotokoll einzuführen, das die Lieferung von Abwasseruntersuchungsergebnissen für über 100 Proben pro Tag am selben Tag ermöglicht. Die mit diesem automatisierten Protokoll extrahierten Nukleinsäuren sind mit mehreren Nukleinsäure-Nachweisverfahren kompatibel, einschließlich der reversen Transkription und der quantitativen Polymerase-Kettenreaktion (RT-qPCR), der reversen Transkription und der digitalen Tröpfchen-PCR (RT-ddPCR) sowie der genomischen Sequenzierung.

„Die Kapazität für Abwassertests, die dieses von den NIH finanzierte Programm landesweit geschaffen hat, erweist sich als entscheidend für die Überwachung der Entstehung neuer SARS-CoV-2-Varianten", so Ben Lepene, Chief Technology Officer bei Ceres Nanosciences. „Ich bin auch sehr begeistert von den Daten, die wir sehen und die zeigen, dass dieselbe Methode für die Abwasserüberwachung eines viel breiteren Spektrums von Infektionskrankheiten, einschließlich anderer Viren, Bakterien und Parasiten, verwendet werden kann."

Alle Einzelheiten finden Sie unter https://www.ceresnano.com/press-release-coe16

