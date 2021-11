EV Technology Group

EV Technology Group kündigt strategische Investition in MOKE International Limited an

Zu den weiteren Investoren gehören der Filmemacher Matthew Vaughn und die Leute hinter Marken wie Vilebrequin und Fiat Chrysler

EV Technology Group Inc. ("EVT") hat bekannt gegeben, dass sie eine strategische Leitinvestition in MOKE International Limited ("MIL") getätigt hat, dem offiziellen Hersteller von MOKE-Fahrzeugen seit 2015, als sie die ursprüngliche Marke von 1964 erwarb.

MIL wurde vor kurzem umstrukturiert, hat ein neues Führungsteam zusammengestellt und plant die Einführung des MOKE Electric im Jahr 2022. Mit der Einführung dieses bahnbrechenden Elektrofahrzeugs bringt MIL jahrzehntelangen Stil und seine kultige Marke in die kohlenstofffreie Zukunft. Zu den weiteren Investoren der Runde gehören Matthew Vaughn (Macher der Kingsman-Filme) mit Folgeinvestitionen der Familie Vere Nicoll, Glenn Earle (ehemaliger COO von Goldman Sachs und Vorstandsmitglied von Fiat Chrysler) und Morris Goldfarb (Vorsitzender und CEO von GIII Apparel, dem Eigentümer von DKNY und Vilebrequin und Lizenznehmer der Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger). Herr Vaughn und Will Butler-Adams, CEO von Brompton Bicycles, werden Mitglied des Beirats.

MIL wird derzeit geleitet von:

Isobel Dando (CEO) - Eine erfahrene Führungskraft aus der Automobilbranche. Sie war zuvor 16 Jahre lang bei der BMW Group tätig, wo sie die Marke Rolls-Royce neu einführte und als Director of Retail fungierte

- Eine erfahrene Führungskraft aus der Automobilbranche. Sie war zuvor 16 Jahre lang bei der BMW Group tätig, wo sie die Marke Rolls-Royce neu einführte und als Director of Retail fungierte Andy Mullineaux (CFO) - leitete zuvor die Bereiche Geschäftsplanung, Management und Unternehmensfinanzierung bei McLaren

- leitete zuvor die Bereiche Geschäftsplanung, Management und Unternehmensfinanzierung bei McLaren Robin Kennedy (Commercial Director) - Ehemaliger Derivatemakler bei der HSBC Investment Bank, bevor er 2009 eine Technologieplattform für Personalbeschaffung und ein SaaS-Unternehmen gründete, das 2017 an Bright Network verkauft wurde

EVT wurde 2021 von den Mitbegründern Olivier Roussy Newton und Wouter Witvoet mit dem Ziel gegründet, die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen, wobei der strategische Schwerpunkt auf EV-Technologien liegt, die ein Wachstumspotenzial aufweisen, indem sie auf einzigartige, nischenartige und unterversorgte Märkte ausgerichtet sind. MIL ist die erste Investition von EVT.

Mit dieser Investition wird MIL das MOKE Electric im Jahr 2022 auf den Markt bringen, bereit für die Sommersaison. MIL und EVT werden auch bei der Einführung von Fahrzeugen in Europa und anderen Regionen zusammenarbeiten. Der MOKE Electric wird eine europäische M1-Kleinserienfahrzeug-Klassifizierung anstreben. Das Fahrzeug selbst hat eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, eine Batteriekapazität von 11 kWh und eine Reichweite von 144 km. Die Produktion der nächsten Generation des MOKE EV wird zu 95 % aus nachhaltigen/recycelbaren Materialien bestehen und den CO2-Fußabdruck von der "Wiege bis zum Tor" um bis zu 75 % reduzieren.

"Der Moke ist eine absolute Ikone. Auf Reisen durch Südfrankreich oder St. Barths zieht der Moke mit seinem Design alle Blicke auf sich und ist das ideale Fortbewegungsmittel. Mit dem MOKE Electric haben wir ein ikonisches Auto, das bereit für dieses Jahrhundert ist und keine Emissionen verursacht. Ich freue mich sehr darauf, mit Isobel und dem Team zusammenzuarbeiten, um MOKE Electric zu einem Erfolg zu machen", sagte EVT-CEO Wouter Witvoet. Im Rahmen der Transaktion wird Wouter Witvoet Mitglied des Verwaltungsrats von MIL.

"Die EV Technology Group unter der Leitung von Wouter Witvoet führt ein außergewöhnlich starkes Team von strategischen Investoren. Mit der Wiederbelebung der Marke MOKE haben wir eine der beliebtesten Marken der Automobilgeschichte wiederbelebt. Eine Investition dieses Kalibers ist ein Beweis für das Potenzial der Marke, die mit der Einführung des elektrischen MOKE in eine neue Ära eintritt und die Produktion in Großbritannien wieder voll aufnimmt", sagte Isobel Dando, CEO von MOKE.

Informationen zu MOKE International Ltd.

Anfang der 1960er Jahre von Sir Alec Issigonis, dem Vater des Austin Mini, entworfen, erlangte der Mini MOKE an der Côte d?Azur, in Australien und in der Karibik schnell Kultstatus. James Bond und Brigitte Bardot waren beide frühe Bekehrte. MOKE International Limited ist Eigentümer der ursprünglichen Marke "MOKE", und getreu seinen Wurzeln wurde der MOKE in Großbritannien neu konstruiert. Das Unternehmen setzt sich für eine nachhaltige Mobilität ein. Der MOKE wird nach wie vor für sein einzigartiges Design und das Gefühl der Freiheit, das er hervorruft, geschätzt. Er wird wieder zum unverzichtbaren Accessoire - in der Karibik und an den sonnigsten Orten der Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://mokeinternational.com

Informationen zur EV Technology Group

EVT wurde gegründet, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. EVT konzentriert sich strategisch auf EV-Technologien, die Wachstumspotenzial haben, indem sie auf einzigartige Nischen- und unterversorgte Märkte abzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://evtgroup.com

