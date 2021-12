Zentrum für Mittelalterausstellungen

Jubiläum zu Weihnachten: Vor 900 Jahren wurde der Orden der Prämonstratenser gegründet

Magdeburger Sonderausstellung ist noch bis 9. Januar 2022 zu sehen

Magdeburg

Weihnachten 1121 gründete Norbert von Xanten mit Getreuen im französischen Prémontré den Orden der Prämonstratenser. In der 900-jährigen Geschichte dieses Ordens kommt Magdeburg eine bedeutende Rolle zu. Von 1126 bis zu seinem Tod im Jahr 1134 war Norbert Erzbischof von Magdeburg, das auch Ort seiner ersten Grablege war. Das Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg erhob er im Jahr 1129 zum Prämonstratenserstift. Es erlangte große Bedeutung, da von hier aus zahlreiche Tochterklöster gegründet wurden. Das Kulturhistorische Museum Magdeburg widmet der Geschichte der Prämonstratenser aktuell eine Sonderausstellung unter dem Titel "Mit Bibel und Spaten. 900 Jahre Prämonstratenser-Orden". Hier werden die ungeheure Ausstrahlung des Ordens und sein Wirken im Mittelalter, Krisen und Neubeginn zwischen Reformation, Barockzeit und Säkularisierung und schließlich die weltweite Tätigkeit des Ordens vom späten 19. Jahrhundert anhand hochrangiger Kunstwerke und kostbarer Handschriften erzählt. Die Ausstellung kann noch bis 9. Januar 2022 besichtigt werden. Für den Besuch gilt die 2G-Regel. Parallel zur Sonderausstellung führt das Zentrum für Mittelalterausstellungen das Korrespondenzortprojekt "Das Erbe der Prämonstratenser" durch und lädt damit über Magdeburg hinaus zum Besuch weiterer authentischer Orte der Prämonstratenser in Brandenburg an der Havel, Havelberg, Jerichow, Klosterrode, Leitzkau, Ratzeburg, Rehna und Quedlinburg ein. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.erbe-praemonstratenser.de.

