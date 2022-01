Pepperstone Group

Pepperstone präsentiert Pepperstone Talks: Wie man 2022 handelt - ein tiefer Einblick in das kommende Jahr und die wichtigsten Handelsstrategien.

Alle Augen richten sich auf die potenzielle Handelslandschaft für 2022. Die Märkte sind mit den anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 konfrontiert und die Zentralbanken überlegen, wie sie auf die steigende Inflation reagieren. Möchten Sie wissen, was die globalen Experten vorhersagen? Pepperstone lädt die Händler ein, es zuerst zu hören.

Pepperstone ist stolz darauf, eine brandneue Online-Reihe einzuführen: Pepperstone Talks. Die erste Veranstaltung der Reihe „How to Trade 2022 " findet am Mittwoch, 26. Januar, von 18:00 bis 22:00 Uhr GMT statt, bei der 12 Marktexperten ihre Prognosen für den Handel im Jahr 2022 vorstellen werden.

Nehmen Sie an 10 exklusiven Online-Sitzungen mit Handelsideen, technischen Analysen, makroökonomischen Themen und Tipps zur Verbesserung Ihrer Handelsdisziplin teil. Jeder Vortrag ist interaktiv und lädt die Teilnehmer ein, ihre Fragen an die Experten zu stellen und am GBPUSD-Prognosewettbewerb teilzunehmen.

Diese Veranstaltung wird reale, umsetzbare Erkenntnisse für Händler mit unterschiedlichem Erfahrungsstand und Stil liefern.

Bestätigte Redner*:

Alpesh Patel OBE - Praefinium - Markttrends für 2022 und Handelsideen für das kommende Jahr. Mark Randall und Steve Goldstein - AlphaMind - Der Verstand als Waffe für effektiven Devisenhandel James Maddison - TradingView- TradingView 2022: Was kommt als Nächstes? Corellianische Handelsakademie - H1 und die damit verbundenen Möglichkeiten Mark Holstead - Traders Mastermind - Werden Sie der Trader, der Sie im Jahr 2022 sein wollen Garth MacKenzie - Traders Corner - Nach den Regeln spielen - Technische Handels-Setups, auf die man achten sollte und wie man sie handelt Stuart Fieldhouse - Der Lehnstuhl-Händler

Ryan Littlestone - Forex Analytix- Wie werden die Devisenmärkte auf Inflationsänderungen reagieren? Miad Kasravi- ZFX Trading- Unvermeidliche Markttreiber im Jahr 2022 - Nutzen Sie den Handelszyklus zu Ihrem Vorteil.

Erfahren Sie mehr über unsere Referenten https://pepperstone.com/en-gb/go/pepperstone-talks/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=pepperstonetalks-2201

*Die Redner werden nicht von Pepperstone unterstützt, und alle von ihnen geäußerten Ansichten sind ihre eigenen.

Über Pepperstone https://pepperstone.com/

Pepperstone hat sich zu einem preisgekrönten globalen Online-Devisen- und CFD-Broker entwickelt, der dafür bekannt ist, Zehntausenden von Kunden auf der ganzen Welt einen außergewöhnlichen Kundenservice und preisgekrönte Ein- und Auszahlungen zu bieten. Pepperstone hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und wird von (ASIC), (FCA), (CySec), (SCB), (DFSA), (BaFin) und (CMA) reguliert.

