King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra)

Von Riad bis Dhahran: Ithra heißt die FIFA World Cup™ Trophy Tour von Coca-Cola willkommen und führt Gesprächsrunden mit prominenten Fußballstars durch

Dhahran, Saudi- Arabien (ots/PRNewswire)

Anlässlich des Countdowns zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022™

Tanween veranstaltet Gesprächsrunden mit den Fußballstars David Villa und Sami Al-Jaber.

Ithra ist die letzte Station der FIFA World Cup™ Trophy Tour von Coca-Cola, bevor es nach Katar geht.

Die FIFA World Cup™ Trophy Tour von Coca-Cola hat den vorletzten Stopp seiner Welttournee im King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) abgeschlossen, bevor es nach Katar geht.

Im Rahmen der Tour ist der Originalpokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in 51 Länder und Regionen gereist und hat erstmals alle 32 Teilnehmerländer einer FIFA Fußball-Weltmeisterschaft besucht. Die vorletzte Etappe der Trophy Tour fand in den Städten Jeddah, Riad und Dhahran statt, um den Start des Countdowns zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ zu feiern.

Die Veranstaltungen sind Teil der fünften FIFA World Cup™ Trophy Tour von Coca-Cola, die es Fußballfans ermöglicht, das berühmteste Symbol des Fußballs zu bestaunen und die wahre Magie des größten und am meisten erwarteten Sportereignisses der Welt zu erleben – die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Der einzigartige Originalpokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ aus solidem Gold, der von der FIFA der Gewinnermannschaft der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft übergeben wird, wird extra für die Fans ausgestellt.

Die Veranstaltung war Teil der Tanween-Gesprächsreihe von Ithra und trug den Titel „Fußball: Das große kollaborative Spiel" am Samstag, dem 12. November 2022, und war eine der Gesprächsrunden, die von der fünften Ausgabe der Tanween Creativity Season von Ithra präsentiert wurden. Die Sitzung befasste sich mit mehreren Themen zur Leidenschaft für den Fußball und wurde präsentiert vom spanischen Fußballstar und der FIFA-Legende David Villa, dem saudischen Nationalspieler Sami Al-Jaber, dem Präsidenten des saudischen Fußballverbands Yasser Almisehal sowie Nazli Berberoglu, General Manager der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022™ bei der Coca-Cola Company. Das Gespräch wurde vom Sportjournalisten Khaled Alarafah moderiert.

Die Sitzung befasste sich mit den herausragendsten Geschichten der Redner über Fußballsiege und Misserfolge, wie das beliebte Spiel das Publikum durch die Kraft der Kreativität inspiriert und wie sich seine Wirkung im Leben der Menschen offenbart, wenn Teams, Fans, Nationen und Menschen aus aller Welt zusammenkommen, vereint durch ihre Liebe zum Sport.

Die Sitzung beschäftigte sich auch mit dem kreativen Prozess an mehreren Fronten, wie dem Dialog und der Beeinflussung anderer, um mit kreativen Prozessen voranzuschreiten, die auf dem Prinzip der Zusammenarbeit basieren. Dies repräsentiert die Wirkung von „Kollaboration", das Tanween-Thema für 2022, das seine Aktivitäten unter das Motto „Collaborate to Create" gestellt hat, für eine „schöpferische Zusammenarbeit". Die Sitzung umfasste die Suche nach den besten Mitteln, um mit anderen und für andere zu arbeiten und mit anderen zu kooperieren und das Ausmaß, in dem kulturelle Zusammenarbeit, die die Natur mit einschließt, durch Technologie erfolgreich sein kann, um unseren Gemeinschaften zu dienen.

Die FIFA World Cup™ Trophy Tour von Coca-Cola, deren Besuchstour von Küste zu Küste mit der Ankunft am King Abdulaziz International Airport von Jeddah startete, wurde in Partnerschaft mit dem saudischen Sportministerium und dem saudischen Fußballverband (SAFF) organisiert. Nach einer Reihe von legendären Besuchen, wie etwa bei der King Abdulaziz Sports City und der Motorsport-Rennstrecke Jeddah Corniche, flog der Pokal dann nach Riad für eine VIP-Veranstaltung in At-Turaif, Diriyah, und ein Fantreffen mit dem Original-WM-Pokal in der Granada Mall. Ithra wird die letzte Station der Tour in Saudi-Arabien sein, bevor es nach Katar geht, wo der Pokal für die Dauer des Turniers verbleiben wird.

Die Coca-Cola Company unterhält seit 1976 langjährige Beziehungen zur FIFA und ist seit 1978 offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™. Coca-Cola hat seit 1950 in jedem Stadion der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ Werbung platziert und ist ein langjähriger Unterstützer des Fußballs auf allen Ebenen. Es ist das fünfte Mal, dass Coca-Cola und FIFA kooperieren, um der Welt die FIFA World Cup™ Trophy Tour von Coca-Cola zu präsentieren.

Seien Sie auch Teil davon, indem Sie Ihre eigenen Erinnerungen an die FIFA World Cup™ Trophy Tour mit dem Hashtag #BelievingIsMagic posten.

Informationen zum King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra):

Das King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) in Dhahran im Osten Saudi-Arabiens ist ein kreatives und interaktives öffentliches Zentrum für Workshops, Vorführungen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Erlebnisse. Das Zentrum bietet eine bereichernde Reise für die Gesellschaft, indem es zu Vielfalt anregt, Kreativität feiert und die Zusammenarbeit mit dem Ziel fördert, die Wissensökonomie in Saudi-Arabien wieder zu beleben.

Ithra ist Saudi Aramcos ehrgeizigste Initiative für soziale Unternehmensverantwortung und der größte kulturelle Beitrag des Königreichs. Durch eine Reihe von spannenden Programmen und Initiativen schafft Ithra erstklassige Erlebnisse, die Kultur, Innovation und Wissen kombinieren und für jeden Besucher etwas zu bieten haben. Zu den Bereichen von Ithra gehören: das Idea Lab, eine Bibliothek, ein Theater, ein Museum mit fünf Galerien, ein Kino, die Große Halle, die Energieausstellung, das Kindermuseum und der Ithra-Turm.

Informationen zu Coca-Cola Middle East

Die Coca-Cola Company (NYSE: KO) ist ein Getränkeunternehmen, das Menschen in mehr als 200 Ländern, 500 Marken anbietet.

Der Betrieb von Coca-Cola Company Middle East erstreckt sich über 12 Märkte, darunter die sechs Länder des Golf-Kooperationsrats, Irak, Jordanien, Libanon, Syrien, Palästina und Jemen. Zum Unternehmen gehören 23 Abfüllanlagen in der Region und sein Portfolio umfasst fast 20 Marken von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, darunter Coca-Cola, Sprite, Fanta, Thums Up, QJ, Canada Dry und Schweppes; zu unseren Wasser- und Saftmarken zählen Arwa, Crystal, Al Waha, Dasani Mineral, Safia, Minute Maid, Cappy, Fuze Tea und Glacéau Vitaminwater.

Das Ziel unseres Unternehmens ist es, die Welt zu bereichern und positive Veränderung zu bewirken. Wir verändern unser Portfolio ständig, um innovative neue Produkte für jeden Geschmack zu liefern. Wir streben außerdem danach, das Leben von Menschen, Gemeinschaften und den Planeten durch unsere Nachhaltigkeitsinitiativen positiv zu beeinflussen, von Wassernachspeisung über Wasseraufbereitung und Recycling bis hin zu Initiativen zur Förderung von Frauen, während wir weiterhin ein lohnenswertes Ökosystem für unsere Mitarbeiter, Partner, Verbraucher und Kunden schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Coca-Cola Middle East.

Informationen zur FIFA World Cup™ Trophy

Die FIFA World Cup™ Trophy wird an die Gewinnermannschaft der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft verliehen, während sie im Besitz der FIFA verbleibt. Der Pokal besteht aus solidem Gold und wiegt 6,142 kg. Er zeigt zwei menschliche Figuren, die den Erdball emporhalten. Das aktuelle Design geht auf das Jahr 1974 zurück. Als eines der bekanntesten Sportsymbole der Welt und eine unbezahlbare Ikone darf der Orginalpokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ nur von einer sehr ausgewählten Gruppe von Menschen berührt und gehalten werden, darunter ehemalige Gewinner der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ und Staatsoberhäupter. Da die Vorschriften vorsehen, dass der Originalpokal im Besitz der FIFA bleiben muss und nicht endgültig gewonnen werden kann, erhält die Gewinnermannschaft der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft den Originalpokal nur vorübergehend und danach permanent die Turnierausgabe des Pokals, den Siegerpokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ (der vergoldet anstatt aus solidem Gold ist und und eine Gravur des Jahres, des Gastgeberlandes und der jeweiligen Veranstaltung trägt).

Die FIFA World Cup™ Trophy Tour von Coca-Cola ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für Menschen, sich ein Stück Fußballgeschichte anzuschauen und ihre Leidenschaft für den Sport miteinander zu teilen. Die Emotionen, die beim Anschauen des Originalpokals der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft entstehen, werden Fußballfans für immer in Erinnerung bleiben.

Kontakt: Nour Aldajani, nour.aldajani@aramco.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1945586/Ithra_David_Villa.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/von-riad-bis-dhahran-ithra-heiWt-die-fifa-world-cup-trophy-tour-von-coca-cola-willkommen-und-fuhrt-gesprachsrunden-mit-prominenten-fuWballstars-durch-301679338.html

Original-Content von: King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra), übermittelt durch news aktuell