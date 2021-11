Guangdong New South Traditional Chinese Medicine Institute

Sensationelles Artemisinin-Piperaquin zur Behandlung von COVID-19 in Aussicht gestellt

Artequick Artemisinin- und Piperaquin-Tabletten sind wieder einmal zu Schlagwörtern auf der ganzen Welt geworden, denn erst kürzlich wurde ihre Wirksamkeit bei der Behandlung von COVID-19 von Livestreamern auf sozialen Medien in Übersee und Medienplattformen heiß diskutiert. Die Industrie wurde erstmals auf diese Medikamente aufmerksam, nachdem das International Journal of Antimicrobial Agents einen Artikel mit dem Titel "Safety and Efficacy of Artemisinin-Piperaquine for Treatment of COVID-19" veröffentlicht hatte.

Als Artemisinin-Verbindung der vierten Generation sei Artemisinin-Piperaquin in Dutzenden von Ländern zugelassen worden, erklärte Wang Xinhua, ehemaliger Präsident der Medizinischen Universität Guangzhou, leitender Berater am Guangdong New South Traditional Chinese Medicine Institute und führendes Mitglied der Gruppe für die klinische Forschung und Anwendung von Artemisinin in China, und fügte hinzu, dass es seit Jahrzehnten als wirksames Mittel gegen Malaria, insbesondere Falciparum-Malaria, eingesetzt werde. Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat das engagierte Wissenschaftlerteam die Wirksamkeit des Wirkstoffs gegen das Virus untersucht und seine Erkenntnisse haben in Übersee eine heiße Debatte ausgelöst. Dies zeigt, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Öffentlichkeit dringend wirksame Medikamente zur Behandlung von COVID-19 benötigen.

Artequick Artemisinin- und Piperaquin-Tabletten wurden gemeinsam von Artepharm Co. Ltd, einer Tochtergesellschaft der Guangdong New South Group, und dem von Professor Li Guoqiao geleiteten Forschungsteam der Universität für Chinesische Medizin in Guangzhou entwickelt und 2006 von Chinas National Medical Products Administration als neues Arzneimittel der Kategorie I zertifiziert. Und sie sind seit 2009 das von der Nationalen Gesundheitskommission Chinas empfohlene Medikament der ersten Wahl. Artequick ist in 40 Ländern, darunter auch in den USA, patentrechtlich geschützt und in 29 Ländern als Warenzeichen eingetragen. Artequick wurde in 24 Bundesstaaten registriert und zum Verkauf zugelassen und gehört jetzt zu den wichtigsten Malariamitteln in Nigeria, Tansania und Kenia. So gesehen hat das Medikament schnell zu einer malariafreien Welt beigetragen, indem es Dutzende Millionen Menschen vor einer Ansteckung mit der Krankheit bewahrt hat.

Seit letztem Jahr hat die Guangdong New South Group zusammen mit Wissenschaftlern des Artemisinin-Forschungszentrums der Universität für Chinesische Medizin in Guangzhou und des Instituts für Atemwegserkrankungen in Guangzhou klinische Studien für Artemisinin-Piperaquin zur Behandlung von COVID-19 im Achten Volkskrankenhaus von Guangzhou in der Provinz Guangdong und im Hongqi-Krankenhaus der Medizinischen Universität Mudanjiang in der Provinz Heilongjiang durchgeführt. Die Studie ergab, dass es im Durchschnitt 8,3 Tage dauerte, bis die Ergebnisse der Nukleinsäuretests aller 85 Beobachtungsfälle (die mit dem Präparat behandelt wurden) negativ waren. Und bei der Beobachtung am 21. Tag zeigten 98,8 % von ihnen ein negatives Ergebnis und am 28. Tag 100 %, verglichen mit 14,3 % bzw. 58,7 % bei der Kontrollgruppe von 63 Infektionen, die nicht mit Artemisinin-Piperaquin behandelt wurden. Einem In-vitro-Experiment des Guangzhou Institute of Respiratory Health zufolge liegt die höchste nicht-toxische Konzentration von Artemisinin-Piperaquin bei 125 Mikrogramm pro Milliliter, was dazu beiträgt, dass HCoV-229E keine zytopathische Wirkung in HuH-7-Zellen hervorruft.

In vielen afrikanischen Ländern habe das Personal der lokalen, von China finanzierten Institutionen und Unternehmen einen bedeutenden Erfolg erzielt, da sie Artemisinin-Piperaquin zur Vorbeugung und Behandlung des Coronavirus einsetzten, so Huo Jiangtao, Leiter der Africa Guangdong Business Association. Auf den Komoren, in Kenia und einigen anderen Ländern sind keine COVID-19-Patienten, die mit dem Medikament behandelt wurden, an der Krankheit gestorben.

Diese Fortschritte wurden von Zhong Nanshan, Chinas führendem Experten für Atemwegserkrankungen, gelobt. Er fügte hinzu, dass die Wirksamkeit von Artemisinin-Piperaquin bei der Behandlung des Virus nicht nur auf der Rate der negativen Nukleinsäuretests beruhen sollte, sondern auf einer ganzheitlichen Betrachtung der Genetik und einer sorgfältigen Überprüfung.

"Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) war ein Schwerpunkt der Reaktion Chinas auf COVID-19. Artemisinin- und Piperaquin-Tabletten werden aus der TCM gewonnen. Artemisinin wird aus der Pflanze Artemisia annua extrahiert, einem in der TCM verwendeten Kraut, das sich nach jahrelanger Erfahrung als sicher und wirksam bei der Heilung von Malaria erwiesen hat. Es wird erwartet, dass das Medikament in Zukunft eine größere Rolle bei der Behandlung anderer Krankheiten spielen wird", sagte Zhu Layi, Präsident der Guangdong New South Group.

Die Forschung zum Einsatz von Artemisinin-Piperaquin zur Behandlung von COVID-19 ist inzwischen stetig vorangekommen.

