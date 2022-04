ClickUp

ClickUp erweitert sein EMEA-Führungsteam bei einem Nachfrageplus von 233 % in Europa

Dublin

• ClickUp verkündet Neueinstellung von mehreren Führungskräften in der Region EMEA, nachdem die Nutzeranzahl in Europa im vergangenen Jahr um 233 % gewachsen ist.

• Einstellungen unterstreichen den besonderen Wert, den ClickUp auf Diversität bei seinen Mitarbeitern legt, sowie den Schwerpunkt auf eine verbesserte Kundenerfahrung durch lokales Fachwissen

ClickUp, die weltweit einzige All-In-One-Produktivitätsplattform, verkündet heute die Neueinstellung von mehreren Führungskräften in der gesamten EMEA-Region, da die Nachfrage dort um 233 % gestiegen ist. Darunter sind eine neue VP für den Bereich Operations in EMEA, ein VP für den Vertrieb in EMEA und ein Direktor für den Bereich Produkt Engineering, die die internationalen Wachstumspläne von ClickUp mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung von lokalem Fachwissen für eine verbesserte Kundenerfahrung weiterentwickeln und umsetzen sollen.

ClickUps Ziel ist durch lokales Fachwissen in EMEA das Unternehmen zu stärken und die globale Benutzererfahrung weiter zu verbessern. Dies ist einer der zentralen Werte in der Unternehmenskultur von ClickUp. Darüber hinaus möchte ClickUp insbesondere lokale Techniktalente fördern und so ein maßgebliches europäisches Team aufbauen, das in naher Zukunft über 30 % aller Arbeitskräfte in der Region EMEA ausmachen soll. Der Ansatz bei den Neueinstellungen zeigt, dass es das Unternehmen mit Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion ernst meint (bei den meisten der neuen Führungskräfte handelt es sich um Frauen).

Die Nachfrage nach der All-In-One-Produktivitätslösung von ClickUp in Europa ist sprunghaft angestiegen. In den vergangenen 12 Monaten haben ClickUp mehr als 300.000 Teams in der Region EMEA genutzt, was einem Wachstum von 233 % in Europa entspricht. Zu den europäischen Kunden von ClickUp gehören unter anderem Booking.com, HYPERVSN, Mindshare, STX Next und G-Loot.

Amber Coster, Vizepräsidentin, EMEA Operations wird das Team in EMEA leiten und ClickUp beim Start seiner globalen Markteinführungsstrategie unterstützen. Bevor sie zu ClickUp kam, half Amber, das mit 100 Millionen USD bewertete Unternehmen AppDynamics durch eine mit 3,7 Milliarden US bewertete Übernahme und Fusionierung zu führen. Sie arbeitet in Großbritannien und wird das wachsende EMEA-Team von dort aus aufbauen und unterstützen, um das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit von ClickUp auf den neuen Märkten zu stärken.

„Wir haben keine Zeit verschwendet, unser zentrales EMEA-Führungsteam zu finden, welches alles Ausnahmetalente sind, die Ihren Fokus darauf ausgerichtet haben, Ergebnisse zu erzielen, während sie unsere zentralen Werte nicht aus den Augen verlieren: "have fun, find joy and be you"", meint Amber Coster, VP EMEA Operations bei ClickUp. „Wir haben bereits einen soliden Mitarbeiterstamm in der Region. Unsere Teammitglieder arbeiten in ganz Europa. Wir beschäftigen die besten Mitarbeiter für die jeweiligen Aufgabenbereiche und nutzen ClickUp, um sicherzustellen, dass unsere Teams außerordentlich produktiv sind, auch wenn sie sich nicht am selben Ort befinden. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Zusammenarbeit, Kultur und Gemeinschaft in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen."

Richard McGuinness, VP EMEA Sales, arbeitet mit Amber und dem internationalen Team zusammen, um eine engere Kundenbindung zu den EMEA-Kunden zu knüpfen und die Reichweite in der Region zu verbessern. Er wechselt von eDesk zu ClickUp, wo er als Chief Revenue Officer das BDR- und das Sales-and-Success-Team des Unternehmens leitete und dabei ein dreistelliges ACV-Wachstum erzielte. Richard wird das Team am neuen Hauptsitz von ClickUp in Dublin aufbauen und so zu einem außergewöhnlichen Wachstum in der Region beitragen.

„Viele europäische Kunden haben bereits sehr früh begonnen, die Plattform von ClickUp zu nutzen und damit gezeigt, dass Unternehmen in der EMEA-Region einen kreativen und dynamischen Ansatz verfolgen, wenn es darum geht, die Produktivität ihrer Teams zu steigern. Das bietet uns ein unglaubliches Fundament, auf das wir aufbauen können", so Richard McGuinness, VP EMEA Sales. „Unternehmen im EMEA sind es gewohnt, erfolgreich über Grenzen, Zeitzonen und Kulturen hinweg zu arbeiten – und ClickUps Ziel ist es Teams auf zu zeigen, wie sie in der neuen Arbeitswelt nach Corona erfolgreich sein können."

Kuba Rozkwitalsk, Director of Product Engineering, kommt als neuer Leiter des Standorts Polen zu ClickUp, wo er die Plattform mit Hilfe von lokalen Techniktalenten für globale Ansprüche weiterentwickeln wird. Zuvor baute er die Marketing- und Vertriebsautomatisierung für AdWords und Shopping Ads bei Google auf, um mehr Umsatz von neu identifizierten und besser gebundenen potenziellen Kunden zu erzielen. Später führte er das Technikbüro von ShopRunner in Polen durch zwei Übernahmen, wobei das Team von sieben auf 30 Techniker anwuchs.

Weitere Neueinstellungen in der Region EMEA:

Marija Skobe-Pilley, Head of Customer Success, EMEA . Marija wird das Team EMEA Customer Success von ClickUp von ihrem Arbeitsort in Großbritannien aus aufbauen, leiten und skalieren.

. Marija wird das Team EMEA Customer Success von ClickUp von ihrem Arbeitsort in Großbritannien aus aufbauen, leiten und skalieren. Jana Metz, Regional Sales Director EMEA . Jana war die erste Vertriebsleiterin von ClickUp in der EMEA-Region und beim Aufbau des Gründungsteams ganz vorne mit dabei.

. Jana war die erste Vertriebsleiterin von ClickUp in der EMEA-Region und beim Aufbau des Gründungsteams ganz vorne mit dabei. Ana Keating, Regional Customer Operations Director, EMEA . Ana kommt zum Unternehmen, um den Bereich EMEA Customer Operations zu leiten. Sie bringt mehr als 16 Jahre internationale Erfahrung im Kundendienst mit.

. Ana kommt zum Unternehmen, um den Bereich EMEA Customer Operations zu leiten. Sie bringt mehr als 16 Jahre internationale Erfahrung im Kundendienst mit. Garth Thompson, Solutions Engineering Lead, EMEA . Garth kommt zu ClickUp, um den Bereich Solutions Engineering zu leiten und ein vielfältiges Team von Solutions Engineers in der Region EMEA aufzubauen und zu skalieren.

. Garth kommt zu ClickUp, um den Bereich Solutions Engineering zu leiten und ein vielfältiges Team von Solutions Engineers in der Region EMEA aufzubauen und zu skalieren. Ridgy Lemarier, Regional Director Field Marketing, EMEA . Ridgy wird bei ClickUp den Marketingbereich für die EMEA-Region an den Start bringen und den Aufbau lokaler ClickUp-Kundencommunitys unterstützen.

. Ridgy wird bei ClickUp den Marketingbereich für die EMEA-Region an den Start bringen und den Aufbau lokaler ClickUp-Kundencommunitys unterstützen. Bilyana Krasteva, Manager of Customer Support, EMEA. Bilyana kommt zu ClickUp, um den Customer Support international auf mehrsprachigen Märkten auszubauen.

Diese Ankündigung erfolgt nach einem Jahr, das für ClickUp nach seiner rekordverdächtigen Serie-C-Finanzierungsrunde 2021 einen Meilenstein darstellte, und folgt auf die Ankündigung eines neuen Hauptsitzes in Dublin und entsprechenden Plänen für die Schaffung von über 200 Jobs in der EMEA-Region. Seit der EMEA-Markteinführung wurden bereits 55 Mitarbeiter eingestellt und ClickUp sollte sein Ziel, 200 Rollen zu besetzen, bis Ende 2023 mit Leichtigkeit erreicht haben.

Im Rahmen der laufenden Einstellungskampagne sucht ClickUp aktiv nach neuen Mitarbeitern für Rollen in den Bereichen Vertrieb, Customer Success, Marketing, Support, Engineering und Operations. Dadurch sollen die beinahe 300.000 Teams in Europa, die die Plattform bereits nutzen, einen besseren Zugang zu Fachwissen vor Ort erhalten. Weitere Informationen über ClickUp finden Sie auf der Website https://clickup.com/careers. Wenn Sie ClickUp Free Forever ausprobieren und ab sofort einen Tag pro Woche für sich und Ihr Team einsparen möchten, besuchen Sie doch die Website www.ClickUp.com.

Informationen zu ClickUp

ClickUp ist die weltweit einzige All-In-One-Produktivitätsplattform, die sich der gewünschten Arbeitsweise der Nutzer anpasst. Sie ersetzt sämtliche Produktivitätstools am Arbeitsplatz durch eine einzige, einheitliche Plattform für Projektmanagement, die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten, Tabellenkalkulationen, Chats und Zielen. ClickUp wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in San Diego. Das Unternehmen hat sich vorgenommen, die Welt produktiver zu machen. Als eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen weltweit hat ClickUp mehr als 800.000 Teams und Millionen von Nutzern geholfen, produktiver zu werden und mindestens einen Tag pro Woche einzusparen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.clickup.com.

