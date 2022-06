Sagetech Avionics Inc.

FAA zertifiziert neuen Sagetech Avionics Mode S Micro Transponder mit integriertem ADS-B-In-and-Out

Bingen, Wash. (ots/PRNewswire)

Sagetech Avionics Inc., ein US-amerikanisches Unternehmen für Luft- und Raumfahrttechnologie, das branchenführende Lösungen zur Positionserkennung für bemannte und unbemannte Flugsysteme anbietet, hat am Freitag, den 27. Mai 2022 bekannt gegeben, dass die US-amerikanische Bundesbehörde Federal Aviation Administration (FAA) eine technische Standardzulassung (TSO) für seinen MXS Mode S Transponder mit integriertem ADS–B–In–and–Out erteilt hat.

Der MXS-Miniaturtransponder der nächsten Generation von Sagetech unterstützt Mode A, C, S und 1090 MHz ADS-B In/Out und ist für den weltweiten Einsatz in bemannten und unbemannten Systemen geeignet. Darüber hinaus wird jeder Transponder mit einer benutzerfreundlichen Steuerungs- und Kontrollsoftware mit integrierter Verkehrsanzeige zur Positionsbestimmung geliefert oder kann über Plug-and-Play mit PX4- und Ardupilot-basierten Autopiloten verwendet werden. Der MXS ist der ideale Transponder zur Verbesserung der Sichtbarkeit und Sicherheit von Flugzeugen und punktet insbesondere, wenn geringe Größe und niedriger Stromverbrauch entscheidend sind.

Der MXS ist der erste FAA-zertifizierte Kleintransponder mit integriertem ADS-B In-Empfänger und der weltweit erste kleine ADS-B-Empfänger mit einer Zertifizierung.

Wesentliche Merkmale:

Mikro-SWaP völlig neuartig

Komplette Vielfalt

1090 MHz ADS-B In/Out

Flexible E/A - RS232, RS422, Ethernet

Komplettlösung mit ADS-B In/Out

„Die MXS bietet OEMs von unbemannten und bemannten Flugzeugen aufregende Optionen, die sie bisher nicht hatten, und wie üblich haben unsere Ingenieure mit diesen TSOAs neue Wege beschritten", sagte Tom Furey, CEO von Sagetech Avionics. „Die Zertifizierung bedeutet Sicherheit und erhöht das Vertrauen durch die Gewissheit, dass der gesamte 1090 MHz ADS-B-Verkehr zuverlässig erkannt wird."

Da der MXS von Sagetech und der IFF-Transponder MX12B für den militärischen Gebrauch eine gemeinsame Hardware-Plattform haben, ist die MX-Serie die einzige logische Lösung für einen OEM, der seine Flugzeuge sowohl auf dem zivilen als auch auf dem militärischen Markt vertreibt. Anbieter von unbemannten Luftfahrzeugen können für ihre Kunden im Militärbereich einfach den MX12B installieren oder ihn gegen einen MXS für ihre Kunden in der zivilen Luftfahrt austauschen: keine zusätzliche Integration, keine Softwareänderungen, keine Änderungen am Luftfahrzeug sind notwendig. „Das ist eine wirklich elegante Lösung", sagte Furey.

Sagetech hat das Segment der Micro-Transponder geschaffen und wird seine MX-Fähigkeiten weiter ausbauen. Unbemannte Flugzeuge, die einen Transponder benötigen, müssen für die Integration in ein „Detect and Avoid"-System ADS-B-in zertifiziert sein. Das MXS ist der Eckpfeiler der DAA-Architektur (Detect and Avoid) von Sagetech, die den BVLOS-Betrieb (Beyond Visual Line of Sight) der Kunden unterstützt. Die DAA-Produkte von Sagetech werden beim Serviceangebot in der unbemannten Luftfahrt für Kunden aus Verteidigung und Zivilluftfahrt eine neue Generation vorantreiben. Das MXS und die ACAS-basierte DAA-Plattform von Sagetech werden das fortschrittlichste, zertifizierbare DAA-System für bemannte und unbemannte Flugzeuge mit der Fähigkeit zur Kollisionsvermeidung bei voller Leistung und geringem SWaP an Bord bieten.

Informationen zu Sagetech

Sagetech Avionics ist ein Unternehmen für Luft- und Raumfahrttechnologie, das mit zertifizierbaren Lösungen zur Lageerkennung einen sicheren Flug in bemannten und unbemannten Flugzeugen ermöglicht. Die Sagetech-Lösungen, die im militärischen und zivilen Einsatz auf den meisten kleinen bis mittleren unbemannten Luftfahrzeugen eingesetzt werden, sind einsatzerprobt und bieten jahrzehntelange Programmerfahrung, Zertifizierungen und Millionen von Flugstunden, um einen maximalen Wert über die Lebensdauer einer unbemannten Plattform zu erzielen. Derzeit erweitert Sagetech seine Technologieplattform um umfassende, zertifizierbare Systeme wie Detect and Avoid-Lösungen. Sagetech arbeitet kontinuierlich mit seinem umfangreichen Ökosystem aus OEM-Kunden, Technologiepartnern und Wiederverkäufern zusammen, um sicherzustellen, dass unbemannte Luftfahrzeuge mit Sagetech an Bord sicherer fliegen. Erfahren Sie mehr unter www.sagetech.com

