InvestCloud lanciert InvestCloud X

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Produktreihe der nächsten Generation revolutioniert Kommunikation, Planung und Vertrieb von Finanzprodukten im Wealth Management

InvestCloud, der weltweit führende Anbieter im Bereich der digitalen Transformation, hat heute InvestCloud X vorgestellt - seine bisher bedeutendste Produktinnovation. InvestCloud X ist ein Paket aus drei revolutionären Produkten: eine digitale Kommunikationsplattform, die die Interaktion zwischen Beratern und Kunden verändert, eine digitale Planungsplattform, die die einfachsten bis hin zu den anspruchsvollsten Bedürfnissen aller Anleger abdeckt, sowie eine bahnbrechende digitale Einkaufsplattform für Finanzprodukte, der Financial Supermarket.

Mitbegründer und CEO John Wise kommentiert hierzu: "Die Kombination von drei Produkten in einem ist ein entscheidender Fortschritt. Die Möglichkeit, zu verschiedenen Alters- und Vermögenszeitpunkten Pläne zu erarbeiten, dann sofort Finanzprodukte auszuwählen, um diese Pläne zu verwirklichen, und dann auf einer Plattform und mit einem Produkt zu überwachen, zu dokumentieren und zu kommunizieren, ist ein entscheidender Fortschritt.

Wie alles, was InvestCloud in den 11 Jahren seit seiner Gründung entwickelt hat, wird auch InvestCloud X auf der InvestCloud-Finanz-Cloud-Plattform eingesetzt, die heute 6,3 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten auf über 20 Millionen Anlegerkonten in mehr als 40 Ländern weltweit unterstützt. InvestCloud X wurde wie alle InvestCloud-Produkte zuvor mit iProgram (ehemals PWP) entwickelt und gebaut, der patentierten KI-Code-Generierungs-Engine, die eine Revolution in Bezug auf Kosten und Markteinführungszeit darstellt. Das Bindeglied zwischen allen Aspekten von InvestCloud X ist das InvestCloud Digital Warehouse, das benutzerdefinierte zentrale Datenlager, das Daten für eine nahtlose Suche und nach dem weltweiten Zugriff katalogisiert.

Intuitive digitale Kommunikation

Die InvestCloud X Digital Communication Plattform ist eine digitale Plattform für die Kunden- und Beraterkommunikation. Die Plattform ermöglicht es, massgeschneiderte Interaktionen zu schaffen, die für eine unbegrenzte Anzahl von Personas optimiert, verfeinert und auf dem Smartphone oder Desktop-PC von überall und zu jeder Zeit eingesehen werden können. Die auf verhaltenswissenschaftlichen (behavioral science) fundierten Angebote von InvestCloud, die sowohl Spiel- als auch Entscheidungstheorie nutzen, ermutigen die Endnutzer, sich aktiv mit ihrer finanziellen Situation und Planung zu beschäftigen. Die Plattform nutzt auch KI, die auf der Grundlage früherer Daten trainiert wurde, um individuelle Empfehlungen für Produkte und Massnahmen in einem Kundenportfolio zu liefern.

Intelligente digitale Planung

Die InvestCloud X Digital Planning-Plattform bietet umfassende Finanzpläne für jede Stufe der Vermögensplanung, von der grundlegenden zielorientierten Planung für die breite Masse bis hin zu den anspruchsvollen und komplexen Bedürfnissen aller Anleger - einschliesslich Steuer- und Nachlassplanung. Wie die Plattform für digitale Kommunikation ist auch die Plattform für digitale Planung vollständig an den Endverbraucher anpassbar, so dass Berater ihre Kunden bei der Erstellung und Verwaltung ihrer Finanzpläne zu ihren individuellen Bedingungen unterstützen können.

Yaela Shamberg, Mitbegründerin und Chief Product Officer für Digital Wealth, erklärt: "Von Lebensstil bis hin zu zielbasierten Plänen, Cashflow, Steuern, Treuhand und Ruhestand ist die digitale Planungsplattform in InvestCloud X eine vollständig digitale Erfahrung, auf die über die InvestCloud X Kommunikationsplattform zugegriffen wird. Diese Planungstools nutzen dieselben verhaltenswissenschaftlichen Techniken, die das Herzstück von InvestCloud sind und fördern das Engagement mit Fokus auf Design und Benutzererfahrung."

Ein revolutionärer Finanzsupermarkt

Der Finanzsupermarkt ist ein Amazon-ähnlicher Marktplatz für die Finanzbranche - ein Finanzproduktmarktplatz für Vertriebsunternehmen und Hersteller. Durch den Finanzsupermarkt werden alle Produkte auf einer Plattform katalogisiert, was eine einfache Suche durch Berater, eine einfache Ergänzung durch Vermögensverwalter und eine einfache Ausführung durch Berater für Kunden ermöglicht. Die Produkte können mit detaillierten Informationen vermarktet werden - von historischen Performancedaten bis hin zu vielfältigen Medien (Video, Podcast usw.), die dazu beitragen, ein klareres Bild der Möglichkeiten zu zeichnen.

Fred Duden, Chief Product Officer für den Finanzsupermarkt, fügt hinzu: "Das ist unser Gamechanger. Einblicke und Due Diligence sind digitalisiert und nahtlos in den Finanzsupermarkt integriert. Wie bei allen Dingen von InvestCloud X können diese Produktinformationen mühelos über die digitale Kommunikationsplattform geteilt und über die digitale Planungsplattform ausgeführt werden."

InvestCloud hat letzte Woche eine Live-Stream-Einführungsveranstaltung veranstaltet, und eine Aufzeichnung der Produkteinführung ist jetzt auf der InvestCloud-Website verfügbar.

Über InvestCloud

InvestCloud ist ein globales Unternehmen, das sich auf digitale Plattformen spezialisiert hat, die die Entwicklung von Finanzlösungen ermöglichen, die in die Cloud vorintegriert sind. Das Unternehmen bietet On-Demand-Kundenerfahrungen und intuitive Betriebslösungen mit einer ständig wachsenden Bibliothek modularer Anwendungen, die zu leistungsstarken Produkten führen. InvestCloud hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und verfügt über mehr als 20 Niederlassungen weltweit, darunter New York, London, Genf, Singapur und Sydney. Das Unternehmen betreut Billionen von Vermögenswerten für Hunderte von verschiedenen Kunden - von den grössten Banken der Welt bis hin zu Vermögensverwaltern, Asset Managern und Asset Services-Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter InvestCloud.com.

