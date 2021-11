Tenneco Inc.

Die CVSAe-Aufhängetechnik von Tenneco startet in China am neuen Premium-Elektrofahrzeug ZEEKR 001

Lake Forest, Ill. (ots/PRNewswire)

Die elektronische Aufhängetechnik von Tenneco (NYSE: TEN) feiert in China ihren Einstand an der Kombivariante des Premium-Elektrofahrzeugs ZEEKR 001. ZEEKR ist die neue, rein elektrische Premium-Marke der Zhejiang Geely Holding Group und die erste Anwendung der CVSAe-Technologie, die in China für einen großen chinesischen Automobilhersteller produziert wird.

Durch die Geschäftseinheit Advanced Suspension Technology (AST) von Tenneco für einen erhöhten Fahrkomfort und ein dynamischeres Fahrverhalten als bei konventionellen Aufhängungen entwickelt, kommt die CVSAe-Technologie mit mehr als 20 Millionen ausgelieferten Einheiten für mehr als 75 Pkw-Modelle bei vielen europäischen Fahrzeugherstellern zum Einsatz.

Die CVSAe-Technologie ist eine von mehreren elektronischen Aufhängungen, die im Monroe® Intelligent Suspension-Portfolio des Unternehmens verfügbar sind. CVSAe passt sich anhand der Daten, die von mehreren im Fahrzeug befindlichen Sensoren geliefert werden, kontinuierlich den sich verändernden Straßenbedingungen an, wodurch jederzeit ein optimales Dämpfungsverhalten erreicht wird. Eine elektronische Steuereinheit verarbeitet die Sensordaten und passt die Eingangsströme der elektrohydraulischen Ventile in den vier Stoßdämpfern des Systems unabhängig an. Mehrere Fahrmodi (von komfortabel-intensiv bis sportlich) können konfiguriert werden, sodass die Fahrer ihren bevorzugten Modus wählen können, in dem sie maximale Freude empfinden.

"CVSAe kombiniert ein außergewöhnliches Fahrerlebnis mit einem sehr niedrigen Energieverbrauch, was für vollelektrische und Hybridfahrzeuge ideal ist", erläuterte Henrik Johansson, Vice President und General Manager von Tenneco AST. "Die Möglichkeit, die Dämpfkraft über einen großen Abstimmungsbereich steuern zu können, ist besonders hilfreich für einen exzellenten Komfort und eine robuste Fahrdynamik in Elektrofahrzeugen."

Neben einer Verbesserung des Fahrerlebnisses trägt die CVSAe-Aufhängetechnik dazu bei, durch verbessertes Vertrauen und verbesserte Kontrolle des Fahrers und einen in vielen Situationen verkürzten Bremsweg die Sicherheit zu erhöhen.

Die Ingenieure von Tenneco haben eng mit Geely zusammengearbeitet, um die Steuerungssoftware des CVSAe-Systems in die Sustainable Experience Architecture (SEA) des Fahrzeugs zu integrieren und die Aufhängung so abzustimmen, dass die vom Autohersteller bevorzugten Fahreigenschaften und -dynamiken erreicht werden. Die CVSAe-Technologie wurde in das Dämpfungssystem ZEEKR 001CCD integriert.

Die CVSAe-Stoßdämpfer für das neue Modell werden in der AST-Produktionsstätte von Tenneco in Changzhou, China produziert.

Weitere Informationen zu CVSAe und anderen Intelligent Suspension-Technologien von Monroe erhalten Sie auf www.monroeintelligentsuspension.com.

Wissenswertes zu Tenneco

Tenneco ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen hatte 2020 weltweit rund 73.000 Mitarbeiter an mehr als 270 Standorten und erzielte einen Umsatz von 15,4 Milliarden US-Dollar. Über seine vier Geschäftseinheiten Motorparts, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain bietet Tenneco Innovationen für globale Mobilität sowie technologische Lösungen für diversifizierte internationale Märkte an. Tenneco-Produkte kommen in leichten Nutzfahrzeugen, LKW und Geländefahrzeugen, in der Industrie, im Motorsport und im Aftermarket-Bereich zum Einsatz.

Weitere Informationen unter www.tenneco.com.

