LILYSILK

Bereit für die schönste Jahreszeit? LILYSILK bringt die Winterkollektion 2022 auf den Markt

New York (ots/PRNewswire)

LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem spektakulären und nachhaltigen Leben zu inspirieren, präsentiert am 21. Oktober 2022 ihre Winterkollektion 2022. Die auffälligen neuen Designs versetzen einen gleich in Festtagslaune. Neben den aktuellen Kollektionen aus 100 % Seide werden auch Modelle aus Wolle und Kaschmir vorgestellt.

LILYSILKs neu interpretierte Versionen von unverkennbaren Stilen geben den Trägerinnen die Möglichkeit, sich richtig in Szene zu setzen und das Rampenlicht zu genießen. Die verführerischen Modelle wurden eigens für die schönste Zeit im Jahr entworfen, die vor festlichen gesellschaftlichen Anlässen, Feiern und Urlaubsreisen nur so strotzt. Inspiriert wurde diese Kollektion von der Fröhlichkeit und Ausgelassenheit der Goldenen 1920er Jahre. So verwundert es nicht, dass ihre Schnitte, durchsichtigen Details und klassischen Farben von den legendären Tänzerinnen und Kino-Stars von damals beeinflusst sind.

Die wichtigsten neuen LILYSILK-Modelle für eine stilvolle Weihnachtszeit

Spitzenbluse Armenia – Die anmutige und feminine Spitzenbluse Armeria zeichnet sich durch ihren zeitlosen, taillierten Schnitt aus und verfügt über zarte Spitzendetails an den Ärmeln sowie eine verdeckte Knopfleiste für einen Hauch von luxuriösem Vintage-Flair.

Bluse Cervina – Diese luxuriöse Bluse zum Hineinschlüpfen aus Stretch-Seiden-Doppelgeorgette ist ein eleganter Klassiker. Sie eignet sich sowohl für den Tag als auch für den Abend und strahlt schlichte Raffinesse aus. Die fließenden Ärmel und anliegenden Bündchen betonen den Fall der weißen Seide und verleihen der Bluse eine Vintage-Note.

Kleid Aster – Das Nackenband und der freie Rücken unterstreichen den femininen Schnitt, und das 10-Momme-Chiffon sorgt für das gewisse Etwas an Lichtdurchlässigkeit und Beweglichkeit. Dieses federleichte und flexible Kleid mit mittlerer Weite hat tagsüber wie abends den gleichen anmutigen Schwung.

Strickblazer Incana – Der klassische Blazer zeigt sich in einem edlen und vielseitigen Wollstrick von einer besonders luxuriösen Seite. Das sorgfältig gefertigte Modell mit Taillenband betont die Silhouette und schmeichelt jeder Figur.

Streifenpullover Tarra – Ein zeitloser Rollkragenpullover aus herrlich weicher und dicker Strickwolle, der sich mit seinem lockeren Schnitt ideal zum Überziehen bei kühlerem Wetter eignet. Der Spiralstrick an Kragen, Saum und Bündchen verleiht diesem zeitlosen Pullover eine ganz besondere Note.

„Die Weihnachtszeit steht endlich vor der Tür und es gibt so viel, worauf wir uns freuen. Auf glamouröse Abende mit Freunden, Treffen mit der Familie, schicke Soireen und auf unser selbstbewusstes Auftreten in unseren festlichsten Kleidern", sagt David Wang, CEO von LILYSILK. „Kleiden Sie sich in LILYSILK und genießen Sie die schönste Zeit des Jahres!"

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1924768/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1924769/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1924770/3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1924771/4.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1924772/5.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1924773/6.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bereit-fur-die-schonste-jahreszeit-lilysilk-bringt-die-winterkollektion-2022-auf-den-markt-301655551.html

Original-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuell