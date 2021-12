Pepperstone Group

Pepperstone präsentiert The Trade-Off - eine wöchentliche digitale Serie, die Einzelhändlern dabei helfen soll, sich in einer sich ständig weiterentwickelnden Finanzwelt zurechtzufinden

Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass Volatilität im Markt insbesondere dann ausgelöst werden kann, wenn Beschränkungen gelten, Länder ihre Grenzen schließen und die Welt im Wesentlichen stillgelegt wird. Dies gilt auch heute, wo die Trader mit der Normalisierungspolitik der Zentralbank klarkommen müssen.

Im Laufe dieser Zeit hat Pepperstone eine steigende Nachfrage nach aktuellen Informationen und Einblicken zu Marktbewegungen aus der ganzen Welt verzeichnet. Dabei ging es einerseits um Hilfe bei den Beschaffungspotenzialen, aber auch darum, den Tradern bei der effizienten Risikobewertung unter die Arme zu greifen.

Pepperstone ist stolz darauf, eine innovative Online-Serie namens The Trade-Off vorzustellen - eine dynamische und unterhaltsame wöchentliche Sendung, in der es darum geht, Tradern dabei zu helfen, die Nachrichtenlage der weltweiten Märkte nachzuvollziehen. Die Serie wird von Pepperstones Leiter für Forschung, Chris Weston, sowie von Blake Morrow von ForexAnalytix moderiert.

Die beiden erfahrenen und beliebten Trader diskutieren und analysieren jede Woche, was angesagt ist und was nicht, welche Risiken bestehen und was die besten Trades auf dem Markt sind.

"Wir schlüsseln die großen Makrodebatten auf, erläutern sie und suchen nach dem Risiko und der Inspiration im System, das Ströme, Veränderungen der breiten Marktpositionierung und die Entwicklung von Trends fördert, und diese bestimmen unsere Wahrscheinlichkeit und unser Handelsverhalten."

"Es gibt ein Sprichwort, das besagt: 'Wenn Sie nachts gut schlafen können, ist Ihre Position nicht wichtig genug'. Ich schlafe schlecht, bin aber der Meinung, dass mein Risikomanagement und meine Position schon stimmen. Das ist mein Gebiet, und wir werden es gemeinsam verständlich machen und verstehen, in welcher Beziehung Risiko und Rendite zueinander stehen", sagt Chris Weston.

Sehen Sie sich die erste Folge auf https://thetradeoff.tv an und erleben Sie die Podcasts, die auf Apple iTunes und Spotify verfügbar sind.

Für Interview-Anfragen oder falls Sie Unterstützung beim Hosten der Inhalte auf Ihrer Website und bei der Weitergabe an Ihre Mitarbeiter benötigen, wenden Sie sich gerne an uns.

Informationen zu Pepperstone

Pepperstone wurde 2010 gegründet und hat sich zu einem preisgekrönten globalen Online-Devisen- und CFD-Broker entwickelt, der dafür bekannt ist, Zehntausenden von Kunden auf der ganzen Welt einen außergewöhnlichen Kundenservice und preisgekrönte Ein- und Auszahlungen zu bieten. Pepperstone hat Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und wird von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der britischen Financial Conduct Authority (FCA), der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), der Securities Commission of The Bahamas (SCB), der Dubai Financial Services Authority (DFSA), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Capital Markets Authority of Kenya (CMA) reguliert.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.pepperstone.com

Informationen zu Chris Weston

Chris Weston ist Leiter für Forschung bei Pepperstone und verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung in der Branche. Als hoch angesehener Finanzdienstleistungsexperte hat Chris sowohl Privatkunden als auch institutionelle Kunden bei IG, Merrill Lynch, Credit Suisse und Morgan Stanley unterstützt, sowohl in der Forschung als auch in Vertriebs- und Handelsfunktionen. Seine umfangreiche Erfahrung mit den Devisen-, Aktien- und Rentenmärkten positioniert ihn perfekt dafür, inspirierende Einblicke, Forschung, Ideen und Risikomanagementstrategien zu bieten, die jeden Schritt Ihrer Trading-Reise unterstützen. Chris ist von Australien aus tätig und ist eine weltweit bekannte Medienfigur, die regelmäßig bei Bloomberg, Bloomberg Arabia, Channel News Asia und Sky News Business zu sehen ist.

Folgen Sie Chris auf: https://twitter.com/chrisweston_PS

Informationen zu Blake Morrow

Blake Morrow ist der Chefwährungsstratege von Wizetrade. Er verfügt über mehr als 18 Jahre Handelserfahrung und ist Miteigentümer einer in Dallas ansässigen Brokerfirma sowie von LiquidTrader Technologies. Derzeit führt Blake in seinem Webinar "The Morning Edge" jeden Tag von 7 bis 9 Uhr zwei Stunden lang für Tausende von Einzelhändlern Analysen zu den Beziehungen zwischen den Märkten und dem Devisenhandel durch. Zudem ist er als regelmäßiger Analyst bei Wizetrade TV und Traders Television aufgetreten. Blake ist ein erfahrener Einzelinvestor in Aktien und Forex.

Er ist Ehemann, Vater und begeisterter Golfspieler und stolzer Marineinfanterist des 3. Bataillon der 9. Marines 1990-1994.

Folgen Sie Blake auf https://twitter.com/pipczar

