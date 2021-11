WEBTOON

WEBTOON kündigt eine Reihe von HYBE-Originalinhalten mit BTS, TXT und ENHYPEN an

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Sechs neue Webcomics und Webromane, die in Zusammenarbeit mit HYBE entwickelt wurden, werden im Januar 2022 weltweit verfügbar sein

WEBTOON, die weltweit größte Plattform für digitale Comics, kündigte heute eine neue Reihe von Original-Webcomics und Webromanen in Zusammenarbeit mit HYBE-Künstlern wie BTS, TXT und ENHYPEN an. Ab dem 14. Januar werden weltweit sechs originale Webcomics und Webromane auf der Plattform veröffentlicht.

Die neuen Inhalte sind Teil des bereits angekündigten Super Casting-Projekts von WEBTOON, einer neuen Gruppe von Partnerschaften mit globalen Unterhaltungsunternehmen, um Webcomics und Webromane zu erstellen. Super Casting ermöglicht es großen Unterhaltungsmarken, mit WEBTOON zusammenzuarbeiten und die IP-Wertschöpfungskette über Plattformen und Formate hinweg zu maximieren. Bereits im September veröffentlichte WEBTOON die erste Originalserie dieser Reihe: Batman: Wayne Family Adventures, eine Serie, die in Kooperation mit dem Partner DC entstanden ist und innerhalb von einer Woche nach ihrer Veröffentlichung bereits über 500.000 Abonnenten hatte. Durch die Zusammenarbeit mit HYBE baut WEBTOON seine weltweite Führungsrolle als Unternehmen, das online den Aufbau und die Förderung von globalen Fangemeinschaften maßgeblich vorantreibt, weiter aus.

Die erste Originalgeschichte im Rahmen der Kooperation mit HYBE ist 7Fates: CHAKHO. Die dynamische Geschichte, die in Zusammenarbeit mit BTS entstanden ist, begleitet sieben junge Männer auf eine schicksalhafte Reise. Nachdem sie zusammen eine Reihe von Schwierigkeiten durchleben, müssen sie sich alle zusammenschließen, um ihr Schicksal zu erfüllen. 7Fates: CHAKHO ist eine Urban-Fantasy-Geschichte, die in der nahen Zukunft spielt und auf den "Chakhogapsa"-Tigerjägern der Joseon-Dynastie in Korea basiert. Die Geschichte lässt die traditionellen koreanischen Tigerlegenden und eine mythologische Welt wilder Tiere in einem neuen, von HYBEs Vorstellungskraft inspirierten Licht erscheinen. 7Fates: CHAKHO wird ab dem 14. Januar auf WEBTOON zu lesen sein.

Eine weitere weltweite Veröffentlichung auf WEBTOON ist die Serie DARK MOON mit ENHYPEN: Als eine Mischung aus Urban Fantasy und Teenager-Liebesdrama erzählt DARK MOON von Konflikten, Zweifeln aber auch von der gegenseitigen Anziehung zwischen einer Gruppe von Vampiren und einem Rudel Werwölfe. Und dann gibt es noch ein mysteriöses Mädchen mit einem Geheimnis. DARK MOON wird Teil einer Serie von Geschichten sein, die am 15. Januar mit DARK MOON: the Blood Altar ihren Anfang nimmt. Mit einer Heldin mit unglaublichen Fähigkeiten und einer Story, die von jugendlichen Freundschaften und einem mächtigen Geheimnis handelt, bringt DARK MOON: the Blood Altar frischen Wind in das Genre der Liebesdramen.

Die dritte Serie in dieser Reihe ist THE STAR SEEKERS, eine Serie, die in Zusammenarbeit mit TOMORROW X TOGETHER (TXT) entstanden ist und am 16. Januar veröffentlicht wird. THE STAR SEEKERS handelt von einer Gruppe junger Männer in einer Popband, die in einer Welt leben, in der Magie zum Alltag gehört. Als die Gruppe eines Tages erwacht, stellen die Männer fest, dass sie über magische Fähigkeiten verfügen. Diese Geschichte dreht sich um Fantasiewesen sowie Magie und bietet einen unterhaltsamen Einblick in die Welt der Unterhaltungsindustrie.

"Webcomics und Webromane gehören zu den aufregendsten Kategorien in der globalen Unterhaltungsbranche, mit einer wachsenden 'Creator Economy' von 'Superstar Creators', riesigen Fangemeinden auf der ganzen Welt und einer Vielzahl an IPs, die eine neue Ära von Adaptionen in TV und Film vorantreiben", sagte JunKoo Kim, Gründer und globaler CEO von WEBTOON Entertainment. "Wir freuen uns sehr diese unglaublichen Geschichten den Fans auf der ganzen Welt in Formaten, die sie kennen und lieben, auf WEBTOON in Zusammenarbeit mit HYBE zu präsentieren."

Die drei originalen Webcomics, die in Zusammenarbeit mit HYBE-Künstlern entstanden sind, werden auf der globalen Plattform von WEBTOON verfügbar sein.

###

Hinweis für Medien und Analysten:

Informationen zu WEBTOON

WEBTOON®, seit März dieses Jahres auch auf Deutsch verfügbar, ist die weltweit führende digitale Plattform für visuelles Storytelling. Als erste moderne digitale Publishing- und Self-Publishing-Plattform für digitale Comics hat WEBTOON die Art und Weise, wie visuelle Geschichten entstehen und konsumiert werden, revolutioniert und ermöglicht es jedem, selbst zum Autor zu werden.

WEBTOON hat sich inzwischen zu einem kulturellen und globalen Phänomen entwickelt und leistet Pionierarbeit bei der Verbreitung und dem Konsum von webbasierten Comics. Den weltweit über 72 Millionen monatlich aktiven Nutzer bietet WEBTOON einen breiten und vielfältigen Katalog von Inhalten aus der ganzen Welt - darunter Romantik, Thriller, Fantasy, Comedy und mehr. WEBTOON ist die Nummer 1 unter den 16- bis 24-Jährigen in Korea und liegt auch in den anderen Ländern in der gleichen Gruppe an der Spitze.

Seit 2014 bietet WEBTOON tausende von Serien im Eigenverlag mit täglich aktualisierten Episoden auch auf Englisch an. Durch Partnerschaften mit Legendary, POW!, Top Cow/Image und anderen bringt WEBTOON visuelles Storytelling auf die nächste Stufe. WEBTOON-Autoren wurden für mehrere Eisner Awards nominiert und haben eine Vielzahl von Ringo Awards gewonnen. Seit 2021 ist auch ein schnell-wachsender Katalog in der deutschen Sprache verfügbar. Die WEBTOON-App ist für Android- und iOS-Geräte kostenlos verfügbar.

Informationen zu HYBE

HYBE, zuvor bekannt als Big Hit Entertainment, ist ein Unternehmen, dass Dienste in den drei Bereichen Unterhaltung, Lifestyle und Plattform bietet. Innerhalb der Musikindustrie hat HYBE es sich unter dem Motto "We believe in music" zur Mission gemacht, der Musikindustrie neue, innovative Anreize zu geben. Das Unternehmen wurde im Oktober 2020 am KOSPI-Markt der Koreanischen Börse (KRX) notiert. HYBE hat seine Unternehmungen im Bereich Entertainment-Lifestyle auf drei Bereichen aufgebaut. Die Label-Abteilung bringt kreative Köpfe rund um die Musik und Künstler wie BTS, TOMORROW X TOGETHER, SEVENTEEN, ENHYPEN und ZICO zusammen. Der Bereich Solution betreibt spezialisierte Geschäftsbereiche für Videoinhalte, IP, Lernen und Spiele. Der Bereich Plattform verbindet und erweitert alle Inhalte und Dienste von HYBE.

Auf der Grundlage organischer Abläufe und Synergien in den einzelnen Bereichen möchte HYBE erstklassige Inhalte schaffen, den Fans einzigartige Erlebnisse bieten und einen Unterschied für alle machen, die sich für einen musikbasierten Unterhaltungsstil begeistern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1678419/Naver_webtoon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677562/WEBTOON_Logo.jpg

Original-Content von: WEBTOON, übermittelt durch news aktuell