Neues Mietkonzept City Pop startet in Berlin Friedrichshain mit 176 Appartements

Frankfurt am Main/Berlin (ots)

Möblierte Wohnungen mieten, so einfach wie ein Hotelzimmer, aber zum Preis einer traditionellen Mietwohnung, das ist das Konzept von City Pop. Insgesamt 176 solcher Wohnungen, die mit wenig Aufwand per App für 4 bis maximal 52 Wochen zu mieten sind, eröffnen 2023 in Berlin Friedrichshain. "Wir suchen ständig nach neuen Standorten", erzählt Andrea Blotti, Vorstandsmitglied der Artisa Group, die das Konzept entwickelt hat. Die Wohnungen sind zwischen 21 bis 83 Quadratmeter groß und bieten neben der modernen Ausstattung auch Dienstleistungen wie eine Wäscherei und einen Frühstücksservice, sowie einen Mini-Market. Die Nebenkosten sind im Mietpreis enthalten. Der Check-In erfolgt kontaktlos. On-Demand-Dienstleistungen vom Carsharing bis zum Fahrradverleih oder Lagermöglichkeiten, Hausanlieferungen bis hin zu Privatparkplätzen, können innerhalb der App verwaltet werden. Das Angebot richtet sich an diejenigen, die zu lange für ein Hotel und zu kurz für ein normalen Mietverhältnis mieten wollen oder die nach einer flexiblen Lösung mit vielen Extras suchen. Das gilt heute schon für Millionen von Menschen in Europa. Studenten, flexible Arbeitnehmer*innen, Singles und Grosseltern, die sich um ihre Enkel kümmern, sind ebenso angesprochen, wie Paare, die ihre ersten Erfahrungen im Zusammenleben machen. In allen City-Pop-Einrichtungen steht zudem der Austausch der Gäste untereinander im Mittelpunkt. Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss und Co-Working-Möglichkeiten sollen für eine familiäre Atmosphäre sorgen. "Die Idee ist nicht nur, komfortable und elegante Wohnungen zu schaffen, sondern auch die Integration in einer fremden Stadt zu erleichtern", ergänzt Manuel Sassella, Mitglied der Artisa Group und CEO von City Pop. Die monatliche Miete ist konkurrenzfähig zum lokalen Markt. www.citypop.com

