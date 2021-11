China (Taizhou) International Pharmaceutical Expo Organizing Committee

Taizhou, China: Mit viel Einsatz eine berühmte chinesische Medizinstadt aufbauen

Taizhou, China (ots/PRNewswire)

Vor kurzem fand die 12. China (Taizhou) International Medical Expo in der China Medical City in Taizhou, China, statt. Ausgehend von den Erfordernissen einer normalisierten Prävention und Kontrolle der Epidemie wurde die diesjährige Messe zu einer integrierten Ausstellung mit Online- und Vor-Ort-Aktivitäten, die sich aus politischen Seminaren, Industriegipfeln, der Förderung von Spitzentechnologie, der Präsentation innovativer Produkte, dem Austausch von Talenten und Roadshow-Aktivitäten zusammensetzte. Nach Angaben des Organisationskomitees der China (Taizhou) International Medical Expo wird sie eine Plattform für den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit in der pharmazeutischen und allgemeinen Gesundheitsbranche bilden, um innovative Ressourcen und Talente zu sammeln und die beschleunigte Entwicklung der biomedizinischen Gesundheitsindustrie zu fördern.

Während der Messe gab China Medical City eine Reihe von Vorzugsmaßnahmen zur Investitionsförderung heraus, die die Bereiche Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Anwendung abdecken und die innovative Entwicklung pharmazeutischer Unternehmen, die Entwicklung der Projektindustrialisierung und hochqualifizierte Talente stärker unterstützen. Vor Ort wurden insgesamt 20 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 5,342 Milliarden Yuan unter Vertrag genommen.

China Medical City liegt in der Stadt Taizhou in der Provinz Jiangsu und hat ein geplantes Kerngebiet von 30 Quadratkilometern, das aus Funktionsbereichen wie wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, Produktion, Ausstellung und Handel, Gesundheit und Gesundheitsfürsorge, Bildung und Lehre sowie einer umfassenden Unterstützungszone besteht. Bis heute hat China Medical City mehr als 1.200 bekannte in- und ausländische Pharmaunternehmen versammelt, darunter 14 bekannte multinationale Unternehmen wie AstraZeneca, Nestle, Takeda Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim und Arabindo; mehr als 2.100 "Weltklasse-, Die im Inland führenden" pharmazeutischen Innovationsergebnisse wurden für die Landung beantragt; mehr als 4.300 hochqualifizierte Talente aus dem In- und Ausland haben sich in Innovation und Unternehmertum niedergelassen.

Nach mehr als zehn Jahren der Entwicklung hat sich China Medical City stark auf die beiden Themen "Medizin" und "Medizin" konzentriert, den Aufbau charakteristischer Industriecluster beschleunigt und im Wesentlichen biologische Arzneimittel (Impfstoffe, Antikörper), Diagnosereagenzien, hochwertige medizinische Geräte und chemische Arzneimittel entwickelt. Die "3+2"-Industriekette stützt sich auf die drei führenden Industrien für neue Präparate, die Spezialnahrung für medizinische Zwecke und die beiden charakteristischen Industrien für den Tierschutz.

Original-Content von: China (Taizhou) International Pharmaceutical Expo Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell