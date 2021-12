LILYSILK

Nina Dobrev trägt schicke und gemütliche LILYSILK-Outfits beim Kuscheln mit ihrem Hund Maverick auf Instagram

Atlanta (ots/PRNewswire)

LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, wurde an der weltberühmten kanadischen Schauspielerin Nina Dobrev gesichtet, die am 6. Dezember auf ihrem Instagram-Account zwei Ensembles trug, während sie mit ihrem Hund Maverick kuschelte.

In einer Instagram Story trug Nina ein kuscheliges und stilvolles LILYSILK Kaschmir-Set in Naturweiß, bestehend aus einem Gerippter Hoodie aus reinem Kaschmir und Lässige Kaschmir-Hose mit weitem Bein, perfekt für die Wintersaison. Auf einem anderen Streetstyle-Foto trug sie ein elegantes Ensemble aus einem LILYSILK-Oberteil (Seiden-Camisole mit V-Ausschnitt auf Vorder- und Rückseite in Naturweiß), einer Hose (Hochtaillierte Plisseehose in Naturweiß) und einer Jacke (Klassischer doppelreihiger Trenchcoat aus Seide in Blassgrau).

Nina ist besonders bekannt aus ihren Rollen in „Degrassi: The Next Generation und „The Vampire Diaries". Sie ist nicht nur eine hochgelobte Schauspielerin, sondern auch eine ausführende Produzentin und Regisseurin und engagiert sich für mehrere wohltätige Zwecke, darunter Project Pink und Hunger Bites.

LILYSILK ist zu einer der beliebtesten und bekanntesten Seidenmarken geworden, die weltweit zahllose Fans gewonnen hat und von Stars wie der Oscar-prämierten Schauspielerin Gwyneth Paltrow und der mit dem GRAMMY Award ausgezeichneten Sängerin und Songwriterin Meghan Trainor getragen wird.

Seit der Gründung im Jahr 2010 widmet sich LILYSILK der Herstellung von luxuriösen Seidenprodukten, die Raffinesse und Komfort miteinander verbinden. Das von Nina getragene Kaschmir-Set besteht aus 100 % mongolischem Kaschmir der Güteklasse A, der besonders weich auf der Haut ist. Außerdem ist er unglaublich strapazierfähig, knotet weit weniger als herkömmlicher Kaschmir und wird mit jedem Tragen noch weicher und geschmeidiger.

Bis zum 22. Dezember gibt es spezielle Weihnachtsangebote, wie z. B. 30 % Rabatt auf Kleidung, 40 % Rabatt auf Kissenbezüge und bis zu 40 % Rabatt auf Schlafanzüge. Fans können sich außerdem über einen Preisnachlass von 10 $ bei einem Einkauf von über 200 $, 20 $ bei einem Einkauf von über 400 $ und 30 $ bei einem Einkauf von über 600 $ freuen.

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken mit dem Ziel, Menschen zu einem besseren Leben und einem nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. Die Marke stellt Produkte aus den feinsten Naturfasern her und verpflichtet sich zu einer Null-Abfall-Politik, während sie gleichzeitig außergewöhnliche Dienstleistungen anbietet. LILYSILK möchte seinen Kunden den ultimativen Komfort in jedem Augenblick bieten - jeden Tag und für immer, um spektakulär zu leben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1706311/1.jpg

Original-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuell